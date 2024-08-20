Хоккеисты из "Динамо" съездили в "Хатынь"

В полном составе хоккейная команда московского "Динамо" съездила на мемориальный комплекс "Хатынь".



Игроки, тренерский штаб и персонал команды почтили память павших во время событий Великой Отечественной войны.



Канадский нападающий "Динамо" Седрик Пакетт рассказал о посещении комплекса.

"Было очень интересно. Я слышал об этой истории, но много не знал. Мне рассказывали об этом, но было здорово увидеть все своими глазами и узнать подробности", — цитирует хоккеиста ТАСС .

Напомним, что деревню Хатынь уничтожил немецкий карательный отряд 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам сожгли или расстреляли 149 жителей, включая 75 детей.

Фото: stroi. mos.ru/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license).