Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака и кошка с ошейниками
Собака и кошка с ошейниками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 12:33

Громкие хлопки пугают собак до паники — включаю музыку громче: гости в шоке, а хвостик спокоен

Фейерверки провоцируют сильный стресс у животных — зоопсихологи

Новый год — праздник, которого мы ждём с радостью и предвкушением. Но для домашних животных это время часто превращается в испытание: громкие звуки, непривычная еда, блестящие украшения и суета. Чтобы праздник не закончился походом к ветеринару, стоит заранее продумать, как обезопасить питомца.

1. Фейерверки и петарды — источник стресса

Даже если в вашем городе салюты официально запрещены, всегда найдутся те, кто решит "отметить по-своему". Для большинства животных громкие хлопки — сильнейший стресс. Собаки особенно чувствительны к резким звукам, поэтому во время прогулок держите питомца на коротком поводке и не отпускайте даже в знакомом дворе.

Дома лучше создать безопасное пространство: тихую комнату, где можно спрятаться, и включить негромкую музыку или телевизор, чтобы заглушить звуки с улицы. Для особо тревожных питомцев ветеринары советуют заранее обсудить с врачом применение лёгких успокоительных средств на растительной основе.

"Громкие звуки пугают собак, поэтому, если вы гуляете с собакой в новогоднюю ночь, держите хвостика на поводке", — напоминают ветеринары.

2. Подарки под ёлкой — не место для сладостей

Шоколад, изюм, орехи и конфеты кажутся безобидными, но для животных это настоящий яд. Даже небольшой кусочек шоколада может вызвать у собаки судороги и отравление. Если под ёлкой лежат подарки, содержащие сладости или еду, держите их подальше от питомцев.

Не забудьте предупредить гостей: угощать животных "в честь праздника" нельзя. Безопаснее заранее приготовить лакомства, специально предназначенные для кошек и собак — например, сушёные мясные кусочки или печенье для животных, которое продаётся в зоомагазинах.

3. Ёлка: красиво, но безопасно

Коты и собаки часто воспринимают ёлку как новую игрушку. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит заранее подумать о креплении. Лучше использовать устойчивую подставку и расположить ёлку подальше от мебели, по которой кошка может взобраться.

Выбирайте небьющиеся игрушки из текстиля или дерева, избегайте стеклянных шаров и мишуры — проглоченные кусочки могут привести к кишечной непроходимости. Освещение — отдельная тема: гирлянды должны иметь прочную изоляцию, чтобы животное не получило удар током.

4. Праздничное меню — только для людей

На новогоднем столе обилие жирных и острых блюд, салатов с майонезом, копчёностей и алкоголя. Всё это может вызвать у питомцев тяжёлое расстройство желудка, панкреатит или интоксикацию. Даже если животное смотрит на вас "умоляющими глазами", лучше не поддаваться.

Если хочется побаловать хвостика, приготовьте для него безопасный "праздничный ужин": немного отварной курицы или индейки без соли и специй, овощное пюре или злаковый корм. Помните: переход на новую еду, особенно резкий, вреден для пищеварения.

5. Тихое пристанище — лучший подарок

В шумной компании легко забыть, что питомцы не разделяют человеческих радостей. Если вы планируете встречу с гостями, выделите животному место, где оно сможет отдохнуть от суеты. Это может быть спальня, отдельный уголок с лежанкой, миской воды и любимыми игрушками.

Такое "убежище" особенно важно для пожилых и тревожных питомцев. Если в доме дети, объясните им, что во время праздника нельзя таскать животное на руки или пугать громкими звуками.

Мифы и правда

Миф Правда
"Пусть собака посмотрит на фейерверк — привыкнет" Животные не адаптируются к громким хлопкам, они их только сильнее боятся
"Если немного сала или колбасы — ничего не будет" Даже малое количество жирной пищи может вызвать панкреатит
"Кошки не едят сладкое, значит, можно оставить конфеты под ёлкой" Запах обёртки или начинки может привлечь питомца, и он попробует сладость

FAQ

Как помочь питомцу при панике из-за хлопков?
Закройте окна, задерните шторы и включите фоновый шум. Можно использовать феромоновые спреи или специальные ошейники для снижения тревожности.

Что делать, если собака всё-таки съела шоколад?
Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику. Не пытайтесь вызвать рвоту — это может усугубить ситуацию.

Можно ли украшать дом живыми растениями?
Да, но помните, что пуансеттия и омела токсичны для животных. Лучше выбрать искусственные композиции.

3 полезных совета

Перед праздниками заранее проверьте, какие ветклиники работают круглосуточно.

Спрячьте все провода гирлянд в защитные коробы или закрепите выше уровня пола.

Не оставляйте питомца одного в комнате с зажжёнными свечами или бенгальскими огнями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ключевые различия нутрии и ондатры в природе отмечены экспертами сегодня в 4:09
Нутрия или ондатра? Ошибаются даже те, кто видел их сотни раз: их различия важнее, чем кажется

Как отличить нутрию от ондатры и почему оба вида считаются инвазивными? Разбираем внешность, поведение и влияние этих грызунов на экосистемы.

Читать полностью » Вода в ушах собак вызывает отит и инфекции — ветеринары сегодня в 3:15
Купаю собаку без страха за её уши: вот что нужно делать, чтобы избежать отита

Ветеринары рассказали, как правильно защищать уши собаки при купании и какие ошибки можно избежать, чтобы не навредить питомцу.

Читать полностью » Спрей для собак от запаха изо рта может не устранить проблему — ветеринар сегодня в 1:16
Зубная щетка для собаки: почему это лучший способ борьбы с неприятным запахом

Ветеринары рассказали, что помогает избавиться от неприятного запаха изо рта у собак и как правильно ухаживать за их зубами.

Читать полностью » Миозит у собак диагностировали у 10% немецких овчарок — ветеринары сегодня в 0:16
Узнала, как лечить миозит у собаки — об этом стоит знать каждому владельцу

Миозит у собак — серьёзное аутоиммунное заболевание, которое может привести к атрофии мышц и проблемам с пищеварением. Как его лечить и что делать при первых признаках? Узнайте в статье.

Читать полностью » В Орле проверяют уровень иммунитета у животных перед выездом за границу вчера в 23:16
Как я оформляла документы для путешествия с котом и не попала на карантин

В Орле проверяют уровень иммунитета у животных перед поездками за границу — анализ помогает безопасно путешествовать и получать международные сертификаты.

Читать полностью » Эксперт Василиса Чернявская: собаке понравилось в музее, есть вкусняшки и вода вчера в 22:12
Взяла питомца в музей — и вот что из этого вышло

В столичных музеях появились специальные зоны для собак — лежанки, миски и лакомства. Рассказываем, где теперь можно гулять по экспозициям с питомцем.

Читать полностью » Кошка снижает риск болезней благодаря правильной профилактике вчера в 21:52
Поняла, почему кошка мало пьёт — и теперь делаю одну простую вещь каждый день

Тяжёлые болезни кошек пугают, но часть из них реально предотвратить. Разбираем шесть самых опасных проблем и простые шаги, которые снижают риски для вашего питомца.

Читать полностью » Собака отказывается от еды из-за болезни или стресса вчера в 21:44
Пёс нюхает еду и уходит — и я жалею, что раньше не знала эту хитрость

Собака подходит к миске, нюхает корм и уходит? Рассказываем о шести частых причинах отказа от еды и о том, когда можно подождать, а когда нужно срочно к врачу.

Читать полностью »

Новости
СКФО
МЧС доставило 24 тонны детских смесей в Ставрополье из фонда Примакова
СФО
В Новосибирске в 2025 году обновили и построили 80 километров теплосетей
Еда
Имбирные пряники украшали глазурью в Викторианскую эпоху — повар
Спорт и фитнес
Врач Александр Аржаков: обезболивающие не помогут при мышечной боли после тренировки
Авто и мото
Не дайте своему китайскому автомобилю разрушиться: что важно проверять и менять
Садоводство
Крахмал из картофельного отвара усиливает рост корней растений — агрономы
Наука
Морские ежи обладают сложной нервной системой без централизованного мозга — Джек Ульрих-Лютер
Красота и здоровье
Лаванда улучшает сон и снижает стресс — советы ботаника Елены Королёвой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet