Когда сказка приходит в город: шествие Дедов Морозов запускает зиму в Пензе
Сказка на улицах Пензы начинается 13 декабря: в этот день по Московской улице от Фонтанной площади до площади Ленина пройдет традиционное шествие Дедов Морозов. К ним присоединятся Снегурочки и другие сказочные персонажи, чтобы подарить городу атмосферу настоящего праздника.
Что ждет горожан?
-
Яркое шествие откроет новогоднюю кампанию в областном центре. На финише — на площади Ленина — гостей ждет праздничное представление.
-
Для детей в этот же день начнет работу приемная Деда Мороза — маленькие пензенцы смогут лично передать свои письма и желания зимнему волшебнику.
Подготовка города к праздникам
-
Елочные базары в Пензе начнут работать с 1 по 31 декабря - найти свою новогоднюю елку будет просто.
-
Все организации, магазины и заведения общепита должны завершить украшение и праздничное оформление до 5 декабря.
