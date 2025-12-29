Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо
Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 10:31

Щёки блекнут, взгляд устал — но праздничный эффект можно включить всего за несколько шагов

Экспресс-уход помог восстановить свежесть кожи перед праздниками — косметологи

Декабрь редко оставляет пространство для пауз — дедлайны, покупки и встречи накапливаются быстрее, чем силы. В такой гонке отражение в зеркале может разочаровать: кожа выглядит уставшей, взгляд теряет выразительность, а свежесть словно исчезает. Однако даже в плотном графике можно найти быстрые решения, которые помогут вернуть ухоженный вид перед праздником. Об этом сообщает издание "Гастрономъ".

Забота о коже вокруг глаз

Именно зона век первой реагирует на недосып и стресс, поэтому начинать экспресс-подготовку стоит с нее. Макияж способен подчеркнуть взгляд, но без базового ухода эффект будет недолгим.

Для смягчения "гусиных лапок" подойдут сыворотки и кремы с коллагеном и гиалуроновой кислотой — они помогают коже удерживать влагу и выглядеть более гладкой. В вечернем уходе допустимо заменить крем несколькими каплями оливкового или льняного масла. Такой прием питает кожу и снижает ощущение стянутости. Дополнительную поддержку обеспечивают витаминные ампулы, которые часто используют курсом перед важными событиями.

Темные круги и отеки требуют дренирующих средств с экстрактами хвоща, плюща или зеленого чая. Эти компоненты улучшают микроциркуляцию и помогают избавиться от "мешков" под глазами. Во многих формулах также присутствует кофеин, который возвращает взгляду бодрость — особенно актуально для тех, кто проводит много времени за экраном.

Увлажнение как основа свежего вида

Зимой кожа любого типа нуждается в интенсивном увлажнении. Холодный воздух и отопление делают морщинки заметнее, а плотный тон лишь подчеркивает сухость.

В такие периоды стоит добавить в уход маски с гиалуроновой кислотой, маслами зародышей пшеницы и сладкого миндаля, а также с провитамином B5. Хорошо работают и натуральные компоненты — ромашка, алоэ, мед, которые смягчают кожу и улучшают цвет лица уже после нескольких применений. Усилить эффект помогают простые ритуалы, например утреннее протирание лица льдом, которое повышает тонус кожи и делает ее более упругой.

Чтобы результат сохранился дольше, ежедневный крем лучше выбирать с липидами и керамидами — они поддерживают защитный барьер и предотвращают потерю влаги.

Локти, колени и пятки без компромиссов

Эти зоны часто остаются без внимания, но именно они могут испортить впечатление от праздничного образа. Сухость и огрубевшая кожа особенно заметны зимой.

Днем подойдут легкие средства с витамином Е, которые быстро впитываются и не оставляют липкости. Вечером стоит перейти на более плотные текстуры с глицерином, кокосовым или миндальным маслом и натуральными восками. Перед нанесением полезно обработать кожу скрабом или жесткой мочалкой — это усилит действие ухода. В быту выручает и обычный крем для рук, который подходит не только для ладоней, но и для сухих участков кожи.

Отдельного внимания заслуживает парафинотерапия. Парафиновые ванночки или маски быстро возвращают коже эластичность и мягкость, а результат заметен сразу.

Как вернуть здоровый цвет лица

Тусклый оттенок и ощущение усталости кожи часто связаны с переутомлением. В таких случаях помогают маски и кремы с оливковым маслом и экстрактами цитрусовых — они способствуют появлению легкого румянца. Дополнительно можно использовать витамин С в порошке, добавляя его в привычный крем.

Перед масками полезно мягко удалить ороговевшие чешуйки скрабом. Для жирной кожи подойдут маски-пленки, которые очищают поры и выравнивают текстуру.

Экспресс-уход перед выходом

Когда времени почти не осталось, на помощь приходят коллагеновые и альгинатные маски в сочетании с ампульными концентратами. Они быстро насыщают кожу влагой и полезными веществами, возвращая свежесть и сияние всего за несколько минут.

Эффект обычно сохраняется до 12 часов — этого достаточно для праздничного вечера. А чтобы ухоженный вид стал нормой, а не разовым решением, регулярный уход лучше сделать привычкой и перенести его в новый год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чередование сторон при сушке челки убирает естественный пробор — Хрисса Дарсакли вчера в 21:43
Чёлка “шторками” выглядела как хаос — пока не начала сушить её по этой схеме: всё изменилось

Узнайте, как укладка чёлки феном может сэкономить вам время и сделать ваш образ стильным. 5 простых шагов для идеальной чёлки без усилий.

Читать полностью » Птичий грипп H5N1 вышел из-под контроля в дикой природе — вирусолог Хатчинсон вчера в 19:12
Шесть континентов и новые жертвы: птичий грипп перестал быть локальной проблемой

Птичий грипп вышел на новый уровень угрозы. Почему учёные говорят о потере контроля над вирусом и чем опасны новые штаммы?

Читать полностью » Колбасы и сосиски увеличивают риск ишемической болезни — кардиолог Тарасова вчера в 19:07
Сердце сдаёт молча: продукты, которые годами разрушают сосуды без симптомов

Кардиолог назвала продукты, которые незаметно разрушают сердце. Почему даже привычная еда может повышать риск инфаркта и инсульта?

Читать полностью » Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи вчера в 17:25
Стресс, сон и еда работают против длины: привычки, которые незаметно крадут сантиметры

Почему волосы растут медленнее, чем хочется, и какие факторы действительно на это влияют? Разбираемся, как работает рост волос и что помогает поддержать его.

Читать полностью » В России ввели единую форму согласия для клинических исследований — Владимир Путин вчера в 15:47
Стресс, боль и формальности не совпали: закон упростил путь в клинические исследования

В России упростили оформление согласия пациентов на участие в клинических исследованиях, отказавшись от обязательной привязки к ЕСИА.

Читать полностью » Постоянно холодные руки указывают на нарушения кровообращения — Здоровье Mail вчера в 13:37
Ходила с холодными руками годами — пока не поняла, что организм кричит о проблеме

Постоянно холодные руки — не всегда реакция на погоду. Этот симптом может указывать на скрытые проблемы с сосудами, гормонами и кровообращением.

Читать полностью » Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета вчера в 11:03
Разные диагнозы — один механизм: циркадные ритмы оказались в центре внимания

Ученые обнаружили, что сбой биологических часов может быть общей причиной разных психических заболеваний — от тревожности до аутизма.

Читать полностью » Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов вчера в 9:50
Лекарственная устойчивость вируса — не повод для паники, но причина действовать

Эксперт МФТИ объяснил, как лечить "гонконгский" грипп A(H3N2): почему важна симптоматическая терапия, и чем опасны лишние лекарства.

Читать полностью »

Новости
Россия
Путин подписал закон о фиксированных штрафах за лишний табак и алкоголь — РИА Новости
Спорт и фитнес
Более 4200 россиян были допущены к международным соревнованиям в 2025 году — SHOT
Красота и здоровье
Дефекация дольше 15 минут указывает на запоры — гастроэнтеролог Амита Миглани
Красота и здоровье
Интимную близость используют как систему наказаний и поощрений — сексолог Вайнберг
Красота и здоровье
Интим активизирует гормональные реакции при похмелье — Купер
Россия
Коэффициент использования мощности АЭС достиг максимума — Лихачев
Россия
Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий председателя сельхозкооператива
ДФО
Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet