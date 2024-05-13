Заявления бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу и экс-чиновников из совета по нацбезопасности США Ричарда Хукера и Ханса Биннендейка в материале для журнала Foreign Affairs гласят, что страны Европы, в случае уменьшения поддержки со стороны Соединенных Штатов, могут стать менее склонными оказывать помощь Украине.