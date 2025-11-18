Подростки начинают выгуливать воображаемых собак: что это, опасность для психического здоровья или просто мода

В Тюмени недавно была замечена девочка-подросток, выгуливающая воображаемого питомца. Это явление, получившее название хоббидогинг, стало обсуждаемым в социальных сетях и привлекло внимание специалистов. Многие начали задаваться вопросом, что стоит за таким увлечением и несет ли оно угрозу психическому состоянию подростков.

Влияние моды на поведение подростков

Как пояснила Галина Губайдуллина, семейный и детский психолог, а также детский нейропсихолог, само по себе увлечение хоббидогингом не является прямой угрозой для психического здоровья.

"Это просто модное течение. Подросткам всегда нужно что-то, что их выделяет. Если хоббидогинг — это ради хайпа, то он идеально вписывается в эту картину. Такому необычному увлечению способствует общая мода на легкое психическое и психологическое нездоровье", — объяснила Галина Губайдуллина.

По словам психолога, данное увлечение вписывается в более широкий тренд, когда подростки ищут способы выражения, которые привлекают внимание и выделяют их среди сверстников. Это также можно отнести к популярности рваной, неопрятной одежды, самоповреждениям (селфхарму), пирсингу и татуировкам, а также повышенному интересу к психиатрическим диагнозам, таким как биполярное расстройство или пограничное расстройство.

Дофамин и отсутствие усилий

Галина Губайдуллина также подчеркивает, что за этим увлечением стоит стремление подростков к "легкому и бесплатному дофамину" — гормону удовольствия, который активируется при удовлетворении желаний. Для того чтобы содержать настоящую собаку, нужно много усилий, времени и ответственности. Однако воображаемый питомец не требует никаких затрат, при этом мозг подростка получает желаемое удовольствие.

"Чтобы содержать реальную собаку, нужны время и усилия. А чтобы вообразить, что ты хозяин собаки-чемпиона, усилий много не нужно, зато мозг получает достаточно дофамина", — объяснила психолог.

Потенциальные риски для психического здоровья

Тем не менее, психолог выражает обеспокоенность по поводу возможных долгосрочных последствий. Она предупреждает, что хоббидогинг может быть не просто временной увлечением, а потенциальным индикатором развития психических заболеваний.

"В подростковом возрасте, когда часто дебютируют заболевания, данное увлечение может спровоцировать развитие психической болезни или быть признаком ухода в иллюзорный мир", — добавила Галина Губайдуллина.

Это увлечение может быть симптомом более глубоких психологических проблем, которые нуждаются в внимании специалистов. Поэтому важно, чтобы родители и педагоги обращали внимание на подобные тренды и вовремя предоставляли подросткам необходимую поддержку.