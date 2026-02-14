Национальные парки Хоккайдо меняют взгляд на Японию — здесь мегаполисы остаются в стороне

За пределами перегруженного туристами "Золотого маршрута" Японии скрывается иной ритм — медленный, созерцательный и почти безлюдный. Префектура Хоккайдо предлагает путешественникам просторные ландшафты, горячие источники и редкую дикую природу, особенно впечатляющие зимой. Здесь национальные парки становятся альтернативой шумным мегаполисам и позволяют увидеть страну с неожиданной стороны. Об этом сообщает National Geographic.

Вулканические вершины и духовное наследие Дайсэцузан

Крупнейший национальный парк Хоккайдо — Дайсэцузан — занимает более 560 тысяч акров вулканических плато, лесов и заснеженных пиков. Его сердцем считается гора Асахидаке — самая высокая точка острова. Для народа айну эти горы были священным местом, которое называли "игровой площадкой богов".

"Для айну Камикава эта горная местность принесла множество благословений", — говорит Кадзухиро Араи, соучредитель Adventure Hokkaido. "Вершина горы Асахидаке — место, где собиралось много животных, включая бурых медведей, которых считают воплощениями божеств."

Подняться к высокогорным тропам можно по канатной дороге Асахидаке. Уже через десять минут подъёма путешественники оказываются среди фумарол активной зоны Дзигокудани, где из-под земли круглый год выходят клубы пара.

"За один день вы можете посетить четыре очень разных места на компактной территории. Есть альпийская зона, водно-болотные угодья, ущелье с водопадом высотой 885 футов и густые леса у основания", — объясняет Араи.

Зимой парк превращается в пространство для фрирайда и прогулок на снегоступах, а с весны до начала лета сохраняет плотный снежный покров.

Кальдеры, вулканы и горячие источники Сикоцу-Тоя

Национальный парк Сикоцу-Тоя известен зеркальными озёрами-кальдерами Сикоцу и Тоя, действующим вулканом Усу и геотермальными источниками Ноборибецу и Дзёдзанкей. Это один из самых доступных парков региона — дорога из Саппоро занимает менее часа.

"В этот национальный парк легко добраться из Саппоро, а условия дорог для велоспорта просто отличные", — говорит Юя Ишидзука, велосипедный гид из Cycling Frontier.

Часть территории входит в глобальный геопарк ЮНЕСКО Тоя-Усу, где можно изучить следы вулканической активности и археологические памятники культуры Дзёмон.

"Здесь можно почувствовать силу вулканов и историю Японии, включая культуры Дзёмон и Айн", — говорит Михоко Сасаки, гид по вулканам.

Озеро Сикоцу остаётся свободным ото льда даже зимой благодаря геотермальному теплу, что позволяет заниматься каякингом и дайвингом круглый год. Вдоль маршрутов расположены горячие источники, а некоторые купальни доступны для дневного посещения.

Цветущие острова Ришири и Ребун

Национальный парк Ришири-Ребун-Саробецу объединяет два острова и прибрежные равнины с торфяными болотами. Здесь альпийские растения растут почти на уровне моря, а остров Ребун называют "плавающим островом цветов".

С мая по август здесь распускаются более 300 видов диких цветов, включая эндемичные разновидности. С обзорной тропы Момоива открывается вид на гору Ришири, которая словно поднимается из моря.

"Эти цветы можно увидеть только на этом острове. Самый популярный пешеходный маршрут — тропа обсерватории Момоива", — говорит гид Юко Фухимори.

Любители активного отдыха могут объехать остров Ришири по 37-мильному маршруту, наблюдая, как меняется облик вулканической вершины с разных ракурсов. Летом здесь сушат ламинарию прямо на открытом воздухе, что добавляет колорита местным пейзажам.

Национальные парки Хоккайдо предлагают иной взгляд на Японию — с акцентом на природу, тишину и культурное наследие. Здесь можно замедлиться, почувствовать масштаб северных ландшафтов и открыть для себя страну вдали от привычных туристических маршрутов.