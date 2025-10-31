Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 15:07

Голливудская классика не выдержала градуса: Ким Кардашьян поделилась, как нетрезвая Гленн Клоуз “зажгла” вечер

Гленн Клоуз на вечеринке у Ким Кардашьян рассказала неизвестные факты о "Роковом влечении"

В Голливуде нечасто проходят такие вечера, когда звезды могут расслабиться, забыть о камерах и просто быть собой. Именно так случилось на встрече, посвященной культовому фильму "Роковое влечение" 1987 года. Ким Кардашьян, оказавшаяся среди гостей, позже призналась, что вечер превратился в настоящий праздник откровений — во многом благодаря актрисе Гленн Клоуз.

Вечеринка, которая вышла из-под контроля

Сначала все шло по плану — несколько бокалов вина, разговоры о классике кино и воспоминания о съемках. Но, как рассказала Ким, атмосфера быстро перестала быть сдержанной. По ее словам, Гленн Клоуз буквально зажгла вечеринку.

"Позвольте мне сказать вам, Гленн была пьяна. Она говорила невпопад!" — пошутила Ким Кардашьян.

По признанию звезды реалити-шоу, она раньше даже не видела легендарную картину с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз, поэтому восприняла все происходящее с особым интересом. Небольшая "ночевка" с киносеансом и парой бокалов превратилась в шумную вечеринку с неожиданными признаниями.

Голливудские секреты из первых уст

Когда Гленн Клоуз почувствовала себя в своей тарелке, она начала комментировать сцены фильма, будто снова оказалась на съемочной площадке. Аудитория замерла, слушая каждую реплику — ведь актриса не просто вспоминала, а словно проживала всё заново.

"Поставь это на паузу! Мне нужен был кувшин текилы, прежде чем начать съемки той сцены. Она спряталась на дне, если присмотреться к сцене в лифте", — сказала Гленн Клоуз.

Эта фраза вызвала у всех настоящий взрыв смеха. Оказалось, что на съемках "Рокового влечения" актриса действительно держала рядом бутылку текилы, чтобы справиться с нервным напряжением.

Детали, которые удивили Ким

Кардашьян призналась, что была поражена не только энергетикой Клоуз, но и стилем фильма. Её особенно впечатлили наряды героини Алекс Форрест. И тут же последовал новый сюрприз — Гленн рассказала, что сохранила три оригинальных платья из фильма.

Такие детали, казалось бы, мелкие, но именно они создают ту самую атмосферу закулисья, которую зрители редко видят.

Несостоявшийся розыгрыш Майкла Дугласа

Вечер должен был закончиться весело: Ким и Гленн планировали позвонить Майклу Дугласу и разыграть его. Но план сорвался по очевидной причине — алкоголь сделал свое дело.

"В конце ночи мы должны были разыграть Майкла Дугласа… но слишком напились и забыли!" — призналась Кардашьян.

Звучит как эпизод из комедийного сериала, но, по словам Ким, это был именно тот момент, когда легкость и смех сделали вечер по-настоящему незабываемым.

"Роковое влечение": история, ставшая легендой

Триллер "Роковое влечение" стал одним из самых обсуждаемых фильмов конца 1980-х. В центре сюжета — отношения между коллегами Дэном (Майкл Дуглас) и Алекс (Гленн Клоуз), которые начинают роман, обреченный на трагический финал. Картина произвела фурор, вызвав ожесточенные споры о морали, гендерных ролях и цене измены.

Фильм принес Клоуз номинацию на "Оскар" и закрепил за ней репутацию актрисы с мощной психологической игрой. Сегодня, спустя десятилетия, его по-прежнему цитируют, а сцены разбора отношений между героями стали эталонными для жанра.

А что если бы розыгрыш всё-таки состоялся?

Кардашьян призналась, что теперь жалеет, что они не дозвонились до Майкла Дугласа. Но представим, что розыгрыш все же случился. Вероятно, актер воспринял бы шутку с улыбкой — ведь для него этот фильм тоже стал знаковым. А если бы разговор зашел дальше, публика, возможно, услышала бы еще больше неожиданных подробностей со съемок.

Мифы и правда о Гленн Клоуз

  • Миф: актриса всегда была сдержанной и холодной.
    Правда: на деле Клоуз умеет быть невероятно открытой и жизнерадостной, что доказала эта вечеринка.

  • Миф: сцены фильма снимались без эмоций.
    Правда: Клоуз признавалась, что испытывала стресс и прибегала к юмору и текиле, чтобы расслабиться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джастин Бибер признался, что поругался с доулой во время родов Хейли сегодня в 7:17
Роды как поле боя: Джастин Бибер вспомнил момент, когда всё могло сорваться

Джастин Бибер впервые откровенно рассказал о родах сына и неожиданном конфликте с доулой, раскрывая эмоции, которые переживал вместе с Хейли.

Читать полностью » Ревность к бывшему мужу заставила Machine Gun Kelly вернуть Меган Фокс сегодня в 6:08
Ревность вспыхнула, как пламя изнутри: что стало настоящей причиной возвращения Machine Gun Kelly к Меган Фокс

Ревность, семья и вторые шансы: что подтолкнуло Меган Фокс и Machine Gun Kelly вновь соединить свои судьбы и почему их история — не просто голливудская драма.

Читать полностью » Актриса Памела Андерсон заявила, что отказ от макияжа дал ей больше свободного времени сегодня в 5:12
Без макияжа и без стресса: как отказ от косметики перевернул жизнь Памелы Андерсон

Памела Андерсон отказалась от макияжа и неожиданно обрела больше уверенности, свободы и времени. Что стоит за этим решением — тренд или личная революция?

Читать полностью » Шэрон Стоун поддержала Сидни Суини после споров вокруг рекламы джинсов сегодня в 4:41
Джинсы, которые взорвали интернет: как Шэрон Стоун встала на защиту Сидни Суини после скандала

Шэрон Стоун не побоялась вступиться за Сидни Суини после громкого скандала вокруг рекламы джинсов — и напомнила Голливуду, что уверенность и сексуальность не преступление.

Читать полностью » Эмма Хеминг рассказала, что заикание Брюса Уиллиса стало первым симптомом деменции сегодня в 3:05
Он начал заикаться — и это был приговор: Эмма Хеминг рассказала, как болезнь забрала Брюса Уиллиса

Эмма Хеминг впервые рассказала, с чего начались проблемы со здоровьем Брюса Уиллиса и как болезнь изменила их семью. Главный симптом оказался неожиданным.

Читать полностью » Дженнифер Лоуренс призналась, что ей неловко пересматривать свои старые интервью сегодня в 2:28
Когда искренность становится ловушкой: почему Дженнифер Лоуренс теперь боится говорить лишнее

Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала, почему не может смотреть свои старые интервью и как изменила отношение к славе и публичности.

Читать полностью » Карл III начал процедуру лишения принца Эндрю всех титулов и привилегий сегодня в 1:01
Когда честь дороже крови: Карл III смыл последние следы позора принца Эндрю

Король Карл III пошёл на беспрецедентный шаг, запустив процесс лишения титулов своего брата. Что скрывается за этим решением и как оно изменит монархию?

Читать полностью » Кендалл Дженнер призналась, что в детстве завидовала сестре Кайли сегодня в 0:12
Зависть под камерами: что происходило между Кайли и Кендалл, пока все думали, что они близки

Кендалл Дженнер откровенно рассказала о детской зависти к Кайли и о том, как превратила ревность в силу, чтобы найти свой путь и уверенность.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Алоэ вера очищает воздух, но опасно при поедании животными — данные исследований
Спорт и фитнес
Силовые тренировки и кардио Джанет Дженкинс: отжимания для укрепления груди и плеч
Дом
Глубокую чистку дивана проводят дважды в год, а пылесосят — не реже раза в неделю
Культура и шоу-бизнес
Джонатан Риз Майерс сыграет шеф-повара в психологическом хорроре "The Catch"
Дом
В активных зонах квартиры паркет нужно мыть раз в неделю, в спальне — раз в две
УрФО
Женщины Екатеринбурга о привлекательности мужчин: внутренние качества важнее внешности
Питомцы
Собаки обладают эпизодической памятью, то есть помнят недавние события
Питомцы
Большинство настоящих крабов, в отличие от раков, проводят жизнь на дне и почти не умеют плавать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet