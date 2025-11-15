Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уютная гостиная в солнечном свете
Уютная гостиная в солнечном свете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:08

Зря тратила выходные на уборку: одна привычка изменила всё

Клинер Кади Дулуд: порядок в доме начинается с расхламления и протирки ключевых поверхностей

Иногда кажется, что для чистоты нужно целое воскресенье и мешок энергии. Но профессионалы уверяют: достаточно пары простых привычек, чтобы дом оставался свежим и опрятным неделями. Несколько минут в день или раз в неделю — и пространство выглядит будто после уборочной службы.

Почему порядок начинается с мелочей

Мозг мгновенно реагирует на беспорядок: вещи на виду создают ощущение хаоса даже в чистом помещении. Поэтому профессиональные клинеры советуют начать с малого — освободить поверхности, избавиться от лишнего и пересмотреть, что действительно нужно держать под рукой.

1. Уберите лишнее с поверхностей

Первое, что портит впечатление при входе в дом, — не пыль и не грязь, а изобилие предметов на виду. Эксперт по уборке Кади Дулуд (владелица сервиса Wizard of Homes) утверждает, что с этого стоит начинать любой процесс наведения порядка.

"Чем меньше вещей на виду, тем быстрее проходит ежедневная уборка и тем чище выглядит дом", — сказала Кади Дулуд.

Чтобы не накапливать лишнее, нужно остановить "хаос у двери": сортируйте почту сразу, держите поднос для писем, а ненужное отправляйте в переработку, не занося в квартиру. Если в холле есть мусорное ведро — используйте его для мгновенной сортировки.

2. Протрите всё, что бросается в глаза

На первый взгляд кажется мелочью, но простая протирка столешниц и бытовой техники меняет всё. Пыль и жир оседают незаметно, делая пространство тусклым.

"Подумайте, какие предметы действительно должны стоять на кухонной поверхности — ведь они быстро покрываются липким налётом и визуально создают ощущение беспорядка", — отметила Кади Дулуд.

Возьмите за правило раз в день проходиться влажной салфеткой по основным зонам — кухонным и в ванной. Это займёт минуты, но добавит ощущение свежести.

3. Освежите мебель, которой пользуетесь чаще всего

Диван, журнальный столик, кресло — всё, с чем вы сталкиваетесь каждый день, заслуживает внимания. Пропылесосьте диван, особенно то место, где любит спать питомец. Протрите кофейные столики, расправьте подушки.

"Даже влажная салфетка на журнальном столике заметно освежает комнату", — сказала Кади Дулуд.

Такой уход занимает считаные минуты, но даёт ощущение, будто вы провели масштабную уборку.

Таблица "Сравнение": привычки, которые делают дом опрятнее

Действие Результат Частота
Убрать лишнее с поверхностей Визуальный порядок Каждый день
Протереть технику и столы Блеск и свежесть Через день
Пропылесосить мебель Свежий воздух, меньше пыли Раз в неделю
Мыть окна и вентиляторы Светлее и легче дышится Раз в сезон

4. Выполняйте сезонные мини-задачи

Некоторые мелочи не требуют регулярного внимания, но способны преобразить дом, если сделать их раз в несколько месяцев.

• Очистите верх шкафов и пространство под техникой.
• Вымойте фильтры кондиционеров и вентиляторов — это не только продлит срок службы, но и снизит расход электроэнергии.

"Чистые фильтры работают лучше и потребляют меньше энергии", — подчеркнула Кади Дулуд.

• Помойте окна. Слой пыли на стекле накапливается незаметно, но чистое стекло делает дом ярче и визуально просторнее.

5. Освежайте воздух и ткани простыми средствами

Если настроение прибраться наконец появилось, а нужных средств нет — не беда. Самый ленивый, но эффективный вариант — смесь из воды и уксуса в пропорции 1:1.

"Она подходит почти для всех поверхностей, не оставляет разводов и устраняет запахи", — объяснила Кади Дулуд.

Можно распылить раствор на ковры, шторы и диваны — они мгновенно станут свежее, а запах уйдёт.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с расхламления: всё лишнее — в ящик или на выброс.

  2. Протрите ключевые поверхности — столы, полки, технику.

  3. Освежите мебель: встряхните подушки, вытрите пятна.

  4. Проведите "мини-проверку сезона": загляните под холодильник, на шкаф, в фильтры вентиляции.

  5. Используйте уксусный раствор для лёгкого очищения и нейтрализации запахов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Складировать почту на столе Захламлённость и стресс Сортировать сразу при входе
Игнорировать технику Налёт, потеря блеска Протирка раз в день
Не чистить мебель Запах, шерсть, пыль Лёгкая уборка 1 раз в неделю
Пропускать сезонные задачи Тусклый вид, пыль Мини-уборка раз в 3 месяца

А что если нет времени?

Если график плотный, попробуйте стратегию "5 минут на зону". Один день — кухня, другой — гостиная. Даже такое дробное распределение позволит поддерживать чистоту без усталости.

Таблица "Плюсы и минусы" самостоятельной уборки

Плюсы Минусы
Минимум затрат Требует дисциплины
Контроль над средствами Иногда не хватает сил
Возможность действовать по частям Медленный видимый эффект

FAQ

Как поддерживать чистоту, если дома дети и питомцы?
Главное — регулярность. Пять минут утром и вечером: собрать игрушки, пыль, шерсть.

Сколько раз в год стоит мыть окна и вентиляторы?
Минимум дважды — весной и осенью.

Можно ли использовать уксус на всех поверхностях?
Нет. Избегайте мрамора и натурального камня — уксус разрушает их структуру.

Мифы и правда

Миф: Для свежести нужны ароматизаторы.
Правда: Проветривание и уксус работают лучше и безопаснее.

Миф: Если не видно грязи — убирать не нужно.
Правда: Пыль и бактерии накапливаются даже на чистых поверхностях.

Миф: Сезонные задачи можно пропустить.
Правда: Именно они создают ощущение "нового дома".

3 интересных факта

• Люди воспринимают чистоту глазами: визуальный порядок повышает настроение сильнее, чем запах чистоты.
• Снижение уровня визуального шума помогает лучше спать.
• Кухня кажется просторнее на 15%, если убрать всё лишнее со столешницы.

Исторический контекст

Первая бытовая уборочная химия появилась в США в 1930-х, но долгое время чистоту поддерживали именно регулярностью, а не средствами. Сегодня тенденция возвращается: минимализм, натуральные ингредиенты и короткие ритуалы вместо бесконечных генеральных уборок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как удалить пластилин с одежды и ковров: простые и эффективные способы очистки сегодня в 13:31
Мои секреты удаления пластилина с одежды и ковров с помощью подручных средств

Узнайте, как эффективно избавиться от пятен пластилина на одежде и ковре с помощью простых домашних средств.

Читать полностью » Как отличить холл от фойе и вестибюля: 3 понятия, которые часто путают даже профессионалы сегодня в 12:24
Разбираемся, чем холл отличается от фойе и вестибюля: 3 термина, которые легко спутать

Узнайте, чем отличаются холл, вестибюль и фойе, и как правильно использовать эти термины в разговоре и при проектировании.

Читать полностью » 6 продуктов для крепкого сна: что съесть перед сном, чтобы избавиться от бессонницы сегодня в 11:21
6 продуктов, которые я ем перед сном и они помогают избавиться от бессонницы

Узнайте, какие продукты помогут вам избавиться от бессонницы и обеспечить крепкий сон каждую ночь.

Читать полностью » Полезные лайфхаки с газетами: от защиты от солнца до теплоизоляции и сушки обуви сегодня в 10:18
Лайфхаки с газетами, которые я открыл в быту: от утепления до уборки

Узнайте, какие полезные советы из СССР можно применить с помощью старых газет и как они помогут вам сэкономить и решить бытовые задачи.

Читать полностью » Как защитить квартиру от запахов чужой еды и табачного дыма: советы по вентиляции и герметизации сегодня в 9:15
Мой опыт борьбы с посторонними запахами через вентиляцию и герметизацию

Узнайте, как избавиться от запахов чужой еды и сигаретного дыма в квартире с помощью простых и эффективных методов.

Читать полностью » Кто отвечает за ремонт неисправного лифта: инструкции для жильцов по обращению в управляющую компанию сегодня в 8:11
Как я научился справляться с поломкой лифта: что делать, если лифт не работает

Что делать, если лифт в вашем подъезде сломался, и как добиться быстрого ремонта — читайте наш пошаговый гид.

Читать полностью » Нельзя сушить одежду на батарее: вред для здоровья и одежды сегодня в 7:09
Почему я больше не сушу одежду на батарее: как это влияет на здоровье и вещи

Узнайте, почему нельзя сушить белье на батарее и как это влияет на здоровье, одежду и отопление.

Читать полностью » Микробиолог Фристоун заявила, что полотенца нужно стирать после двух использований сегодня в 6:06
Как я ухаживаю за полотенцами: сколько раз их стоит стирать, чтобы избежать бактерий

Узнайте, как часто нужно стирать полотенца, чтобы избежать неприятных запахов и защитить здоровье кожи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Дым из выхлопной трубы указывает на неисправность двигателя и нарушение норм выбросов — эксперты автосервиса
Питомцы
Собаки игнорируют слово "нет" из-за отсутствия понятной альтернативы
Садоводство
Розы и можжевельники часто становятся источниками грибковых инфекций — эксперт агроном
Еда
В новогоднем меню 2026 года исключают рыбу и морепродукты — кулинары
Садоводство
Agroforum: олеандр погибает при морозе ниже –5 °C
Спорт и фитнес
Упражнение Наклонная башня укрепляет плечи и ягодицы — фитнес-инструкторы
Наука
Шмели различают короткие и длинные вспышки света — Дэвидсон
Туризм
Летняя жара освобождает улицы Ташкента для прогулок — по данным гидов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet