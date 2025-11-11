Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 17:18

Никаких красных шаров и мишуры — теперь украшаю дом по-новому, и все спрашивают, где я вдохновилась

Энн Сейдж: искусственные хвойные гирлянды практичнее живых и не требуют ухода

Праздничное оформление дома может быть настоящим испытанием. Хочется и уюта, и стиля, и чтобы всё выглядело достойно Pinterest. Как найти баланс между минимализмом и праздничным изобилием? Мы собрали советы семи дизайнеров, которые год за годом украшают свои дома так, что от них веет волшебством — без лишней суеты и клише.

1. Игрушки с историей

"Добавьте личный, значимый штрих — вещи, переданные по наследству или собранные всей семьёй", — советует дизайнер Дезире Бёрнс (D Burns Interiors).

Она использует елочные шары, привезённые из путешествий. Каждый шар — это история, память о месте и времени. Такие украшения не просто радуют глаз, но и превращаются в семейные реликвии.

2. Хвойные гирлянды и деревянные подсвечники

"Я просто обожаю вечнозелёные гирлянды — и чем больше, тем лучше!" — говорит дизайнер Энн Сейдж (Rue Magazine, Light Lab).

Раньше она использовала живые ветви, но перешла на искусственные — и не пожалела:

"Больше не нужно собирать хвою по всему дому. В "фальшивых” нет ничего постыдного!"

Энн советует инвестировать в базовые украшения - простые, но универсальные. Она использует десятки деревянных подсвечников: на столе, в прихожей, на камине. В темноте, когда они горят, создаётся ощущение чистого волшебства.

3. Архитектурные меноры

"Я еврейка, поэтому обожаю скульптурные меноры — они символичны и красивы сами по себе", — говорит Тайлер Кару (Tyler Karu Design & Interiors).

Она советует выбирать менору как арт-объект, который можно передавать из поколения в поколение.

"Найдите предмет, который подойдёт вашему дому и стилю. Он станет не просто декором, а частью семейной истории".

4. Свечи и стекло

"Для меня праздничный сезон — это повод украсить стол без ограничений. Больше — значит лучше!" — смеётся Сара Пик (Studio Peake).

Её философия — игра с масштабом и деталями. Высокие подсвечники, изящные бокалы, крупные акценты и неожиданное сочетание текстур.

"Центральный элемент — это инвестиция. Меняйте цвет свечей или содержимое вазы — и композиция будет актуальна круглый год".

5. Стеклянные "деревья”

"Каждый год я ставлю на камин три стеклянных дерева из "ртутного” стекла. Они выглядят зимне, но не слишком "рождественски”", — рассказывает Мишель Гейдж (Michelle Gage Interiors).

Она советует выбирать украшения нейтральных оттенков - серебристые, белые, голубые. Они легко впишутся в любой интерьер и не потеряют актуальности в январе.

6. Венки и традиции

"Я обожаю венки! Они сразу придают дому праздничное настроение", — признаётся Кэндис Гриффин (Candace Mary Interiors).

Главный секрет — инвестиция в качественные украшения, которые прослужат долгие годы.

"Выбирайте базовые вещи: венки, звёзды, украшения с историей. Пусть они возвращаются из года в год и становятся символами ваших праздников".

7. Нарядный стол

"Красивая сервировка — способ объединить старое и новое: фамильный фарфор и современные акценты", — делится Джанелл Фотопулос (Blakely Interior Design).

Она использует живую зелень, свечи и натуральные фактуры, создавая декор, который можно не убирать месяцами.

"Выбирайте декор "вечнозелёный”: еловые ветви, свечи, стекло, зимние оттенки — они будут уместны даже после праздников".

Таблица "Что выбирают дизайнеры"

Дизайнер Главный акцент Идея
Дезире Бёрнс Елочные шары из путешествий Персональная история в каждом предмете
Энн Сейдж Искусственные гирлянды Минимум хлопот, максимум уюта
Тайлер Кару Архитектурная менора Символ и арт-объект одновременно
Сара Пик Свечи и стекло "Больше — значит лучше"
Мишель Гейдж Стеклянные деревья Зима без клише
Кэндис Гриффин Венки Элегантная традиция
Джанелл Фотопулос Стол и зелень Украшения на весь сезон

Советы шаг за шагом

  1. Выберите одну основную идею - это упростит выбор цветов и материалов.

  2. Комбинируйте традицию и современность - старинная игрушка рядом с минималистичной вазой выглядит эффектно.

  3. Добавляйте свет и тепло: свечи, гирлянды и отражающие поверхности создают настроение.

  4. Делайте ставку на универсальность - предметы, которые можно оставить до конца зимы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: украшать дом "как в Instagram”.
    Последствие: теряется индивидуальность.
    Альтернатива: добавь личные вещи и воспоминания.

  • Ошибка: слишком много декора.
    Последствие: визуальная усталость.
    Альтернатива: оставь воздух и баланс.

  • Ошибка: использовать одноразовые украшения.
    Последствие: перерасход и мусор.
    Альтернатива: выбирай многоразовые материалы — дерево, стекло, ткань.

А что если…

…хочется уюта, но без мишуры? Используй гирлянды тёплого света и ветви эвкалипта.
…нет времени на сложное оформление? Один венок и свечи уже создают атмосферу.
…ты отмечаешь не Рождество? Сфокусируйся на зимней теме: лёд, свет, спокойные цвета.

Плюсы и минусы подхода "одни и те же украшения каждый год"

Плюсы Минусы
Формирует традицию и настроение Может надоесть
Экономия времени и средств Требует бережного хранения
Каждый предмет — с историей Сложнее обновлять стиль

Частые вопросы

Как сохранить баланс между стилем и уютом?
Делай акцент на тёплом свете, природных материалах и личных вещах — они создают атмосферу без излишеств.

Когда начинать украшать дом?
В начале декабря — чтобы успеть насладиться процессом, а не делать всё в спешке.

Что выбрать: искусственные или живые ветви?
Живые пахнут лучше, но требуют ухода. Искусственные — практичнее и служат годами.

Мифы и правда

  • Миф: красивый дом требует больших затрат.
    Правда: стиль создают детали, а не цена.

  • Миф: нужно полностью менять декор каждый год.
    Правда: базу можно сохранить и лишь обновлять акценты.

  • Миф: минимализм скучен.
    Правда: правильные текстуры и свет превращают простоту в элегантность.

3 интересных факта

  1. Первые стеклянные ёлочные шары появились в Германии в XIX веке.

  2. Венки в древности символизировали вечность и защиту дома.

  3. Современные дизайнеры всё чаще создают "экодекор" — украшения, которые можно переработать или использовать повторно.

