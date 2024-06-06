Украинские солдаты выражают недовольство из-за значительного количества неоконченных укреплений и задержек в их строительстве, как заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
По словам Горбенко в беседе с Укринформом, "У общества и законодателей возникают вопросы относительно качества укреплений, готовности оборонительных сооружений и соблюдения установленных сроков их возведения".
Депутат Ярослав Железняк сообщал в конце мая о создании временной следственной комиссии Верховной рады Украины для рассмотрения вопросов обустройства укреплений и закупки беспилотников для Вооруженных сил Украины.
Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в растрате средств, выделенных на строительство укреплений.
Военный Андрей Бабичев отметил, что укрепления Вооруженных сил Украины под Павлоградом в Днепропетровской области построены низкого качества и без должной профессиональной подготовки.
Ирина Геращенко подчеркнула, что у украинских военных не хватает специальной техники для возведения укреплений. Майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман выразил мнение о возможности дальнейших отступлений украинских войск из-за неготовности полевых укреплений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства трех линий укреплений протяженностью 2 тысячи километров.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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