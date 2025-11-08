Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
плавание
плавание
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:17

Как мэры Югры поддерживают форму: от волейбола до караоке — у каждого своё хобби

Мэр Сургута и другие главы Югры рассказали о своих увлечениях для восстановления сил

Главы городов Югры активно поддерживают физическую форму и находят время для увлечений, несмотря на плотный рабочий график. В разговоре с URA. RU мэры поделились, какие хобби помогают им восстанавливать силы и получать удовольствие от свободного времени.

Мэр Сургута Максим Слепов

Максим Слепов, глава крупнейшего города Югры, отдает предпочтение командным видам спорта, особенно волейболу. Он рассказал, что несколько раз в неделю встречается с коллегами на тренировках. Регулярные занятия спортом, по его словам, помогают заряжаться энергией и эффективно решать рабочие задачи.

"Переключиться и отдохнуть удается на спортивной площадке. Очень люблю волейбол. Несколько раз в неделю встречаемся с коллегами на тренировке", — отметил Максим Слепов.

Мэр Когалыма Тимур Агадуллин

Тимур Агадуллин, мэр Когалыма, с детства увлекается плаванием, которое давно стало для него серьезным хобби. Он плавал на открытой воде, переплывал Босфор и Волгу. В этом году он готовится к марафону "Обними Россию", который включает заплывы через акватории Владивостока и Калининграда. Также он не забывает о лыжах и футболе зимой.

"С детства занимаюсь плаванием, сейчас плаваю на открытой воде. Переплывал пролив Босфор в Турции и Волгу", — поделился Тимур Агадуллин.

Мэр Урая Тимур Закирзянов

Тимур Закирзянов, глава Урая, увлекается электроникой и играет на электрогитаре. Он сам мастерит различные устройства, включая усилители для гитары. Его хобби связано с техническим творчеством, а 3D-принтер помогает создавать новые проекты.

"Он увлекается электроникой. Сам мастерит различные предметы. У него для этого даже есть 3D-принтер", — рассказали о Тимуре Закирзянове источники URA. RU.

Мэр Югорска Алексей Харлов

Алексей Харлов, мэр Югорска, давно известен своей приверженностью здоровому образу жизни. Он регулярно занимается пробежками и физической активностью, а после серьёзной травмы в январе вернулся к тренировкам. Кроме того, он активно участвует в жизни спортивных сообществ города, особенно в боксе, которому посвятил годы тренерской работы. Одним из ежедневных хобби являются прогулки с собакой.

"Он остается наставником для многих спортивных сообществ Югорска, в первую очередь боксерских", — рассказали о Алексею Харлове.

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов

Юрий Чекунов, глава Нефтеюганска, предпочитает традиционные северные увлечения — охоту и рыбалку. Он также уделяет внимание физической активности: посещает спортзал и бассейн, делает утреннюю зарядку и гуляет по городу.

"Охота и рыбалка — неотъемлемая часть жизни на Севере", — отметил Юрий Чекунов.

Мэр Мегиона Алексей Петриченко

Алексей Петриченко, глава Мегиона, несмотря на плотный рабочий график, находит время для спорта. Он посещает спортзал, хотя свободного времени у него почти нет.

"В связи с напряженным графиком работы времени на хобби нет, по возможности стараюсь заниматься спортом", — поделился Алексей Петриченко.

Мэр Пыть-Яха Сергей Елишев

Сергей Елишев, мэр Пыть-Яха, увлекается пением и особенно любит караоке. Это хобби помогает ему расслабляться и восстанавливать силы после напряжённого рабочего дня.

"Это хобби помогает ему восстанавливать силы после напряженных рабочих дней", — отметили источники URA. RU о Сергею Елишеву.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В ЯНАО новогодние подарки получат только дети в трудной жизненной ситуации 06.11.2025 в 2:46
Вместо всеобщей радости — выбор по критериям: в ЯНАО изменили традицию новогодних подарков

На Ямале новогодние подарки больше не будут вручать всем детям. Кто теперь получит праздничные наборы и почему изменился подход к традиции?

Читать полностью » ХМАО вошёл в топ-10 регионов России с самой доступной ипотекой 06.11.2025 в 1:16
Треть дохода — и дом свой: Югра стала одним из лидеров России по доступной ипотеке

Югра вошла в топ-10 регионов России по доступности ипотеки: семьи тратят на кредит треть зарплаты, тогда как в среднем по стране — почти половину.

Читать полностью » Водители и машинисты спецтехники стали самыми востребованными в нефтяном секторе Югры 06.11.2025 в 0:56
Югра ищет рабочих с руками: машинисты и водители стали самыми востребованными в нефтянке

В ХМАО резко вырос спрос на специалистов нефтянки. Водители, машинисты и сварщики стали самыми востребованными — с зарплатами до 170 тысяч рублей.

Читать полностью » Цена бензина в ЯНАО выросла почти на 12 рублей за год — данные регионального мониторинга 04.11.2025 в 20:23
Литр за 98 рублей: северный бензин стал дороже кофе и даже такси

На Ямале бензин АИ-95 подорожал почти на 20% с начала года, достигнув 74 рублей за литр. Разница в цене по округу превышает 35 рублей за литр.

Читать полностью » В ЯНАО спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд осенью 04.11.2025 в 19:17
Под толщей воды — холодная статистика: МЧС просит ямальцев не испытывать судьбу

В Надымском районе ЯНАО продлили запрет на выход и выезд на лёд. Спасатели предупреждают: безопасно выходить на водоёмы можно будет не раньше конца ноября.

Читать полностью » В школах Салехарда объявлена неделя без домашних заданий 04.11.2025 в 18:16
Уроки в онлайне, отдых — офлайн: школы Салехарда ушли на цифровую модернизацию

В Салехарде школьникам дали неделю без домашних заданий, чтобы завершить переход на цифровую платформу «Госуслуги. Моя школа».

Читать полностью » В Новосибирской, Оренбургской областях и Красноярском крае предложили повысить транспортный налог 04.11.2025 в 17:09
Налоги трогаются с места: даже маломощные авто теперь не спрячутся от повышения

В нескольких регионах России власти готовят повышение транспортного налога, объясняя это ростом доходов населения и необходимостью пополнить бюджеты.

Читать полностью » Ямальские власти утвердили проект повышения окладов работников госучреждений до уровня МРОТ 31.10.2025 в 6:56
В Ямале с 2026 года оклады госслужащих поднимут до уровня МРОТ — кто получит повышение

С 2026 года в Ямале минимальные оклады для работников государственных и муниципальных учреждений будут повышены до уровня МРОТ. Это часть масштабной реформы оплаты труда в регионе.

Читать полностью »

Новости
СФО
В ХМАО снова выросли зарплаты работников нефтегазовой отрасли — в августе 163 425 рублей
Садоводство
Озимый чеснок высаживают в конце сентября, яровой — с конца февраля
Спорт и фитнес
Делала всего 8 минут в день — и джинсы снова сидят идеально: вот что помогло вернуть форму
Питомцы
Детский тон усиливает внимание и отклик собак
Красота и здоровье
Не знала, что это СДВГ: почему женщинам так сложно поставить этот диагноз
Туризм
Туристы всё чаще выбирают Торчелло и Сан-Серволо вместо центра Венеции
Спорт и фитнес
Беру обычную резинку для фитнеса — и фигура становится как у актрисы: сама не верю в результат
Еда
Больше не пересушиваю мясо — готовлю по-новому, и оно тает во рту: результат поражает
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet