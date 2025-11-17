Когда сказка приходит в город: шествие Дедов Морозов запускает зиму в Пензе

13.11.2025 в 1:16

Новогодняя елка за 130 000 рублей: кто заплатит за праздничное дерево в центре города

В этом году на Соборной площади установят живую новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей. Какой опыт был в прошлые годы, и что думают горожане о срубленных деревьях?

13.11.2025 в 0:58

Миграционный контроль в Пензенской области: зачем регион отдаст миллион рублей на иностранцев

В Пензенской области выделят 1 миллион рублей на авиабилеты для выдворения иностранных граждан. Срок подачи заявок на выполнение услуг — до 21 ноября.

12.11.2025 в 23:35

Самара делает ставку на гостеприимство: бизнесу помогут развивать туризм

Самарский бизнес сможет получить гранты до 7,5 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Власти рассчитывают, что программа привлечёт новые проекты и инвесторов.

11.11.2025 в 17:50

Телефонное внушение стоило миллионы: в Мордовии банковская сотрудница стала жертвой мошенников

На Дону сотрудница банка под влиянием мошенников украла 20 млн рублей и отправилась в Ульяновск для их передачи. Полицейские успели остановить аферу.

11.11.2025 в 10:44

Сердобский район готовится к атакам БПЛА: местным жителям предлагают пять укрытий

В Сердобском районе установили пять укрытий для защиты от атак БПЛА. Жителям напомнили о необходимости срочно сообщать о подозрительных аппаратах.

11.11.2025 в 9:36

Двойни, тройни и мечты о материнстве: Пензенская область раскрывает секреты успеха ЭКО

В Пензенской области за 2025 год с помощью ЭКО родились 169 детей. Программа обеспечена финансированием через ОМС, что дает возможность пройти процедуру в разных регионах России.

11.11.2025 в 8:46

Бешенство на пороге: что скрывается за карантином в очередном селе Пензенской области

В Пензенском районе обнаружен новый очаг бешенства. В селе Варыпаево введен карантин, проводятся вакцинация животных и другие меры по ликвидации инфекции.

11.11.2025 в 7:36

Нашел на трассе пистолет и решил оставить себе: кузнечанин может получить 5 лет за такой "подарок"

В Кузнецком районе мужчина задержан за хранение огнестрельного оружия и патронов. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

