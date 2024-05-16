Украинские военные выражают обеспокоенность по поводу того, что им так и не поступили снаряды в рамках "чешкой инициативы" и из свежего пакета помощи США, информирует газета Monde.



Отмечается, что издание связалось с военными из пяти бригад Вооруженных Сил Украины, участвующих в боевых действиях.



Газета заявляет, что по утверждениям солдат ВСУ им не поступили ни снаряды, связанные с "планом Чехии", ни связанные с пакетом американской помощи, за который проголосовали 20 апреля".



Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива в области боеприпасов", была впервые озвучена президентом Чешской Республики Петром Павлом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.



По словам Павла, Чехия определила полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены в Украину в течение нескольких недель, при условии финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции или других стран.



Руководство Чешской Республики надеется, что Украина получит первые 180 тысяч снарядов в рамках инициативы в июне, сообщил Павел в начале мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, прямо втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".



Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легитимной целью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и проводя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.



В администрации президента РФ заявили, что наращивание Восточной Европы вооружениями не способствует переговорному процессу и окажет негативное влияние.

Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)