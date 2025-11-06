Голливуд устал от Меган и Гарри: репутация герцогов Сассекских трещит по швам

С момента, как Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью и перебрались в солнечную Калифорнию, прошло уже несколько лет. Они успели заключить громкие контракты, запустить собственные проекты, выпустить документальный сериал и подкасты. Однако, несмотря на высокий старт, внимание к ним заметно угасло.

Источники из Голливуда сообщают, что в звездной среде пара перестала вызывать прежний интерес. По словам одного из инсайдеров, в Лос-Анджелесе к ним относятся с осторожностью, а некоторые продюсеры вовсе избегают сотрудничества.

"Люди устали от них, этот спектакль уже приелся", — сказал источник Page Six.

От громких сделок к пересмотру контрактов

Одним из ключевых событий для пары стал контракт с Netflix, заключённый в 2020 году. Тогда сумма сделки достигала 100 миллионов долларов, и казалось, что перед ними открыты все двери. Однако реальность оказалась другой: после документального проекта о королевской жизни и дебюта сериала "С любовью, Меган" потоковый гигант пересмотрел условия сотрудничества. Продление сериала отменили, и, по данным источников, платформа больше не рассматривает крупные проекты с участием пары.

Такое развитие событий — сигнал не только о потере интереса зрителей, но и о сомнениях со стороны индустрии. Стриминговые сервисы тщательно оценивают отдачу, и если проект не приносит ожидаемого эффекта, инвестиции сворачиваются.

Репутационные проблемы и поведение

По информации Page Six, Меган и Гарри не всегда проявляют себя профессионально в деловых переговорах. Один из источников отметил, что герцоги склонны игнорировать деловой этикет и опаздывают на встречи, что вызывает раздражение у партнёров.

"В профессиональной среде они просто бестактны, — отметил источник. — Говорят, что Гарри якобы опоздал на встречу Netflix, а затем попросил у руководителя чашку горячего шоколада".

Похожий случай описал сотрудник Spotify в беседе с Vanity Fair. Он рассказал, что во время визита в офис платформы принц также попросил горячий шоколад — напиток, которого не оказалось под рукой, и сотрудникам пришлось импровизировать. Эти, на первый взгляд, мелкие детали становятся заметными, когда речь идёт о публичных фигурах с высокой ответственностью.

Влияние характера на деловую репутацию

Отдельные источники утверждают, что именно поведение Меган Маркл мешает их совместным проектам. В кругах Голливуда ходят разговоры о том, что она слишком уверена в собственной правоте и не всегда готова слушать других.

"Она убеждена, что умнее всех, и пренебрежительна", — сообщил второй источник.

Такая характеристика контрастирует с образом вдохновляющей общественной фигуры, который Маркл старалась продвигать в публичных выступлениях и интервью.

По словам экспертов шоу-бизнеса, герцоги оказываются в сложном положении — между стремлением сохранить независимость и необходимостью быть частью индустрии, где доверие и репутация ценятся выше титулов.

Голливудская формула доверия

В развлекательном бизнесе даже самые громкие имена теряют вес, если не приносят выгоды и не вызывают симпатии у коллег. Голливуд живёт по своим законам — здесь важны не только рейтинги, но и "мягкая сила" общения.

Пара, сделавшая ставку на медийные контракты и личные откровения, столкнулась с тем, что их публичность стала утомлять аудиторию. Постоянные рассказы о трудностях жизни под прицелом камер превратились в рутину, а не в источник вдохновения.

А что если…

Если бы герцоги выбрали путь тишины — ограничили публичные высказывания и сосредоточились на реальных благотворительных инициативах, они могли бы вернуть доверие. Голливуд любит истории перерождения, и новые проекты без громких скандалов могли бы стать началом их репутационного "ребута".

Мифы и правда

Миф Правда Гарри и Меган по-прежнему невероятно популярны в США Их интерес удерживается лишь в новостных заголовках Netflix готовит новые контракты с парой На данный момент сотрудничество пересмотрено Голливудские звёзды поддерживают их на каждом шагу Многие избегают открытых коллабораций

Три интересных факта

Герцоги Сассекские официально зарегистрировали свой медиа-бренд Archewell ещё в 2020 году. В их первом подкасте на Spotify участвовали Элтон Джон и Джеймс Корден. После выхода документалки на Netflix интерес к сериалу вырос лишь на короткое время — но быстро сошёл на нет.

FAQ

Как долго действует контракт Меган и Гарри с Netflix?

Он был заключён в 2020 году на несколько лет, но часть пунктов уже пересмотрена.

Сколько заработали герцоги на своих проектах?

По данным открытых источников, около 100 миллионов долларов — включая контракты с Netflix и Spotify.

Почему публика потеряла интерес к паре?

Из-за переизбытка личных признаний и отсутствия новых идей их проекты перестали вызывать эмоции.