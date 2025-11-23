Я больше не убираю весь дом перед праздниками — просто действую по плану из семи зон

Перед праздниками каждый сталкивается с одной и той же дилеммой: хочется, чтобы дом выглядел идеально, но на уборку катастрофически не хватает времени. Эксперты советуют не пытаться убрать всё подряд — достаточно знать, какие зоны требуют особого внимания.

Профессиональные клинеры рассказали, что они всегда чистят в первую очередь, готовясь к праздникам.

1. Кухонные шкафы и кладовая

Президент компании Molly Maid Марла Мок рекомендует составить график уборки минимум за три недели до праздников. И начать с ревизии запасов.

"Разберите продукты и достаньте праздничную посуду, чтобы освежить её перед использованием", — советует Марла Мок.

Проверьте сроки годности круп, приправ и консервов. Всё лишнее выбросьте, а полки протрите тёплой водой с содой. Так вы освободите место для новогодних покупок и избежите неприятных сюрпризов вроде испорченной муки или заветренных орехов.

2. Холодильник

По словам президента и со-руководителя компании AspenClean Алисии Соколовски, холодильник тоже требует генеральной уборки — особенно перед обильными праздничными застольями.

"Глубокая чистка холодильника обеспечивает место для всех блюд и сохраняет продукты свежими", — объяснила Алисия Соколовски.

Выньте всё содержимое, выбросьте просроченные продукты и протрите полки универсальным средством. Застарелые пятна можно замочить на пять минут, а затем удалить губкой. После этого обязательно вытрите насухо, прежде чем возвращать еду.

3. Духовка

О духовке вспоминают в последнюю очередь, но именно она играет главную роль на кухне в праздничные дни. Марла Мок рекомендует мыть духовку за две недели до торжества.

"Очистите решётки в раковине, протрите плиту и дверцу духовки", — советует Марла Мок.

Так вы избавитесь от запаха нагара и остатков моющего средства — ведь ничто не портит аромат запекаемой индейки сильнее, чем "химия".

4. Гостевая ванная

Если ждёте гостей, то именно гостевой санузел должен блистать. Основную ванную можно отложить, но та, куда зайдут другие, требует идеальной чистоты.

"Очистите раковину, унитаз, душ и обязательно протрите фасады шкафчиков и полы", — напоминает Алисия Соколовски.

Не забудьте заменить полотенца и мыло, добавить ароматическую свечу или саше. А ещё стоит проверить запас туалетной бумаги — лучше сделать это заранее, чем в разгар вечеринки.

5. Гостевая спальня

Если кто-то остаётся с ночёвкой, выделите пару часов на подготовку комнаты. Снимите старое бельё, постирайте его и заправьте чистое постельное.

"Не забудьте пропылесосить под кроватью", — говорит Алисия Соколовски.

Уберите из комнаты всё лишнее: коробки, спортивный инвентарь, документы. Пусть это пространство будет уютным и свободным.

6. Гостиная

Главная зона праздников — это гостиная. Здесь встречают гостей, распаковывают подарки и делают фото. Поэтому она должна быть особенно ухоженной.

"Начните с вытирания пыли и мойки окон. Пропылесосьте диван и "взбодрите” подушки", — рекомендует Алисия Соколовски.

Для финального штриха можно заказать чистку ковра или пройтись шампунем самостоятельно. Так воздух в комнате станет свежее, а интерьер — наряднее.

Если вы планируете упаковывать подарки дома, заранее организуйте место для бумаги, лент и ножниц — чтобы праздничный хаос не вернулся раньше времени.

7. Столешницы и поверхности

Накануне праздников Марла Мок советует избавиться от беспорядка на кухонных поверхностях и столах в гостиной.

"Сфокусируйтесь на видимых зонах, а не на кладовке или гараже — до них дойдёт очередь после Нового года", — подчёркивает Марла Мок.

Спрячьте лишние мелочи, вытрите крошки и пятна, оставьте только декор и то, чем действительно пользуетесь каждый день.

Сравнение: уборка по зонам

Зона Когда убирать Что делать Кладовая За 3 недели Пересмотреть продукты, протереть полки Холодильник За 2 недели Удалить просрочку, очистить полки Духовка За 2 недели Промыть решётки, плиту и дверцу Гостевая ванная За 1 неделю Генеральная уборка и замена аксессуаров Гостиная За 3-5 дней Пыль, окна, диван, ковёр Столешницы За день Протереть, убрать мелочи

Советы шаг за шагом

Разделите уборку по неделям, а не делайте всё за один день. Начинайте с зон, где больше всего накопилось вещей. Используйте ароматические свечи и чистые текстильные элементы для уюта. Проветрите дом — свежий воздух создаёт ощущение чистоты. За день до праздника пройдитесь влажной микрофиброй по всем поверхностям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Начинать уборку в последний момент.

Последствие: Усталость, стресс, забытые зоны.

Альтернатива: Составить график заранее.

Ошибка: Игнорировать духовку и холодильник.

Последствие: Запахи и нехватка места для блюд.

Альтернатива: Очистить их за 1-2 недели до праздника.

Ошибка: Убираться только в "гостевых" комнатах.

Последствие: Скрытый беспорядок и хаос после торжества.

Альтернатива: Распределить внимание между всеми основными зонами.

А что если времени совсем нет?

Если до прихода гостей остались считанные часы, сосредоточьтесь на трёх ключевых зонах:

ванная (чистая раковина и свежие полотенца);

гостиная (прибранные поверхности, мягкий свет);

кухня (убранная посуда и приятный запах).

Даже минимальная уборка этих мест создаст ощущение уюта и заботы.

Плюсы и минусы плановой уборки

Плюсы Минусы Меньше стресса перед праздником Требует планирования Дом выглядит ухоженно Нужно начать заранее Удобно распределять задачи Придётся уделить внимание деталям

FAQ

Когда лучше начинать уборку перед праздниками?

За три недели — с кухни и кладовой. Так к празднику вы будете готовы без аврала.

Как избежать неприятных запахов из духовки?

После чистки проветрите её, включив на 10 минут при 100 °C.

Стоит ли мыть окна зимой?

Да, особенно если вы используете гирлянды — чистые стёкла усиливают свет и создают уют.

Мифы и правда

Миф: Генеральная уборка нужна только перед Новым годом.

Правда: Ежемесячная чистка экономит время и силы перед праздниками.

Миф: Главное — убрать видимые зоны.

Правда: Скрытые места (кладовка, холодильник) тоже создают комфорт.

Миф: Профессиональная уборка — это роскошь.

Правда: Иногда заказ клинера дешевле, чем день, потраченный на стресс.

3 интересных факта

Исследования показывают: запах чистоты повышает ощущение уюта у гостей на 35 %. Самая "забываемая" зона в доме перед праздниками — духовка. Уборка по плану в 3 этапа снижает стресс перед праздниками почти вдвое.

Исторический контекст

Традиция генеральной уборки перед праздниками пришла в Россию из дореволюционных времён. Хозяйки наводили порядок "к встрече нового года", чтобы "всё плохое осталось в прошлом". Сегодня этот ритуал превратился в привычку — сочетание практичности и символизма: чистый дом к празднику считается залогом лёгкого и удачного года.