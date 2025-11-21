Поезда в Крым на Новый год заполняются молниеносно — билетов осталось меньше, чем ожидают туристы

Рост потока путешественников меняет привычную картину новогодних поездок: железнодорожные рейсы в Крым заполняются значительно быстрее, чем год назад. Об этом сообщает издание ForPost со ссылкой на пресс-службу компании "Гранд Сервис Экспресс", фиксирующей стабильный рост продаж билетов на зимние направления.

Динамика спроса и маршруты движения

По состоянию на 20 ноября перевозчик реализовал 67 тысяч билетов на период с 26 декабря по 11 января. Это на 8 тысяч больше, чем в те же даты прошлого года. Компания связывает прирост с ранним планированием праздничных поездок и расширением расписания, позволяющим распределить пассажиропоток между разными городами отправления.

Наиболее активно, по данным службы продаж, формируются составы из крупных транспортных узлов.

"Больше всего на период новогодних праздников куплено билетов отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера", — рассказали в "Гранд Сервис Экспресс".

Эти направления традиционно обеспечивают основную нагрузку на зимние рейсы, поскольку связывают полуостров с крупнейшими туристическими центрами страны.

В зимний график войдут 12 поездов, среди них усиленные маршруты Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Симферополь. Кроме того, отправления обеспечат составы из Омска, Перми, Кисловодска и ряда южных регионов, что расширяет географию путешествий в праздничные дни.

Праздничные рейсы и условия для пассажиров

Особой особенностью зимнего расписания станет обилие праздничных рейсов "Таврии": в новогоднюю ночь между полуостровом и материком проследуют 32 поезда. По оценкам компании, в пути встретят 2026 год около 4000 человек, отправляющихся в Крым или возвращающихся домой.

Чтобы сохранить атмосферу праздника, перевозчик готовит сервис с элементами праздничной программы.

"Для них будут новогодние поздравления и сюрпризы. Вагоны-рестораны в наших поездах в новогоднюю ночь будут работать не до привычных 23 часов, а до 2-х ночи. Мы предложим пассажирам специальное сезонное зимнее меню, а также новогоднее спецпредложение", — рассказали в "Гранд Сервис Экспресс".

Такое расширение услуг позволит создать ощущение полноценного торжества даже в условиях ночного переезда.

Отдельное внимание уделено традициям: путешественники по маршруту Москва — Симферополь, отправляющиеся 31 декабря, смогут зажечь бенгальские свечи во время остановки в Ростове-на-Дону. Этот жест компания рассматривает как возможность сохранить символику праздника в дороге и подчеркнуть атмосферу совместного празднования.