Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Свиные ребрышки
Свиные ребрышки
© Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 13:03

Если не хочется стоять у плиты в Новый год — это горячее выручает всегда

Свиные ребрышки можно подать целиком или порционно на новогоднем столе — кулинары

На новогоднем столе всегда хватает закусок и салатов, но именно горячее блюдо задаёт тон всему вечеру и собирает гостей вместе. Свиные ребрышки — тот самый вариант, который выглядит эффектно и при этом не требует суеты в последний момент. Они получаются сочными, ароматными и запечёнными так, что вкус раскрывается постепенно, а подача превращается в маленькое шоу. Об этом сообщает кулинарный сайт "Меню недели".

Горячее, которое можно приготовить заранее

Новогодняя ночь редко оставляет время на сложные манипуляции у плиты, поэтому продуманное основное блюдо — настоящее спасение. Свиные ребрышки подходят для этого идеально: их можно замариновать и запечь заранее, а перед подачей лишь довести до румяной корочки. Такой подход давно используют и при приготовлении запечённой свиной шеи целиком, которая ценится за сочность и удобство подачи. После разогрева мясо остаётся мягким и насыщенным по вкусу. Кроме того, ребрышки легко вписываются в формат праздничного застолья, где важны и вкус, и внешний вид.

Маринад как основа вкуса

Секрет удачных ребрышек — в сбалансированном маринаде, который подчёркивает мясо, а не перебивает его. В этом варианте сочетаются зернистая горчица, мёд, томатный и соевый соусы, а также копчёная паприка и сушёный чеснок. Подобные сочетания всё чаще встречаются в новогоднем меню с запечёнными блюдами, где акцент делают на натуральный вкус и мягкую текстуру мяса. Для запекания лучше выбирать ребрышки из свиной корейки: они мясистые, ровные и хорошо удерживают сок даже после повторного нагрева. Маринад получается плотным и обволакивающим, создавая ощущение продуманного праздничного блюда без сложных техник.

Бережное запекание и эффектная подача

Первый этап приготовления проходит под фольгой при умеренной температуре. Это позволяет сохранить соки и добиться текстуры, при которой мясо легко отделяется от кости. Уже на финальной стадии фольгу снимают, ребрышки аккуратно формируют и дают им подрумяниться, внимательно контролируя процесс. В результате появляется глянцевая корочка и насыщенный аромат, который сразу привлекает внимание гостей.

Подача здесь играет не меньшую роль, чем вкус. В парадном варианте ребрышки выкладывают целиком, дополняя бэби-картофелем и овощами гриль. Для более домашнего формата их нарезают между косточками и подают на деревянной доске с соусом. Оба способа позволяют сохранить сочность мяса и выбрать настроение вечера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодний стол всё чаще заменяют фуршетами и свободным форматом — специалисты по кейтерингу вчера в 4:44
Антитренды праздника: почему ломящийся стол портит атмосферу Нового года

Новогодний стол в 2026 году меняется: привычное изобилие уступает удобству, фуршетам и форматам, которые поддерживают общение и атмосферу праздника.

Читать полностью » Запекание утки с картофелем в рукаве позволяет получить сочное мясо — повар вчера в 0:25
Чтобы утка на праздник получилась сочной, всегда пользуюсь этим трюком: жаль, что не знал раньше

Утка, запечённая в рукаве с картофелем, сочетает сочное мясо, насыщенный аромат и простоту приготовления — удачное решение для праздничного стола.

Читать полностью » Энтони Бурден использовал бурбон для карамелизации батата 20.12.2025 в 23:14
Сначала готовила "на пробу" — теперь требуют каждый год: липкий батат свёл гостей с ума

Засахаренный батат по рецепту Энтони Бурдена — простой гарнир из пяти ингредиентов, который легко становится главным хитом зимнего стола.

Читать полностью » Утку нужно засаливать на 24-48 часов для сочности и хрустящей корочки — кулинары 20.12.2025 в 19:32
Перестала запекать утку неправильно — вот как добилась идеальной корочки и сочного мяса

Узнайте, как приготовить утку в духовке, чтобы она получилась идеальной — сочной и с хрустящей корочкой. Следуйте этим простым секретам!

Читать полностью » Ягодная кислотность компенсирует жирность утиного мяса — повара 20.12.2025 в 15:48
Секрет утки не в маринаде: один приём делает мясо сочным и хрустящим

Утиная грудка с ягодным соусом давно стала классикой. Разбираемся, почему это сочетание работает безотказно и не выходит из моды.

Читать полностью » Салат из пекинской капусты, крабовых палочек и кукурузы готовится за 20 минут — повар 20.12.2025 в 11:22
Готовил неправильно: теперь всегда режу именно так — салат получается нежным и воздушным

Лёгкий салат с пекинской капустой, крабовыми палочками и кукурузой готовится за минуты и подходит как для будней, так и для семейных застолий.

Читать полностью » Шеф-повар улучшила вкус недозрелых помидоров солью и сахаром 20.12.2025 в 7:06
Неспелые помидоры больше не портят блюдо: добавляю 2 щепотки — вкус меняется на глазах

Неспелые помидоры можно сделать вкуснее без сложных приёмов: шеф-повар объяснила, как помогают соль и сахар и почему томаты не стоит охлаждать.

Читать полностью » За 24 часа малосольная скумбрия станет вкусной и ароматной — кулинары 20.12.2025 в 3:46
Готовлю малосольную скумбрию всего за 24 часа — свежий вкус для праздничного стола

Хотите удивить гостей на Новый год? Приготовьте малосольную скумбрию — быстро, вкусно и без лишних усилий. Рецепт, который порадует вас и ваших близких.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Okko определил сериал и фильм года: Аутсорс и Батя 2. Дед
Общество
Система отлова собак в России превратилась в чёрный бизнес — зооинженер Базаркина
ЮФО
Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции
Дом
В интерьерах 2026 года заменят геометрию и принты на многослойные фактуры — Федор Васильев
Авто и мото
Автопром отказался от кузовов из нержавеющей стали из-за сложности производства — 110 km.ru
ЮФО
Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае
Туризм
Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты
Общество
Бездумная скупка дешевой одежды вредит экологии — модельер Ярмольник
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet