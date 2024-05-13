Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.05.2024 : 91,8239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.05.2024 : 98,9461
  1. Главная
  2. Общество
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 14:05

Победительница "Холостяка" Клюкина: быть мамой — невероятное счастье

Модель из Карпиинска и победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина родила сына 18 апреля и теперь делится в соцсетях подробностями своего материнства. По её словам, быть матерью — невероятное счастье.

Мир

Без поддержки США Евросоюз уменьшит поддержку Киева

Без поддержки США Евросоюз уменьшит поддержку Киева

Заявления бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу и экс-чиновников из совета по нацбезопасности США Ричарда Хукера и Ханса Биннендейка в материале для журнала Foreign Affairs гласят, что страны Европы, в случае уменьшения поддержки со стороны Соединенных Штатов, могут стать менее склонными оказывать помощь Украине.

Читать полностью
Генпрокурор Краснов: власти Канады одержимы русофобией

Генпрокурор Краснов: власти Канады одержимы русофобией

Генпрокурор Краснов раскритиковал санкции Канады против российского надзорного ведомства.

Читать полностью

Общество

В комментариях к видео с концерта Орбакайте многие фанаты отметили, что певица внешне сильно изменилась

В комментариях к видео с концерта Орбакайте многие фанаты отметили, что певица внешне сильно изменилась

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте опубликовала видеоролик в личном аккаунте в соцсетях, где исполняет песню "Обещание" на концерте, полностью отказавшись от фильтров. В комментариях пользователи отметили изменение во внешности артистки.

Читать полностью
Обокравшие Пашу Техника злоумышленники вернули рэперу куртку

Обокравшие Пашу Техника злоумышленники вернули рэперу куртку

Рэпер Паша Техник стал жертвой нападения, в результате которого у него были украдены дорогая куртка и новейший iPhone 15 Pro.

Читать полностью

Новости