Девушка убирается дома
Девушка убирается дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:15

Дом оживает по дням недели: способ, который превращает хаос в уют без усталости

Уборка по дням недели снижает усталость и улучшает порядок — блогер Жукова

Иногда кажется, что порядок в доме — это недостижимая цель: чем больше стараешься, тем быстрее всё снова приходит в хаос. По её словам, основа чистоты — не героическая уборка "за один присест", а разумное планирование и разделение задач на части.

Дом без усталости

Жукова отметила, что стремление убраться во всей квартире сразу приводит к выгоранию и снижает качество результата. После нескольких часов марафона энергии не остаётся, а радость от блестящих поверхностей быстро исчезает. Поэтому эксперт предлагает разбить уборку по зонам - такая стратегия помогает поддерживать чистоту без перегрузки.

По её словам, лучше посвятить один день ванной комнате, другой — кухне, третий — гостиной. "Уборку не нужно делать сразу в один день. Это очень тяжело. Если есть сложные зоны — где много жира, духовка, плита — на них стоит остановиться. Лучше делить на зоны и делать планирование", — сказала Марина Жукова.

Еженедельные ритуалы

Блогер советует начать с задач, которые создают ощущение порядка: протирка пыли, мытьё полов, глажка, стирка. Они не требуют много времени, но заметно освежают дом. Главное — сделать это привычкой. Тогда уборка перестаёт быть событием и превращается в естественную часть недели. Об этом рассказала блогер и домохозяйка Марина Жукова в беседе с порталом EcoSever.

Жукова подчёркивает, что всё не должно делаться в один день. Даже трудоёмкие участки можно распределить равномерно — так сил хватает и на отдых, и на быт.

Сезонная генеральная уборка

Отдельное место занимает генеральная уборка, которую Марина Жукова считает сезонной задачей. По её словам, в такие периоды стоит заняться шкафами, текстилем и труднодоступными уголками. "Генеральная уборка — это уже больше к шкафам: пересмотреть вещи, аккуратнее сложить одежду, почистить матрасы, перебрать книги, вымыть люстры и стёкла", — отметила она.

Такая глубокая работа помогает не только освежить пространство, но и пересмотреть накопленные вещи, избавиться от лишнего и заново почувствовать уют.

