Беру томатную пасту и муку — получается хлеб с невероятным вкусом, который удивит каждого
Множество людей считает, что приготовить хлеб дома — это сложно и требует много времени. Но на самом деле это гораздо проще, чем кажется! Результат удивит своим вкусом и ароматом. Мы собрали для вас самые простые рецепты, которые под силу каждому, даже новичку в кулинарии. Об этом сообщает "Едим дома".
Луковый хлеб (без замеса)
Этот хлеб порадует вас не только необычным вкусом, но и тем, что его можно приготовить без замеса теста. Он получается мягким и ароматным, а луковая начинка придает хлебу особый вкус.
Ингредиенты:
-
Мука — 500 г
-
Вода — 360 мл
-
Сухие дрожжи — четверть ч. л.
-
Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.
-
Репчатый лук — 3 шт.
-
Сахар — 1 ч. л.
-
Соль — 1 ч. л.
-
Семолина — 2 ст. л.
Способ приготовления
-
Лук нарезать крупными кусками. В сковороде с толстым дном разогреть оливковое масло, добавить лук и тушить его на среднем огне 10 минут. После этого добавить сахар и продолжить готовить до золотистой корочки (15-20 минут). Дать остыть до комнатной температуры.
-
В большую миску просеять муку, добавить дрожжи и соль, перемешать. Добавить остывший лук и снова перемешать. Влить воду и перемешать деревянной ложкой, затем накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 18-24 часа.
-
После 16 часов (или чуть дольше, если есть время) подготовить корзину для расстойки, посыпав ее мукой и семолиной. Рабочую поверхность также посыпать мукой, так как тесто будет липким, и переложить тесто, свернув его аккуратно. Переложить в корзину швом вверх.
-
Оставить тесто на 45-60 минут для расстойки. Тем временем разогреть духовку до 230°С и поставить в нее чугунок.
-
Когда тесто подойдет, аккуратно переложить его в горячий чугунок, сделать надрезы сверху. Выпекать 30 минут под крышкой, затем снять крышку, уменьшить температуру до 200°С и выпекать еще 15-25 минут.
-
Готовый хлеб остудить на решетке.
Томатный хлеб
Томатный хлеб — это интересный и необычный вариант привычной выпечки. Он идеально подходит для бутербродов, а томатная паста придает тесту мягкость и аромат.
Ингредиенты
-
Томатная паста — 100 г
-
Рафинированное растительное масло — 2 ст. л.
-
Сухие дрожжи — 1 ч. л.
-
Сахар — 1 ч. л.
-
Соль — 1 ч. л.
-
Мука — 450 г
-
Вода — 200 г
Способ приготовления
-
В теплую воду добавить томатную пасту и сахар, перемешать до полного растворения.
-
Добавить сухие дрожжи и оставить на 5 минут, чтобы они активировались.
-
Влить растительное масло и добавить соль. Перемешать.
-
Просеять муку и добавить в смесь, замесить тесто. Оставить на 15 минут в покое.
-
После отдыха вымесить тесто еще раз и поместить в чашку. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
-
Когда тесто поднимется, переложить его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и сформировать колобок.
-
Из колобка сформировать рулет, защипать края и положить в форму для расстойки, присыпанную мукой, швом вверх.
-
Накрыть и оставить на 1 час в теплом месте.
-
Разогреть духовку до 200°С. Перевернуть тесто на противень, застеленный пергаментом.
-
Выпекать, сбрызнув хлеб водой из пульверизатора. Через 5 минут снизить температуру до 180°С и выпекать еще 45-50 минут до золотистой корочки.
-
Охладить хлеб на решетке.
Хлеб с черносливом и кардамоном
Для любителей сладковатых хлебов с пряными нотками этот рецепт станет настоящей находкой. Чернослив в сочетании с кардамоном создают уникальную гармонию вкусов.
Ингредиенты
-
Цельнозерновая пшеничная мука — 300 г
-
Хлебопекарная мука — 200 г
-
Свежие дрожжи — 15 г
-
Соль — 10 г
-
Вода — 350 г
-
Чернослив без косточек — 100 г
-
Темный ром — 4 ч. л.
-
Молотый кардамон — 1 ч. л.
Способ приготовления
-
Чернослив замочить в роме минимум на 1 час. В миске соединить два вида муки, втереть дрожжи. Затем добавить воду и замесить тесто. Использовать миксер для замеса на низкой скорости 2 минуты, потом увеличить скорость и месить еще 7 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным.
-
В процессе замеса добавить молотый кардамон и чернослив за пару минут до завершения замешивания.
-
Сформировать из теста шар, переложить в миску и накрыть полотенцем. Оставить на 1 час для первого подъема.
-
Обмять тесто и снова оставить его на 45 минут для второго подъема.
-
На рабочей поверхности, присыпанной мукой, разделить тесто на 2 части. Сформировать два батона и посыпать их мукой.
-
Сделать острым ножом несколько диагональных надрезов на поверхности батонов.
-
Накрыть батоны полотенцем и оставить на 1 час.
-
Разогреть духовку до 250°С, обрызгать ее водой из пульверизатора, затем уменьшить температуру до 220°С и выпекать батоны в течение 25-30 минут.
-
Готовый хлеб остудить на решетке.
Популярные вопросы о домашних хлебах
1. Как выбрать идеальные дрожжи для хлеба?
Для домашней выпечки лучше использовать сухие дрожжи, так как они дольше сохраняются и легко дозируются. Свежие дрожжи тоже хороши, но требуют более внимательного хранения и учета их срока годности.
2. Сколько времени нужно для расстойки теста?
Обычно тесто нужно оставлять на расстойку от 1 до 3 часов, в зависимости от рецепта. Чем дольше тесто будет стоять, тем более воздушным и ароматным получится хлеб.
3. Как правильно выпекать хлеб, чтобы корочка была хрустящей?
Чтобы корочка получилась хрустящей, хлеб нужно выпекать при высокой температуре в первые 15-20 минут, а затем уменьшить огонь до 180-200°С. Также помогает сбрызгивание теста водой в процессе выпечки.
Советы по приготовлению хлеба
-
Всегда просеивайте муку перед использованием — это поможет избежать комков и сделает тесто более воздушным.
-
Для улучшения вкуса можно добавлять различные специи, травы или сухофрукты.
-
Для более плотной корочки используйте камень для выпечки или чугунок.
