Теперь всегда убираю шоколад подальше: почему даже крошка может сломать праздник собаке
Новый год — это аромат мандаринов, искрящиеся огни и вкуснейшие блюда на столе. И пока мы радуемся праздничному застолью, наши четвероногие друзья смотрят на нас с надеждой: "А мне?" Хочется разделить с ними радость, но делать это нужно правильно. Ведь даже маленький кусочек "человеческой" еды может привести к большим неприятностям.
Что можно поставить в миску вместо "Оливье"
Зоомагазины к праздникам превращаются в настоящий гастрономический рай для питомцев: гирлянды, праздничная упаковка, лакомства с уткой и лососем, печенье с кроликом, сушёные легкие и жевательные косточки. Всё это — не просто маркетинг. Такие продукты специально сбалансированы и безопасны для кошек и собак, а главное — вкусны.
Но даже полезные угощения требуют меры. Ветеринары напоминают: праздничные лакомства должны составлять не более 10% суточного рациона животного. Это правило помогает избежать ожирения и проблем с пищеварением. Если же питомец всё-таки получил чуть больше вкусняшек, компенсируйте это активной прогулкой или подвижными играми дома.
"В праздники животное можно баловать, но только специальными продуктами", — отмечают ветеринары и кинологи.
Почему нельзя угощать питомцев со стола
Для многих хозяев праздник — повод проявить "особую заботу": дать коту кусочек селёдки под шубой или угостить собаку холодцом. Кажется, что от одного раза ничего не случится. Но организм животных устроен иначе.
Жирная, жареная, солёная и острая пища перегружает печень и поджелудочную железу, а специи и лук, которые часто присутствуют в наших блюдах, могут вызвать интоксикацию. Даже крошечная доза алкоголя, шоколада или винограда способна привести к тяжёлым последствиям.
Под запретом:
-
шоколад. Содержит теобромин — вещество, токсичное для собак и кошек. Может вызвать аритмию и судороги.
-
виноград и изюм. Провоцируют почечную недостаточность даже у крупных животных.
-
алкоголь. У питомцев отсутствуют ферменты, расщепляющие этанол, поэтому даже несколько капель вызывают отравление.
-
жирное, жареное, острое. Провоцирует панкреатит, особенно у мелких пород.
-
майонез и колбасы. Изобилуют солью, жирами и консервантами, от которых страдает желудок и сердце.
Даже если гости захотят угостить вашего кота или собаку "чуть-чуть", лучше предупредите заранее: питомцам запрещено со стола. Это не каприз, а забота о здоровье.
Как устроить безопасный праздник для хвостиков
-
Приготовьте персональное меню. Заранее купите праздничные лакомства для питомца — это позволит избежать соблазна кормить "человеческой" едой.
-
Пусть дегустирует заранее. За пару дней до праздника предложите новое угощение в небольшом количестве, чтобы убедиться в его безопасности.
-
Уберите опасные продукты. После застолья не оставляйте на столе кости, салаты и сладости. Коты и собаки умеют быть хитрее, чем кажутся.
-
Не меняйте режим. Постарайтесь кормить животное в то же время, что и обычно, чтобы избежать стрессов.
-
Следите за состоянием. При рвоте, поносе или вялости сразу обращайтесь к ветеринару.
А что если очень хочется "порадовать как семью"?
Всё просто: сделайте питомцу праздник по его правилам. Пусть у него будет своя миска с ароматным мясным лакомством и новый игрушечный мяч или когтеточка. Животное оценит внимание не меньше, чем вкус еды.
Для собак можно приготовить домашние печенья из рисовой муки и отварной курицы без соли. Для кошек — паштет из отварной рыбы с добавлением капли растительного масла. Главное — никаких специй и соли.
Плюсы и минусы угощения с праздничного стола
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Угощения из зоомагазина
|Безопасно, вкусно, сбалансировано
|Может быть дорогим, требует умеренности
|Домашняя еда без приправ
|Можно адаптировать под любимца
|Нужно следить за балансом питательных веществ
|Еда с человеческого стола
|Вызывает чувство "общего праздника"
|Опасна: отравления, ожирение, панкреатит
FAQ
Можно ли дать собаке кусочек мяса со стола?
Только если оно отварное, без соли, специй и соусов. Жареное и жирное мясо — под строгим запретом.
Что можно дать коту на праздник?
Отварную курицу, немного тунца без масла, кошачьи лакомства из зоомагазина.
Можно ли давать питомцу молоко?
Большинство взрослых кошек и собак не усваивают лактозу. Лучше заменить молоко на специальное безлактозное из ветаптеки.
Мифы и правда
-
Миф: "Если животное просит, значит, ему нужно".
Правда: питомцы часто реагируют на запах, а не на чувство голода.
-
Миф: "Домашняя еда полезнее корма".
Правда: без точного расчёта рациона домашняя пища вызывает дисбаланс питательных веществ.
-
Миф: "Маленький кусочек не повредит".
Правда: именно маленький кусочек чаще всего становится причиной отравления.
Интересные факты
Организм собак и кошек устроен так, что даже ложка майонеза может вызвать вздутие и диарею.
У некоторых пород (например, шпицев и британских котов) повышенная чувствительность к соли и жирам.
В зоомагазинах к Новому году появляются специальные адвент-календари с лакомствами для питомцев.
