Голливудская классика не выдержала градуса: Ким Кардашьян поделилась, как нетрезвая Гленн Клоуз “зажгла” вечер

В Голливуде нечасто проходят такие вечера, когда звезды могут расслабиться, забыть о камерах и просто быть собой. Именно так случилось на встрече, посвященной культовому фильму "Роковое влечение" 1987 года. Ким Кардашьян, оказавшаяся среди гостей, позже призналась, что вечер превратился в настоящий праздник откровений — во многом благодаря актрисе Гленн Клоуз.

Вечеринка, которая вышла из-под контроля

Сначала все шло по плану — несколько бокалов вина, разговоры о классике кино и воспоминания о съемках. Но, как рассказала Ким, атмосфера быстро перестала быть сдержанной. По ее словам, Гленн Клоуз буквально зажгла вечеринку.

"Позвольте мне сказать вам, Гленн была пьяна. Она говорила невпопад!" — пошутила Ким Кардашьян.

По признанию звезды реалити-шоу, она раньше даже не видела легендарную картину с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз, поэтому восприняла все происходящее с особым интересом. Небольшая "ночевка" с киносеансом и парой бокалов превратилась в шумную вечеринку с неожиданными признаниями.

Голливудские секреты из первых уст

Когда Гленн Клоуз почувствовала себя в своей тарелке, она начала комментировать сцены фильма, будто снова оказалась на съемочной площадке. Аудитория замерла, слушая каждую реплику — ведь актриса не просто вспоминала, а словно проживала всё заново.

"Поставь это на паузу! Мне нужен был кувшин текилы, прежде чем начать съемки той сцены. Она спряталась на дне, если присмотреться к сцене в лифте", — сказала Гленн Клоуз.

Эта фраза вызвала у всех настоящий взрыв смеха. Оказалось, что на съемках "Рокового влечения" актриса действительно держала рядом бутылку текилы, чтобы справиться с нервным напряжением.

Детали, которые удивили Ким

Кардашьян призналась, что была поражена не только энергетикой Клоуз, но и стилем фильма. Её особенно впечатлили наряды героини Алекс Форрест. И тут же последовал новый сюрприз — Гленн рассказала, что сохранила три оригинальных платья из фильма.

Такие детали, казалось бы, мелкие, но именно они создают ту самую атмосферу закулисья, которую зрители редко видят.

Несостоявшийся розыгрыш Майкла Дугласа

Вечер должен был закончиться весело: Ким и Гленн планировали позвонить Майклу Дугласу и разыграть его. Но план сорвался по очевидной причине — алкоголь сделал свое дело.

"В конце ночи мы должны были разыграть Майкла Дугласа… но слишком напились и забыли!" — призналась Кардашьян.

Звучит как эпизод из комедийного сериала, но, по словам Ким, это был именно тот момент, когда легкость и смех сделали вечер по-настоящему незабываемым.

"Роковое влечение": история, ставшая легендой

Триллер "Роковое влечение" стал одним из самых обсуждаемых фильмов конца 1980-х. В центре сюжета — отношения между коллегами Дэном (Майкл Дуглас) и Алекс (Гленн Клоуз), которые начинают роман, обреченный на трагический финал. Картина произвела фурор, вызвав ожесточенные споры о морали, гендерных ролях и цене измены.

Фильм принес Клоуз номинацию на "Оскар" и закрепил за ней репутацию актрисы с мощной психологической игрой. Сегодня, спустя десятилетия, его по-прежнему цитируют, а сцены разбора отношений между героями стали эталонными для жанра.

А что если бы розыгрыш всё-таки состоялся?

Кардашьян призналась, что теперь жалеет, что они не дозвонились до Майкла Дугласа. Но представим, что розыгрыш все же случился. Вероятно, актер воспринял бы шутку с улыбкой — ведь для него этот фильм тоже стал знаковым. А если бы разговор зашел дальше, публика, возможно, услышала бы еще больше неожиданных подробностей со съемок.

Мифы и правда о Гленн Клоуз