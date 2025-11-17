Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дед Мороз
Дед Мороз
© собственная работа by Leonrid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

Когда сказка приходит в город: шествие Дедов Морозов запускает зиму в Пензе

В Пензе 13 декабря пройдет шествие Дедов Морозов по Московской улице — администрация

Сказка на улицах Пензы начинается 13 декабря: в этот день по Московской улице от Фонтанной площади до площади Ленина пройдет традиционное шествие Дедов Морозов. К ним присоединятся Снегурочки и другие сказочные персонажи, чтобы подарить городу атмосферу настоящего праздника.

Что ждет горожан?

  • Яркое шествие откроет новогоднюю кампанию в областном центре. На финише — на площади Ленина — гостей ждет праздничное представление.

  • Для детей в этот же день начнет работу приемная Деда Мороза — маленькие пензенцы смогут лично передать свои письма и желания зимнему волшебнику.

Подготовка города к праздникам

  • Елочные базары в Пензе начнут работать с 1 по 31 декабря - найти свою новогоднюю елку будет просто.

  • Все организации, магазины и заведения общепита должны завершить украшение и праздничное оформление до 5 декабря.

