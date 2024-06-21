На Западе многие понимают как завершится противостояние на Украине.
Там считают, что урегулирование подразумевает, что Киев откажется от идеи вступления в НАТО и согласится на прекращение огня вдоль существующих линий контроля, высказался перед изданию Spectator бывший представитель западных стран, который регулярно посещает Украину.
"Очень явно, как завершится этот конфликт: прекращение огня вдоль линии контроля и обеспечение безопасности для Киева, но не полное вступление в НАТО. Без территориальных уступок. Украина станет аналогична Кипру, стране-члену Европейского союза, который не признает свое разделение", — заявил бывший представитель Spectator.
Источник считает, что все государства нацелены на "мирное" разрешение ситуации, включая канцлера Германии Олафа Шольца, который недавно заявил о необходимости завершения конфликта на предстоящем саммите.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до начала конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал требуемые условия: нейтральный статус Украины, вне блоков, без ядерного вооружения, а также демилитаризация и денацификация страны, вывод войск из территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсона и Запорожской областей к их административным границам 1991 года.
По словам российского лидера, Запад должен полностью снять санкции против России в рамках мирного урегулирования.
Путин подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его окончательном разрешении. Президент также отметил, что обстановка на линии фронта будет продолжать меняться не в пользу Киева, и в дальнейшем условия могут измениться для России.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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