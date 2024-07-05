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Украинская ОПГ задержана во Франции
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Украинская ОПГ задержана во Франции

Трое представителей украинской преступной группировки "Залютинские" были арестованы в области Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских органов правопорядка, как сообщает газета Figaro, ссылаясь на информацию из правоохранительных органов.

Полиция префектуры Приморские Альпы арестовала предполагаемого лидера преступной группировки, также двух других членов, причастных к серии краж с взломом и угонам автомобилей.

Во время задержания правоохранители изъяли 16 тысяч евро наличными, сканер частот для подслушивания полицейских сообщений и бинокль для ночного видения.

Подозреваемых обвиняют в совершении краж в рамках организованной преступной группировки и в участии в преступном сговоре.

По информации издания, члены преступной группировки перебрались во Францию в 2022 году после начала конфликта на Украине.

Группировка "Залютинские" была создана в 2014 году в области Харькова на Украине и подозревается в вымогательстве, покушении на убийство, краже автомобилей и разбойных деяниях.

Фото: www.facebook*.com/Jérôme BARDENET (Licence Ouverte 2.0)

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