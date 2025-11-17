Запрет — не панацея: чем опасен полный блок на алкоголь в праздничные дни

Власти Башкирии считают, что тотальный запрет продажи алкоголя в предновогодние и праздничные январские дни не даст положительного эффекта — об этом заявил спикер Курултая Константин Толкачев. Его мнение поддержали и другие депутаты регионального парламента.

Почему полный запрет считают неэффективным?

По словам Толкачева, подобные инициативы больше напоминают пиар-акцию, чем реально работающую меру.

Исторический опыт показывает, что "сухой закон" приводит не к снижению потребления, а к росту нелегальной торговли и распространению суррогата, что чревато трагедиями на праздники.



"Те,кто не планирует пить — и не купят спиртное. А для тех, кому оно нужно — найдут, где достать. Запрет вызовет ажиотаж, массовые закупки впрок и рост потребления", — подчеркнул спикер.

Как сейчас регулируется продажа алкоголя в Башкирии?

В регионе действуют точечные ограничения : розничная продажа алкоголя запрещена в дни Последнего звонка, сабантуев, Дня знаний.

В новогодние каникулы сокращено время продажи алкоголя, но полного запрета нет.

Власти считают: задача — не запрещать, а изменять отношение общества, чтобы спиртное перестало быть обязательной частью праздника.

Итоги

Депутаты Курултая уверены: жёсткие запреты не работают. Куда важнее — профилактика и изменение культуры празднования, чтобы люди могли радоваться и без алкоголя.