Российский хоккеист рассказал, что заработал пенсию почти в 28 тысяч долларов

Российский хоккеист Михаил Мальцев рассказал, какого размера пенсию заработал за матч в Соединенных Штанах Америки.

Спортсмен из РФ провел четыре с половиной сезона в американских лигах. Он сообщил, что заработал пенсию в 27,5 тысячи долларов, пишет "СЭ".

"Вчера мне доставили документы по пенсии за игру в Америке. 27,5 тысячи долларов за 4,5 сезона получилось", — написал хоккеист в своем Telegram-канале. Мальцев уточнил, что выйдет на пенсию только через 35 лет.

Фото:commons.wikimedia.org/Kenneth C. Zirkel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).