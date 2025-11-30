Этот праздничный кактус цветёт два раза в год — секрет сорта удивляет даже коллекционеров

Праздничные кактусы давно стали символом зимних месяцев: их яркое цветение появляется именно тогда, когда большинство комнатных растений отдыхает. Эти декоративные суккуленты отличаются необычной формой побегов, а их цветы окрашивают дом в розовые, жёлтые, белые и лавандовые оттенки. Они легко размножаются, требуют минимального ухода и способны радовать несколько поколений. Об этом сообщает House Digest.

Почему праздничные кактусы так популярны зимой

Род шлюмбергера включает рождественские кактусы, кактусы Дня благодарения и некоторые гибриды, которые в торговле часто объединяют под одним названием. Эти растения происходят из тропических лесов Бразилии, где растут как эпифиты. Благодаря этому они хорошо чувствуют себя в комнатных условиях, особенно при рассеянном освещении.

В отличие от многих классических кактусов, шлюмбергера не нуждается в жаре и ярком солнце. Ей подходят умеренные температуры, что делает растение идеальным для выращивания на подоконниках и полках. Зимнее цветение происходит благодаря длинным ночам, поэтому именно осень становится отправной точкой для формирования бутонов.

Селекция подарила множество сортов, отличающихся оттенками, формой лепестков, размерами побегов и характером цветения. Среди них есть редкие коллекционные экземпляры и более доступные разновидности, которые можно встретить в магазинах в декабре.

"Карнавал": пёстрые побеги и эффектные цветы

Этот сорт выделяется необычной окраской сегментов — зелёные кладодии перемежаются кремовыми или жёлтыми оттенками. Пёстрые побеги делают растение декоративным даже вне периода цветения. Цветы у "Карнавала" ярко-розовые, появляются ближе к декабрю.

Сорт встречается нечасто и ценится коллекционерами эпифитных кактусов. Чтобы сохранить пёструю окраску, растению требуется равномерное освещение и умеренный полив. В подвесных кашпо пёстрые побеги выглядят особенно выразительно.

"Chiba Spot": паукообразные лепестки и раннее цветение

Этот кактус относят к разновидностям Дня благодарения. Он очень декоративный: длинные тонкие лепестки образуют цветы необычной формы, которые напоминают паутинку. Оттенки варьируются от розового до красновато-малинового.

"Chiba Spot" цветёт раньше обычных рождественских сортов — зачастую с середины ноября. Сегменты стеблей имеют два-четыре зубчика, что является типичной чертой именно кактусов Дня благодарения. Сорт подойдёт тем, кто хочет получить максимально раннее зимнее цветение.

"Christmas Fantasy": тёплые персиковые оттенки

Один из самых нежных сортов Schlumbergera. Его цветы окрашены в мягкие тона лосося, персика и кремового розового. Центр цветка остаётся светлым, что усиливает контраст и делает соцветие более объёмным.

Этот гибрид принадлежит к старым сортам Schlumbergera, известным стабильностью и продолжительным цветением. Побеги у растения крупные и могут расти вертикально, что позволяет использовать сорт в напольных вазонах. Цветение возможно как осенью, так и ранней весной, с колебанием сроков примерно в две недели.

"Gold Charm": первый жёлтый гибрид Schlumbergera

Для любителей необычных оттенков этот сорт станет находкой. Его кремово-жёлтые цветы имеют яркое красное кольцо в центре и насыщенный пестик. "Gold Charm" стал первым официальным жёлтым гибридом шлюмбергера и до сих пор остаётся одним из самых известных сортов необычной окраски.

Молодые растения растут вертикально, но с возрастом побеги начинают свисать. Это делает сорт привлекательным для подвесных кашпо. Цветение часто приходится на конец ноября, что делает его прекрасным дополнением к осеннему декору.

"Kris Kringle": классический алый праздничный кактус

Этот сорт сразу ассоциируется с Рождеством благодаря ярким алым цветам. "Kris Kringle" быстро формирует бутоны и отличается обильным цветением. Это компактное растение высотой до 43 см, подходящее для небольших помещений.

Сегменты стеблей у сорта среднего размера, а зубчики — маленькие. За счёт плотной структуры побегов кактус выглядит аккуратно и симметрично. Цветение обычно начинается в середине ноября и продолжается несколько недель.

"New Deal": сорт с историей и двойным цветением

Этот гибрид был создан в 1930-х годах и получил название в честь программы "Новый курс". Сорт выделяется длинными цветами окраски бело-пурпурного спектра и считается одним из самых эффектных зимне-цветущих кактусов.

У "New Deal" необычное свойство: он способен цвести два раза в году — один раз в начале зимы и второй раз ближе к Пасхе. Это делает его особенно привлекательным для тех, кто хочет наслаждаться цветами как можно дольше.

"Witte Eva": белые цветы и пурпурные акценты

Сорт известен под несколькими названиями, включая "White Eva" и "Chiyoda". Его цветы белые, иногда с лёгким розовым оттенком, а пестики окрашены в яркий пурпур. Благодаря свисающим побегам этот сорт отлично подходит для подвесных корзин.

Хотя "Witte Eva" цветёт менее обильно, чем другие гибриды, она компенсирует это появлением небольших красных ягод. Такие плоды красиво смотрятся зимой и придают растению праздничный вид.

"Zaraika": яркие алые лепестки и стабильное цветение

Этот сорт цветёт в середине ноября и отличается насыщенным алым оттенком лепестков, часто с белым основанием. Вертикальный характер роста делает его удобным для размещения на подоконниках.

Сорт требователен к дренажу: как и другие Schlumbergera, он подвержен корневой гнили. Лёгкая почва и осторожный полив — главные условия успешного выращивания. При правильном уходе "Zaraika" радует обильным цветением и хорошим ветвлением.

Сравнение разновидностей праздничных кактусов

Чтобы выбрать сорт, удобно сравнить их основные особенности.

Цветение: "Chiba Spot" и "Zaraika" — самые ранние сорта. Необычная окраска: "Gold Charm" и "Carnival" отличаются нестандартными оттенками. Форма цветов: "Chiba Spot" имеет тонкие паукообразные лепестки. Двойное цветение: "New Deal" способен цвести два раза в год. Подходит для подвесных горшков: "Witte Eva" и зрелый "Gold Charm".

Такие различия позволяют подобрать растение для конкретного интерьера или создать коллекцию.

Плюсы и минусы выращивания разных сортов шлюмбергера

Выращивание этих кактусов обычно простое. Они не требуют яркого солнца и легко размножаются черенками. Эффектное цветение появляется тогда, когда большинство комнатных растений отдыхает.

Однако у сортов есть особенности. Пёстрые растения вроде "Carnival" чувствительны к чрезмерному освещению. Жёлтые гибриды могут давать менее насыщенный оттенок при недостатке света. Некоторые сорта, например "Witte Eva", цветут менее обильно, зато формируют ягоды.

При правильном подборе условий каждый сорт раскрывает свои декоративные свойства и становится ярким элементом зимнего декора.

Советы по уходу за праздничными кактусами

Обеспечьте длинные ночи осенью для формирования бутонов. Располагайте растение в тени от прямого солнца. Поливайте умеренно, избегая застоя воды. Выбирайте лёгкую почвосмесь с хорошим дренажем. Поворачивайте горшок раз в неделю для симметричного роста.

Популярные вопросы о праздничных кактусах Шлюмбергера

Какой сорт проще всего выращивать?

Большинство гибридов неприхотливы, но "Kris Kringle" и "Christmas Fantasy" особенно стабильны.

Почему кактус не цветёт?

Причина часто в недостатке длинных ночей или избытке освещения вечером.

Можно ли выращивать шлюмбергера на улице летом?

Да, но в тени деревьев и только при температуре выше 10 °C.

Как быстро укореняются черенки?

Обычно корни появляются в течение 2-4 недель.