Кошки и собаки в квартире
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:39

Теперь всегда убираю шоколад подальше: почему даже крошка может сломать праздник собаке

У некоторых пород собак и кошек повышенная чувствительность к соли и жирам

Новый год — это аромат мандаринов, искрящиеся огни и вкуснейшие блюда на столе. И пока мы радуемся праздничному застолью, наши четвероногие друзья смотрят на нас с надеждой: "А мне?" Хочется разделить с ними радость, но делать это нужно правильно. Ведь даже маленький кусочек "человеческой" еды может привести к большим неприятностям.

Что можно поставить в миску вместо "Оливье"

Зоомагазины к праздникам превращаются в настоящий гастрономический рай для питомцев: гирлянды, праздничная упаковка, лакомства с уткой и лососем, печенье с кроликом, сушёные легкие и жевательные косточки. Всё это — не просто маркетинг. Такие продукты специально сбалансированы и безопасны для кошек и собак, а главное — вкусны.

Но даже полезные угощения требуют меры. Ветеринары напоминают: праздничные лакомства должны составлять не более 10% суточного рациона животного. Это правило помогает избежать ожирения и проблем с пищеварением. Если же питомец всё-таки получил чуть больше вкусняшек, компенсируйте это активной прогулкой или подвижными играми дома.

"В праздники животное можно баловать, но только специальными продуктами", — отмечают ветеринары и кинологи.

Почему нельзя угощать питомцев со стола

Для многих хозяев праздник — повод проявить "особую заботу": дать коту кусочек селёдки под шубой или угостить собаку холодцом. Кажется, что от одного раза ничего не случится. Но организм животных устроен иначе.

Жирная, жареная, солёная и острая пища перегружает печень и поджелудочную железу, а специи и лук, которые часто присутствуют в наших блюдах, могут вызвать интоксикацию. Даже крошечная доза алкоголя, шоколада или винограда способна привести к тяжёлым последствиям.

Под запретом:

  • шоколад. Содержит теобромин — вещество, токсичное для собак и кошек. Может вызвать аритмию и судороги.

  • виноград и изюм. Провоцируют почечную недостаточность даже у крупных животных.

  • алкоголь. У питомцев отсутствуют ферменты, расщепляющие этанол, поэтому даже несколько капель вызывают отравление.

  • жирное, жареное, острое. Провоцирует панкреатит, особенно у мелких пород.

  • майонез и колбасы. Изобилуют солью, жирами и консервантами, от которых страдает желудок и сердце.

Даже если гости захотят угостить вашего кота или собаку "чуть-чуть", лучше предупредите заранее: питомцам запрещено со стола. Это не каприз, а забота о здоровье.

Как устроить безопасный праздник для хвостиков

  1. Приготовьте персональное меню. Заранее купите праздничные лакомства для питомца — это позволит избежать соблазна кормить "человеческой" едой.

  2. Пусть дегустирует заранее. За пару дней до праздника предложите новое угощение в небольшом количестве, чтобы убедиться в его безопасности.

  3. Уберите опасные продукты. После застолья не оставляйте на столе кости, салаты и сладости. Коты и собаки умеют быть хитрее, чем кажутся.

  4. Не меняйте режим. Постарайтесь кормить животное в то же время, что и обычно, чтобы избежать стрессов.

  5. Следите за состоянием. При рвоте, поносе или вялости сразу обращайтесь к ветеринару.

А что если очень хочется "порадовать как семью"?

Всё просто: сделайте питомцу праздник по его правилам. Пусть у него будет своя миска с ароматным мясным лакомством и новый игрушечный мяч или когтеточка. Животное оценит внимание не меньше, чем вкус еды.

Для собак можно приготовить домашние печенья из рисовой муки и отварной курицы без соли. Для кошек — паштет из отварной рыбы с добавлением капли растительного масла. Главное — никаких специй и соли.

Плюсы и минусы угощения с праздничного стола

Подход Плюсы Минусы
Угощения из зоомагазина Безопасно, вкусно, сбалансировано Может быть дорогим, требует умеренности
Домашняя еда без приправ Можно адаптировать под любимца Нужно следить за балансом питательных веществ
Еда с человеческого стола Вызывает чувство "общего праздника" Опасна: отравления, ожирение, панкреатит

FAQ

Можно ли дать собаке кусочек мяса со стола?
Только если оно отварное, без соли, специй и соусов. Жареное и жирное мясо — под строгим запретом.

Что можно дать коту на праздник?
Отварную курицу, немного тунца без масла, кошачьи лакомства из зоомагазина.

Можно ли давать питомцу молоко?
Большинство взрослых кошек и собак не усваивают лактозу. Лучше заменить молоко на специальное безлактозное из ветаптеки.

Мифы и правда

  • Миф: "Если животное просит, значит, ему нужно".
    Правда: питомцы часто реагируют на запах, а не на чувство голода.

  • Миф: "Домашняя еда полезнее корма".
    Правда: без точного расчёта рациона домашняя пища вызывает дисбаланс питательных веществ.

  • Миф: "Маленький кусочек не повредит".
    Правда: именно маленький кусочек чаще всего становится причиной отравления.

Интересные факты

Организм собак и кошек устроен так, что даже ложка майонеза может вызвать вздутие и диарею.

У некоторых пород (например, шпицев и британских котов) повышенная чувствительность к соли и жирам.

В зоомагазинах к Новому году появляются специальные адвент-календари с лакомствами для питомцев.

