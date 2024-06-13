Министерство здравоохранения России будет требовать от больниц, социальных и учебных заведений добавлять йодированную соль в хлеб. Об этом, ссылаясь на подготовленные Минздравом поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан", сообщает российская деловая газета "Известия".

В дополнении к поправкам в Минздраве объяснили, что среднестатистический гражданин в Российской Федерации получает в сутки не более 80 мкг йода. Такое количество йодида или йодата калия ниже нормы, которую обязан съедать человек. Из-за этой нехватки у россиян появляется группа заболеваний, определяющихся нарушением функционирования гормональной системы организма. Средняя стоимость лечения такого недуга обойдётся людям в 5 миллионов рублей, а то и больше. Более 60 миллиардов рублей за один календарный год тратится на медицинское лечение эндокринных болезней.

По этой причине в Минздраве собираются решить проблему нехватки йода посредством добавления его в основной продукт питания для многих людей — хлеб. Социальные учреждения, места, которые реализуют образовательный процесс, лечебно-профилактические заведения беспрекословно должны начать добавлять жизненно необходимый микроэлемент, который участвует в выработке гормонов и является их составной частью, в изделия из хлеба.

При условии одобрения поправок закон обретёт юридическую силу в начале весны следующего года.

Ранее РИА Новости со ссылкой на врача травматолога-ортопеда Рустама Эфендиева заявил, что в хлебобулочных изделиях есть элементы, мешающие упрочнению костей. Проблему вызвали именно такое сладкое кристаллическое вещество, как сахар и дрожжи в составе.

Фото: Nora Danageozian-Mansourian (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)