Громкие хлопки пугают собак до паники — включаю музыку громче: гости в шоке, а хвостик спокоен

Новый год — праздник, которого мы ждём с радостью и предвкушением. Но для домашних животных это время часто превращается в испытание: громкие звуки, непривычная еда, блестящие украшения и суета. Чтобы праздник не закончился походом к ветеринару, стоит заранее продумать, как обезопасить питомца.

1. Фейерверки и петарды — источник стресса

Даже если в вашем городе салюты официально запрещены, всегда найдутся те, кто решит "отметить по-своему". Для большинства животных громкие хлопки — сильнейший стресс. Собаки особенно чувствительны к резким звукам, поэтому во время прогулок держите питомца на коротком поводке и не отпускайте даже в знакомом дворе.

Дома лучше создать безопасное пространство: тихую комнату, где можно спрятаться, и включить негромкую музыку или телевизор, чтобы заглушить звуки с улицы. Для особо тревожных питомцев ветеринары советуют заранее обсудить с врачом применение лёгких успокоительных средств на растительной основе.

"Громкие звуки пугают собак, поэтому, если вы гуляете с собакой в новогоднюю ночь, держите хвостика на поводке", — напоминают ветеринары.

2. Подарки под ёлкой — не место для сладостей

Шоколад, изюм, орехи и конфеты кажутся безобидными, но для животных это настоящий яд. Даже небольшой кусочек шоколада может вызвать у собаки судороги и отравление. Если под ёлкой лежат подарки, содержащие сладости или еду, держите их подальше от питомцев.

Не забудьте предупредить гостей: угощать животных "в честь праздника" нельзя. Безопаснее заранее приготовить лакомства, специально предназначенные для кошек и собак — например, сушёные мясные кусочки или печенье для животных, которое продаётся в зоомагазинах.

3. Ёлка: красиво, но безопасно

Коты и собаки часто воспринимают ёлку как новую игрушку. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит заранее подумать о креплении. Лучше использовать устойчивую подставку и расположить ёлку подальше от мебели, по которой кошка может взобраться.

Выбирайте небьющиеся игрушки из текстиля или дерева, избегайте стеклянных шаров и мишуры — проглоченные кусочки могут привести к кишечной непроходимости. Освещение — отдельная тема: гирлянды должны иметь прочную изоляцию, чтобы животное не получило удар током.

4. Праздничное меню — только для людей

На новогоднем столе обилие жирных и острых блюд, салатов с майонезом, копчёностей и алкоголя. Всё это может вызвать у питомцев тяжёлое расстройство желудка, панкреатит или интоксикацию. Даже если животное смотрит на вас "умоляющими глазами", лучше не поддаваться.

Если хочется побаловать хвостика, приготовьте для него безопасный "праздничный ужин": немного отварной курицы или индейки без соли и специй, овощное пюре или злаковый корм. Помните: переход на новую еду, особенно резкий, вреден для пищеварения.

5. Тихое пристанище — лучший подарок

В шумной компании легко забыть, что питомцы не разделяют человеческих радостей. Если вы планируете встречу с гостями, выделите животному место, где оно сможет отдохнуть от суеты. Это может быть спальня, отдельный уголок с лежанкой, миской воды и любимыми игрушками.

Такое "убежище" особенно важно для пожилых и тревожных питомцев. Если в доме дети, объясните им, что во время праздника нельзя таскать животное на руки или пугать громкими звуками.

Мифы и правда

Миф Правда "Пусть собака посмотрит на фейерверк — привыкнет" Животные не адаптируются к громким хлопкам, они их только сильнее боятся "Если немного сала или колбасы — ничего не будет" Даже малое количество жирной пищи может вызвать панкреатит "Кошки не едят сладкое, значит, можно оставить конфеты под ёлкой" Запах обёртки или начинки может привлечь питомца, и он попробует сладость

FAQ

Как помочь питомцу при панике из-за хлопков?

Закройте окна, задерните шторы и включите фоновый шум. Можно использовать феромоновые спреи или специальные ошейники для снижения тревожности.

Что делать, если собака всё-таки съела шоколад?

Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику. Не пытайтесь вызвать рвоту — это может усугубить ситуацию.

Можно ли украшать дом живыми растениями?

Да, но помните, что пуансеттия и омела токсичны для животных. Лучше выбрать искусственные композиции.

3 полезных совета

Перед праздниками заранее проверьте, какие ветклиники работают круглосуточно.

Спрячьте все провода гирлянд в защитные коробы или закрепите выше уровня пола.

Не оставляйте питомца одного в комнате с зажжёнными свечами или бенгальскими огнями.