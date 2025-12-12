Беру томатную пасту и муку — получается хлеб с невероятным вкусом, который удивит каждого

Множество людей считает, что приготовить хлеб дома — это сложно и требует много времени. Но на самом деле это гораздо проще, чем кажется! Результат удивит своим вкусом и ароматом. Мы собрали для вас самые простые рецепты, которые под силу каждому, даже новичку в кулинарии. Об этом сообщает "Едим дома".

Луковый хлеб (без замеса)

Этот хлеб порадует вас не только необычным вкусом, но и тем, что его можно приготовить без замеса теста. Он получается мягким и ароматным, а луковая начинка придает хлебу особый вкус.

Ингредиенты:

Мука — 500 г

Вода — 360 мл

Сухие дрожжи — четверть ч. л.

Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.

Репчатый лук — 3 шт.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Семолина — 2 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарезать крупными кусками. В сковороде с толстым дном разогреть оливковое масло, добавить лук и тушить его на среднем огне 10 минут. После этого добавить сахар и продолжить готовить до золотистой корочки (15-20 минут). Дать остыть до комнатной температуры. В большую миску просеять муку, добавить дрожжи и соль, перемешать. Добавить остывший лук и снова перемешать. Влить воду и перемешать деревянной ложкой, затем накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 18-24 часа. После 16 часов (или чуть дольше, если есть время) подготовить корзину для расстойки, посыпав ее мукой и семолиной. Рабочую поверхность также посыпать мукой, так как тесто будет липким, и переложить тесто, свернув его аккуратно. Переложить в корзину швом вверх. Оставить тесто на 45-60 минут для расстойки. Тем временем разогреть духовку до 230°С и поставить в нее чугунок. Когда тесто подойдет, аккуратно переложить его в горячий чугунок, сделать надрезы сверху. Выпекать 30 минут под крышкой, затем снять крышку, уменьшить температуру до 200°С и выпекать еще 15-25 минут. Готовый хлеб остудить на решетке.

Томатный хлеб

Томатный хлеб — это интересный и необычный вариант привычной выпечки. Он идеально подходит для бутербродов, а томатная паста придает тесту мягкость и аромат.

Ингредиенты

Томатная паста — 100 г

Рафинированное растительное масло — 2 ст. л.

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Мука — 450 г

Вода — 200 г

Способ приготовления

В теплую воду добавить томатную пасту и сахар, перемешать до полного растворения. Добавить сухие дрожжи и оставить на 5 минут, чтобы они активировались. Влить растительное масло и добавить соль. Перемешать. Просеять муку и добавить в смесь, замесить тесто. Оставить на 15 минут в покое. После отдыха вымесить тесто еще раз и поместить в чашку. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час. Когда тесто поднимется, переложить его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и сформировать колобок. Из колобка сформировать рулет, защипать края и положить в форму для расстойки, присыпанную мукой, швом вверх. Накрыть и оставить на 1 час в теплом месте. Разогреть духовку до 200°С. Перевернуть тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекать, сбрызнув хлеб водой из пульверизатора. Через 5 минут снизить температуру до 180°С и выпекать еще 45-50 минут до золотистой корочки. Охладить хлеб на решетке.

Хлеб с черносливом и кардамоном

Для любителей сладковатых хлебов с пряными нотками этот рецепт станет настоящей находкой. Чернослив в сочетании с кардамоном создают уникальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

Цельнозерновая пшеничная мука — 300 г

Хлебопекарная мука — 200 г

Свежие дрожжи — 15 г

Соль — 10 г

Вода — 350 г

Чернослив без косточек — 100 г

Темный ром — 4 ч. л.

Молотый кардамон — 1 ч. л.

Способ приготовления

Чернослив замочить в роме минимум на 1 час. В миске соединить два вида муки, втереть дрожжи. Затем добавить воду и замесить тесто. Использовать миксер для замеса на низкой скорости 2 минуты, потом увеличить скорость и месить еще 7 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. В процессе замеса добавить молотый кардамон и чернослив за пару минут до завершения замешивания. Сформировать из теста шар, переложить в миску и накрыть полотенцем. Оставить на 1 час для первого подъема. Обмять тесто и снова оставить его на 45 минут для второго подъема. На рабочей поверхности, присыпанной мукой, разделить тесто на 2 части. Сформировать два батона и посыпать их мукой. Сделать острым ножом несколько диагональных надрезов на поверхности батонов. Накрыть батоны полотенцем и оставить на 1 час. Разогреть духовку до 250°С, обрызгать ее водой из пульверизатора, затем уменьшить температуру до 220°С и выпекать батоны в течение 25-30 минут. Готовый хлеб остудить на решетке.

Популярные вопросы о домашних хлебах

1. Как выбрать идеальные дрожжи для хлеба?

Для домашней выпечки лучше использовать сухие дрожжи, так как они дольше сохраняются и легко дозируются. Свежие дрожжи тоже хороши, но требуют более внимательного хранения и учета их срока годности.

2. Сколько времени нужно для расстойки теста?

Обычно тесто нужно оставлять на расстойку от 1 до 3 часов, в зависимости от рецепта. Чем дольше тесто будет стоять, тем более воздушным и ароматным получится хлеб.

3. Как правильно выпекать хлеб, чтобы корочка была хрустящей?

Чтобы корочка получилась хрустящей, хлеб нужно выпекать при высокой температуре в первые 15-20 минут, а затем уменьшить огонь до 180-200°С. Также помогает сбрызгивание теста водой в процессе выпечки.

Советы по приготовлению хлеба