Думала, что дом всегда должен быть идеально чистым, пока не узнала, что можно оставить без внимания

Уборка в доме — это не всегда бесконечная гонка за идеалом. Часто достаточно сосредоточиться на самых важных участках, чтобы создать ощущение чистоты и порядка. Дом будет выглядеть опрятно, даже если не всё в нём вымыто до блеска. Об этом сообщает дзен-канал "Дневник уюта".

Разделение чистоты: что важно, а что можно оставить

Есть два типа чистоты: визуальная и гигиеническая. Визуальная чистота включает чистую раковину, свежие постельные принадлежности и полы без следов, она оказывает влияние на настроение, здоровье и ощущение порядка. Гигиеническая чистота важна для здоровья, но также включает в себя чистоту в местах, куда не всегда обращаешь внимание.

Идеальная чистота — это когда убираются даже самые труднодоступные места, такие как пыль на верхних полках или отпечатки на люстрах. Эти детали заметны только если специально искать, и они почти не влияют на качество жизни. Разделив эти два типа чистоты, можно избежать утомительного процесса уборки и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Что можно оставить без уборки

Верх шкафов

Пыль на верхних полках скапливается медленно и не поднимается в воздух, если в доме нет домашних животных или аллергии. Протирают эти места раз в 6–12 месяцев, чаще всего, когда они становятся видимыми или во время генеральной уборки.

За холодильником и крупной техникой

Пыль скапливается за техникой, но если она стоит на месте и в доме нет домашних животных, она не влияет на гигиену. Протирают эти участки раз в полгода, обычно во время проверки вентиляции или если техника нуждается в сдвиге для ремонта.

Плинтусы

Плинтусы собирают пыль и следы, но не являются источником загрязнения воздуха. Протираются только в случае появления явных следов, например, после ремонта или гостей. В обычной жизни их можно оставлять без внимания.

Люстры и верхние светильники

Пыль на люстрах не сыплется вниз и не влияет на дыхательные пути. Мойка этих светильников проводится раз в 6–12 месяцев, или когда замечается, что свет стал тусклым. Светильники с лёгкими плафонами легче протирать без демонтажа.

Задняя стенка открытых полок

Если полки не глубокие и вещи стоят плотно, пыль почти не попадает на заднюю стенку. Протирают её раз в полгода или при перестановке мебели.

Внутренние стенки шкафов и ящиков

При регулярной смене содержимого в шкафах и ящиках грязь не накапливается. Убирают только в случае пролива чего-либо, появления запаха или раз в год для профилактики.

Как понять, что можно не убирать

Перед тем как приступить к уборке, стоит задать себе три простых вопроса:

Вижу ли я это каждый день? Влияет ли это на здоровье или безопасность? Вызывает ли это тревогу, даже если никто не замечает?

Если ответ на все три вопроса — нет, эти зоны можно оставить без уборки до следующего удобного момента.

Где уборка даёт максимальный эффект

Чистота в определённых местах оказывает наибольшее влияние на общее ощущение порядка в доме. Важно поддерживать в чистоте следующие зоны:

Чистая раковина и столешница на кухне.

Свежий пол в прихожей и ванной.

Чистое постельное бельё и полотенца.

Чистые поверхности, на которых едят, работают или отдыхают (стол, подоконник, тумба у дивана).

Когда эти зоны в порядке, остальное уже не так напрягает. Пыль на верхах шкафов становится менее заметной, потому что основные элементы чистоты уже сделаны.

Дом может быть чистым, даже если не всё в нём вымыто до блеска. Иногда лучший способ заботиться о себе — это позволить себе не убирать то, что не требует уборки.