Никаких красных шаров и мишуры — теперь украшаю дом по-новому, и все спрашивают, где я вдохновилась
Праздничное оформление дома может быть настоящим испытанием. Хочется и уюта, и стиля, и чтобы всё выглядело достойно Pinterest. Как найти баланс между минимализмом и праздничным изобилием? Мы собрали советы семи дизайнеров, которые год за годом украшают свои дома так, что от них веет волшебством — без лишней суеты и клише.
1. Игрушки с историей
"Добавьте личный, значимый штрих — вещи, переданные по наследству или собранные всей семьёй", — советует дизайнер Дезире Бёрнс (D Burns Interiors).
Она использует елочные шары, привезённые из путешествий. Каждый шар — это история, память о месте и времени. Такие украшения не просто радуют глаз, но и превращаются в семейные реликвии.
2. Хвойные гирлянды и деревянные подсвечники
"Я просто обожаю вечнозелёные гирлянды — и чем больше, тем лучше!" — говорит дизайнер Энн Сейдж (Rue Magazine, Light Lab).
Раньше она использовала живые ветви, но перешла на искусственные — и не пожалела:
"Больше не нужно собирать хвою по всему дому. В "фальшивых” нет ничего постыдного!"
Энн советует инвестировать в базовые украшения - простые, но универсальные. Она использует десятки деревянных подсвечников: на столе, в прихожей, на камине. В темноте, когда они горят, создаётся ощущение чистого волшебства.
3. Архитектурные меноры
"Я еврейка, поэтому обожаю скульптурные меноры — они символичны и красивы сами по себе", — говорит Тайлер Кару (Tyler Karu Design & Interiors).
Она советует выбирать менору как арт-объект, который можно передавать из поколения в поколение.
"Найдите предмет, который подойдёт вашему дому и стилю. Он станет не просто декором, а частью семейной истории".
4. Свечи и стекло
"Для меня праздничный сезон — это повод украсить стол без ограничений. Больше — значит лучше!" — смеётся Сара Пик (Studio Peake).
Её философия — игра с масштабом и деталями. Высокие подсвечники, изящные бокалы, крупные акценты и неожиданное сочетание текстур.
"Центральный элемент — это инвестиция. Меняйте цвет свечей или содержимое вазы — и композиция будет актуальна круглый год".
5. Стеклянные "деревья”
"Каждый год я ставлю на камин три стеклянных дерева из "ртутного” стекла. Они выглядят зимне, но не слишком "рождественски”", — рассказывает Мишель Гейдж (Michelle Gage Interiors).
Она советует выбирать украшения нейтральных оттенков - серебристые, белые, голубые. Они легко впишутся в любой интерьер и не потеряют актуальности в январе.
6. Венки и традиции
"Я обожаю венки! Они сразу придают дому праздничное настроение", — признаётся Кэндис Гриффин (Candace Mary Interiors).
Главный секрет — инвестиция в качественные украшения, которые прослужат долгие годы.
"Выбирайте базовые вещи: венки, звёзды, украшения с историей. Пусть они возвращаются из года в год и становятся символами ваших праздников".
7. Нарядный стол
"Красивая сервировка — способ объединить старое и новое: фамильный фарфор и современные акценты", — делится Джанелл Фотопулос (Blakely Interior Design).
Она использует живую зелень, свечи и натуральные фактуры, создавая декор, который можно не убирать месяцами.
"Выбирайте декор "вечнозелёный”: еловые ветви, свечи, стекло, зимние оттенки — они будут уместны даже после праздников".
Таблица "Что выбирают дизайнеры"
|Дизайнер
|Главный акцент
|Идея
|Дезире Бёрнс
|Елочные шары из путешествий
|Персональная история в каждом предмете
|Энн Сейдж
|Искусственные гирлянды
|Минимум хлопот, максимум уюта
|Тайлер Кару
|Архитектурная менора
|Символ и арт-объект одновременно
|Сара Пик
|Свечи и стекло
|"Больше — значит лучше"
|Мишель Гейдж
|Стеклянные деревья
|Зима без клише
|Кэндис Гриффин
|Венки
|Элегантная традиция
|Джанелл Фотопулос
|Стол и зелень
|Украшения на весь сезон
Советы шаг за шагом
-
Выберите одну основную идею - это упростит выбор цветов и материалов.
-
Комбинируйте традицию и современность - старинная игрушка рядом с минималистичной вазой выглядит эффектно.
-
Добавляйте свет и тепло: свечи, гирлянды и отражающие поверхности создают настроение.
-
Делайте ставку на универсальность - предметы, которые можно оставить до конца зимы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: украшать дом "как в Instagram”.
Последствие: теряется индивидуальность.
Альтернатива: добавь личные вещи и воспоминания.
-
Ошибка: слишком много декора.
Последствие: визуальная усталость.
Альтернатива: оставь воздух и баланс.
-
Ошибка: использовать одноразовые украшения.
Последствие: перерасход и мусор.
Альтернатива: выбирай многоразовые материалы — дерево, стекло, ткань.
А что если…
…хочется уюта, но без мишуры? Используй гирлянды тёплого света и ветви эвкалипта.
…нет времени на сложное оформление? Один венок и свечи уже создают атмосферу.
…ты отмечаешь не Рождество? Сфокусируйся на зимней теме: лёд, свет, спокойные цвета.
Плюсы и минусы подхода "одни и те же украшения каждый год"
|Плюсы
|Минусы
|Формирует традицию и настроение
|Может надоесть
|Экономия времени и средств
|Требует бережного хранения
|Каждый предмет — с историей
|Сложнее обновлять стиль
Частые вопросы
Как сохранить баланс между стилем и уютом?
Делай акцент на тёплом свете, природных материалах и личных вещах — они создают атмосферу без излишеств.
Когда начинать украшать дом?
В начале декабря — чтобы успеть насладиться процессом, а не делать всё в спешке.
Что выбрать: искусственные или живые ветви?
Живые пахнут лучше, но требуют ухода. Искусственные — практичнее и служат годами.
Мифы и правда
-
Миф: красивый дом требует больших затрат.
Правда: стиль создают детали, а не цена.
-
Миф: нужно полностью менять декор каждый год.
Правда: базу можно сохранить и лишь обновлять акценты.
-
Миф: минимализм скучен.
Правда: правильные текстуры и свет превращают простоту в элегантность.
3 интересных факта
-
Первые стеклянные ёлочные шары появились в Германии в XIX веке.
-
Венки в древности символизировали вечность и защиту дома.
-
Современные дизайнеры всё чаще создают "экодекор" — украшения, которые можно переработать или использовать повторно.
