Как мэры Югры поддерживают форму: от волейбола до караоке — у каждого своё хобби

Главы городов Югры активно поддерживают физическую форму и находят время для увлечений, несмотря на плотный рабочий график. В разговоре с URA. RU мэры поделились, какие хобби помогают им восстанавливать силы и получать удовольствие от свободного времени.

Мэр Сургута Максим Слепов

Максим Слепов, глава крупнейшего города Югры, отдает предпочтение командным видам спорта, особенно волейболу. Он рассказал, что несколько раз в неделю встречается с коллегами на тренировках. Регулярные занятия спортом, по его словам, помогают заряжаться энергией и эффективно решать рабочие задачи.

"Переключиться и отдохнуть удается на спортивной площадке. Очень люблю волейбол. Несколько раз в неделю встречаемся с коллегами на тренировке", — отметил Максим Слепов.

Мэр Когалыма Тимур Агадуллин

Тимур Агадуллин, мэр Когалыма, с детства увлекается плаванием, которое давно стало для него серьезным хобби. Он плавал на открытой воде, переплывал Босфор и Волгу. В этом году он готовится к марафону "Обними Россию", который включает заплывы через акватории Владивостока и Калининграда. Также он не забывает о лыжах и футболе зимой.

"С детства занимаюсь плаванием, сейчас плаваю на открытой воде. Переплывал пролив Босфор в Турции и Волгу", — поделился Тимур Агадуллин.

Мэр Урая Тимур Закирзянов

Тимур Закирзянов, глава Урая, увлекается электроникой и играет на электрогитаре. Он сам мастерит различные устройства, включая усилители для гитары. Его хобби связано с техническим творчеством, а 3D-принтер помогает создавать новые проекты.

"Он увлекается электроникой. Сам мастерит различные предметы. У него для этого даже есть 3D-принтер", — рассказали о Тимуре Закирзянове источники URA. RU.

Мэр Югорска Алексей Харлов

Алексей Харлов, мэр Югорска, давно известен своей приверженностью здоровому образу жизни. Он регулярно занимается пробежками и физической активностью, а после серьёзной травмы в январе вернулся к тренировкам. Кроме того, он активно участвует в жизни спортивных сообществ города, особенно в боксе, которому посвятил годы тренерской работы. Одним из ежедневных хобби являются прогулки с собакой.

"Он остается наставником для многих спортивных сообществ Югорска, в первую очередь боксерских", — рассказали о Алексею Харлове.

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов

Юрий Чекунов, глава Нефтеюганска, предпочитает традиционные северные увлечения — охоту и рыбалку. Он также уделяет внимание физической активности: посещает спортзал и бассейн, делает утреннюю зарядку и гуляет по городу.

"Охота и рыбалка — неотъемлемая часть жизни на Севере", — отметил Юрий Чекунов.

Мэр Мегиона Алексей Петриченко

Алексей Петриченко, глава Мегиона, несмотря на плотный рабочий график, находит время для спорта. Он посещает спортзал, хотя свободного времени у него почти нет.

"В связи с напряженным графиком работы времени на хобби нет, по возможности стараюсь заниматься спортом", — поделился Алексей Петриченко.

Мэр Пыть-Яха Сергей Елишев

Сергей Елишев, мэр Пыть-Яха, увлекается пением и особенно любит караоке. Это хобби помогает ему расслабляться и восстанавливать силы после напряжённого рабочего дня.