Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина устла от уборки
Мужчина устла от уборки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 7:11

Думала, что дом всегда должен быть идеально чистым, пока не узнала, что можно оставить без внимания

За холодильником и крупной техникой можно не убирать постоянно — клинеры

Уборка в доме — это не всегда бесконечная гонка за идеалом. Часто достаточно сосредоточиться на самых важных участках, чтобы создать ощущение чистоты и порядка. Дом будет выглядеть опрятно, даже если не всё в нём вымыто до блеска. Об этом сообщает дзен-канал "Дневник уюта".

Разделение чистоты: что важно, а что можно оставить

Есть два типа чистоты: визуальная и гигиеническая. Визуальная чистота включает чистую раковину, свежие постельные принадлежности и полы без следов, она оказывает влияние на настроение, здоровье и ощущение порядка. Гигиеническая чистота важна для здоровья, но также включает в себя чистоту в местах, куда не всегда обращаешь внимание.

Идеальная чистота — это когда убираются даже самые труднодоступные места, такие как пыль на верхних полках или отпечатки на люстрах. Эти детали заметны только если специально искать, и они почти не влияют на качество жизни. Разделив эти два типа чистоты, можно избежать утомительного процесса уборки и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Что можно оставить без уборки

Верх шкафов

Пыль на верхних полках скапливается медленно и не поднимается в воздух, если в доме нет домашних животных или аллергии. Протирают эти места раз в 6–12 месяцев, чаще всего, когда они становятся видимыми или во время генеральной уборки.

За холодильником и крупной техникой

Пыль скапливается за техникой, но если она стоит на месте и в доме нет домашних животных, она не влияет на гигиену. Протирают эти участки раз в полгода, обычно во время проверки вентиляции или если техника нуждается в сдвиге для ремонта.

Плинтусы

Плинтусы собирают пыль и следы, но не являются источником загрязнения воздуха. Протираются только в случае появления явных следов, например, после ремонта или гостей. В обычной жизни их можно оставлять без внимания.

Люстры и верхние светильники

Пыль на люстрах не сыплется вниз и не влияет на дыхательные пути. Мойка этих светильников проводится раз в 6–12 месяцев, или когда замечается, что свет стал тусклым. Светильники с лёгкими плафонами легче протирать без демонтажа.

Задняя стенка открытых полок

Если полки не глубокие и вещи стоят плотно, пыль почти не попадает на заднюю стенку. Протирают её раз в полгода или при перестановке мебели.

Внутренние стенки шкафов и ящиков

При регулярной смене содержимого в шкафах и ящиках грязь не накапливается. Убирают только в случае пролива чего-либо, появления запаха или раз в год для профилактики.

Как понять, что можно не убирать

Перед тем как приступить к уборке, стоит задать себе три простых вопроса:

  1. Вижу ли я это каждый день?

  2. Влияет ли это на здоровье или безопасность?

  3. Вызывает ли это тревогу, даже если никто не замечает?

Если ответ на все три вопроса — нет, эти зоны можно оставить без уборки до следующего удобного момента.

Где уборка даёт максимальный эффект

Чистота в определённых местах оказывает наибольшее влияние на общее ощущение порядка в доме. Важно поддерживать в чистоте следующие зоны:

  • Чистая раковина и столешница на кухне.

  • Свежий пол в прихожей и ванной.

  • Чистое постельное бельё и полотенца.

  • Чистые поверхности, на которых едят, работают или отдыхают (стол, подоконник, тумба у дивана).

Когда эти зоны в порядке, остальное уже не так напрягает. Пыль на верхах шкафов становится менее заметной, потому что основные элементы чистоты уже сделаны.

Дом может быть чистым, даже если не всё в нём вымыто до блеска. Иногда лучший способ заботиться о себе — это позволить себе не убирать то, что не требует уборки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеркало в узком коридоре усиливает суету и ощущение тесноты — House Digest вчера в 14:31
Зеркало может испортить интерьер — эти места лучше обходить стороной

Зеркала не только украшают, но и могут портить атмосферу уюта. Откройте 8 опасных мест для их установки, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Профилактическая стирка без белья помогает удалять налёт и бактерии — эксперты по быту вчера в 12:50
Всегда оставляла дверцу стиральной машины открытой — пока не узнала, чем это может обернуться

Открывать или закрывать дверцу стиральной машины после стирки — вопрос, который вызывает споры. Разбираемся, где проходит разумный компромисс.

Читать полностью » Плесень быстрее появляется в нижних рельсах стеклянной душевой двери — House Digest вчера в 10:26
Поставила стеклянные двери в душ — уборки стало вдвое больше, и вот почему

Стеклянные душевые двери привлекают стилем, но кроют под собой неожиданности: неудобства и частые уборки, о которых стоит знать заранее.

Читать полностью » Плотная туалетная бумага и салфетки часто становятся причиной засоров — клинеры вчера в 8:40
Заметила это в унитазе — и сразу поняла, что тянуть больше нельзя: проблема уже рядом

Медленный слив, пузыри и запах — первые признаки засора в унитазе. Как распознать проблему вовремя и устранить её простыми способами.

Читать полностью » Шерстяное одеяло стирают в машине на холодной воде — Southern Living вчера в 6:19
Шерстяное одеяло можно стирать в машине — боялась зря и годами делала ошибку

Шерстяные одеяла можно стирать в машине, если соблюдать несколько правил. Разбираемся, какие режимы выбрать, как сушить изделие и как ухаживать за ним между стирками.

Читать полностью » Начинать генеральную уборку эффективнее всего с кухни — клинеры вчера в 4:35
Всегда начинала уборку не с той комнаты — и зря: опытные клинеры давно делают наоборот

Правильный порядок уборки помогает сэкономить время и силы. Почему стоит начинать с кухни и как выстроить логичную последовательность комнат.

Читать полностью » Сильно грязную микрофибру стирают в тёплой воде — House Digest вчера в 2:13
Микрофибровые тряпки после стирки "не работают" — я пропускала один простой шаг

Микрофибровые тряпочки могут оставаться грязными даже после стирки. Один простой шаг перед машинкой и ещё несколько правил вернут им впитываемость и чистоту.

Читать полностью » Кухонная ловушка без ядов помогает бороться с тараканами — UNO вчера в 0:29
Поставила это на кухне — и тараканы исчезли сами: простой способ без химии, о котором мало кто знает

Простая ловушка с вазелином и стеклянной банкой может помочь сократить число тараканов на кухне. Как она работает и чем дополнить эффект.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews
Авто и мото
Китайские производители наращивают долю на рынке электромобилей Европы — Reuters
Туризм
Мечеть Ала ад-Дина в Конье стала старейшей в городе
Еда
Шеф-повар Гордон Рамзи готовит болтунью в холодной кастрюле со сливочным маслом
Авто и мото
Беларусь увеличила поставки автомобилей в Россию — Минпромторг
Происшествия
Самолёт Air Astana вернулся в Алма-Ату из-за задымления — Минтранс РК
Дом
Статусный интерьер формируется не только мебелью, но и атмосферой — дизайнеры
Происшествия
Подростку за нападение на школу в посёлке Горки-2 грозит до 10 лет тюрьмы — Багатурия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet