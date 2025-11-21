Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деми Ловато
Деми Ловато
© commons.wikimedia.org by Jennifer Zambrano from Denver, CO, USA is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:22

Глубокая депрессия и неожиданная опора: этот человек вернул Деми Ловато веру в себя

Джордан Лютс поддерживал Деми Ловато в период депрессии во время записи альбома Holy Fvck — интервью

Деми Ловато всегда была открытой с поклонниками и СМИ, делясь своими эмоциональными переживаниями и сложными периодами жизни. Недавнее интервью певицы снова привлекло внимание к её личной истории и вдохновляющему пути восстановления после депрессии. В центре рассказа — отношения Деми с мужем Джорданом Лютсом, которые помогли ей справиться с внутренними трудностями и обрести эмоциональное равновесие.

Встреча и начало дружбы

Деми Ловато познакомилась с Джорданом Лютсом в январе 2022 года, когда они вместе работали над её альбомом Holy Fvck, выпущенным в 2023 году. Сначала их объединяла только дружба и общая цель — создание музыки. Певица признается, что первые песни для этого проекта она записывала после возвращения из реабилитационного центра в 2021 году.

"Каждый альбом, который я создавала, выполнил свою задачу. Некоторые альбомы были более эмоциональными, чем другие. Holy Fvck, пожалуй, был самым исцеляющим", — рассказала Деми Ловато.

Период после реабилитации оказался для Деми особенно трудным. Она чувствовала себя разбитой и не могла справиться с эмоциональной нестабильностью. В этот момент рядом оказался Джордан, который поддерживал её как друг, помогал осознавать свои чувства и постепенно выходить из состояния депрессии.

Когда дружба превращается в любовь

Процесс создания альбома стал для Деми и Джордана временем не только музыкального сотрудничества, но и эмоциональной близости. Певица вспоминает работу над песней Happy Ending, которую она считает одной из самых трогательных в своей карьере. Именно тогда она почувствовала, что между ними может возникнуть что-то большее.

"Я точно не знала, что мы когда-нибудь поженимся. Но именно этот момент заставил меня почувствовать себя в безопасности рядом с ним", — заявила певица.

Это чувство безопасности стало фундаментом для их будущих отношений. Джордан поддерживал Деми в самых уязвимых моментах, показывая, что настоящая поддержка и понимание могут исцелять сильнее любой терапии.

Советы шаг за шагом для эмоциональной поддержки близкого человека

  1. Слушайте без осуждения.

  2. Проявляйте постоянное внимание и заботу.

  3. Уточняйте, чего именно человек хочет: совета или просто присутствия.

  4. Помогайте в организации режима дня и мелких дел.

  5. Поддерживайте творческое самовыражение — музыка, арт, спорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование эмоций после реабилитации.

  • Последствие: углубление депрессии и чувство одиночества.

  • Альтернатива: постоянная эмоциональная поддержка, помощь в адаптации к повседневной жизни.

А что если…

Если бы Деми не встретила человека, который смог бы поддержать её на этом этапе, её путь к эмоциональному восстановлению мог бы затянуться на годы. Поддержка близкого человека часто ускоряет процесс исцеления и возвращает уверенность в себе.

FAQ

Как выбрать партнёра для эмоциональной поддержки?
Ищите человека, который умеет слушать, проявляет эмпатию и готов поддерживать в сложные моменты, а не только в радости.

Что лучше — терапия или поддержка партнёра?
Оптимально сочетание: профессиональная помощь плюс доверительные отношения с близким человеком.

Мифы и правда

  • Миф: депрессию можно преодолеть только самостоятельно.

  • Правда: эмоциональная поддержка друзей, партнёров и семьи значительно ускоряет восстановление.

  • Миф: сильные люди не нуждаются в помощи.

  • Правда: даже самые успешные и сильные люди нуждаются в поддержке в критические моменты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Количество книжных магазинов в России за два года сократилось на 11,3% — Ведомости вчера в 17:52
Цифровая трансформация или тихая катастрофа? Книжные магазины стоят на краю пропасти

Количество книжных магазинов в России сокращается, но новые подходы и онлайн-инструменты помогают сохранять интерес читателей и развивать торговлю.

Читать полностью » Музей дизайна Лондона представит более 700 архивных предметов Уэса Андерсона — организаторы выставки вчера в 16:54
Лондонский музей раскрывает тайны Андерсона: вещи, которые обычно никто не видел

Лондонский Музей дизайна открывает масштабную выставку Уэса Андерсона — с моделями, эскизами, куклами и редкими архивами, которые позволяют увидеть его кино с неожиданной стороны.

Читать полностью » В Лейпциге впервые исполнены две утраченные чаконы Баха — данные Баховского архива вчера в 15:59
Утерянные чаконы Баха всплыли, как послание из прошлого: находка, изменившая музыкальную историю

Уникальная история о том, как две неизвестные композиции юного Баха спустя три века вновь зазвучали с алтаря церкви Святого Фомы и изменили взгляд исследователей на его раннее творчество.

Читать полностью » Меган Маркл заявила, что совмещает материнство и проекты в США благодаря гибкому графику — интервью Harper’s Bazaar вчера в 10:07
Гарри — главный секрет её продуктивности: как "детскость" мужа меняет жизнь Меган Маркл

Меган Маркл рассказала о семье, работе и смелости быть собой. Интервью для Harper's Bazaar раскрывает, как герцогиня совмещает материнство и собственные проекты.

Читать полностью » Кейт Уинслет рассказала о неловком эпизоде на премьере вчера в 9:59
Прозрачное платье сыграло злую шутку: как один вечер едва не поставил Кейт Уинслет в центр королевского скандала

Кейт Уинслет вспомнила неловкий момент первой встречи с Карлом III и рассказала, как изменилась её уверенность перед официальными выходами спустя годы.

Читать полностью » Эль Фаннинг включила в любимые фильмы вчера в 8:03
Эль Фаннинг открыла тайну своего киновкуса: фильмы, которые меняют жизнь

Эль Фаннинг рассказала о десяти фильмах, которые повлияли на её вкусы и вдохновили на новые роли. Узнайте, что входит в её культовую подборку.

Читать полностью » Дженнифер Лоуренс назвала фильм вчера в 7:57
Лоуренс потрясена: фильм, который заставит пересмотреть всё, что вы знали о боевиках

Дженнифер Лоуренс поделилась впечатлениями от нового боевика "Битва за битвой", который произвёл на неё сильнейшее впечатление и уже стал главным кандидатом на "Оскар".

Читать полностью » Sousou no Frieren признан одним из лучших аниме 2023 года — Collider вчера в 6:52
Японская анимация разрушает стереотипы: эти 15 сериалов перевернут ваше представление о мультфильмах

Collider выбрал 15 аниме 2020‑х, которые удивляют сюжетами, визуальными решениями и живыми героями, формируя новые стандарты мировой анимации.

Читать полностью »

Новости
Наука
Континенты теряют корни, влияя на вулканическую активность в отдаленных районах — ученые
Питомцы
Слишком интенсивные тренировки могут вызвать боль в мышцах у собак — ветеринар Джен Паскуччи
УрФО
В Свердловской области стартует программа «Земский тренер» с выплатой миллиона рублей
Еда
Рождественский пирог с сухофруктами и орехами выпекают в духовке при 160 градусах — повар
Еда
Прокол сосисок приводит к потере сочности — мясник Беллини
Авто и мото
Размер ущерба за сбитое животное зависит от редкости вида — юрист Скрябина
СФО
В Сургуте водители такси отказываются выполнять заказы из-за "слишком дешевых" тарифов
ПФО
В Пензенской области аномалия: цены на первичное жилье в сделках ниже, чем в объявлениях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet