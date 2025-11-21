Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:16

Средний чек на подарки в Перми — 13 000 рублей: что популярно среди жителей города в этом году

Жители Перми потратят в среднем 13 000 рублей на новогодние подарки — Авито

Жители Перми в 2025 году проявляют традиционную активность в подготовке к Новому году, планируя потратить на подарки в среднем 13 000 рублей. Об этом сообщил URA. RU, ссылаясь на результаты опроса, проведенного пресс-службой "Авито".

Привычки покупок и расходы на подарки

Опрос показал, что большинство пермяков начинают делать покупки в декабре. Среди опрошенных 89% выбирают товары через маркетплейсы, что подтверждает продолжение тренда на онлайн-шоппинг в преддверии праздников. Средняя сумма, которую жители города планируют потратить на подарки, составляет 13 000 рублей. При этом мужчины готовы выделить на подарки в среднем на четверть больше, чем женщины.

Особенность расходов проявляется в том, что 37% опрошенных планируют ограничиться бюджетом в 5 000 рублей. В то время как 10% готовы потратить более 30 000 рублей на новогодние подарки.

Предпочтения в выборе подарков

Среди наиболее популярных подарков на Новый год пермяки отдают предпочтение деньгам — этот вариант выбрали 43% респондентов. На втором месте — ювелирные украшения (21%), затем подарочные сертификаты (18%) и косметика (15%). Этот выбор подтверждает ориентацию на более универсальные и практичные подарки, которые могут быть использованы в разных ситуациях.

Однако 57% участников опроса признаются, что сталкивались с получением неподходящих подарков. В таких случаях 36% людей просто оставляют их у себя, не используя, а 10% предпочитают подарить их кому-то другому. Это свидетельствует о том, что, несмотря на высокий интерес к покупкам, качество выбора иногда не всегда соответствует ожиданиям.

