Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Врач
Врач
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:06

Диагноз, который больше не звучит как приговор: как ВИЧ перестал быть концом жизни

Диагноз ВИЧ больше не приговор: лечение позволяет создать семью, иметь детей и вести активную жизнь

Когда-то диагноз ВИЧ звучал как приговор. Сегодня это уже не так. Благодаря достижениям медицины и росту информированности, вирус иммунодефицита человека перестал быть концом жизни — но всё ещё окружён опасными мифами, которые мешают людям вовремя обращаться к врачам и начинать лечение. Эксперты напоминают: с правильной терапией ВИЧ можно контролировать, а жить — полноценно.

Что на самом деле значит диагноз ВИЧ

ВИЧ — это вирус, поражающий клетки иммунной системы. Без лечения он способен привести к СПИДу, когда организм перестаёт защищаться от инфекций. Но современная антиретровирусная терапия (АРТ) позволяет держать вирус под контролем, не давая ему разрушать иммунитет.

"Если человек с ВИЧ принимает антиретровирусную терапию (АРТ), и в результате его вирусная нагрузка настолько низка, что её невозможно обнаружить, он не может передавать ВИЧ", — сказал бывший председатель правления Американской ассоциации медицины ВИЧ Джонатан Эпплбаум.

Чтобы начать терапию, важно пройти тестирование. ВИЧ не выбирает ни пол, ни возраст, ни социальный статус. Любой человек, ведущий сексуальную жизнь, должен знать свой статус — особенно перед незащищённым контактом с новым партнёром.

Безопасный секс возможен

Наличие ВИЧ не означает, что интимная жизнь должна закончиться. Современные методы профилактики позволяют полностью контролировать риск передачи вируса. Помимо презервативов, которые при правильном использовании защищают от ВИЧ более чем на 90%, существует профилактическая терапия PrEP (доконтактная профилактика).

Это таблетки, которые принимаются один раз в день и блокируют возможность заражения вирусом. Есть также вариант инъекций раз в полгода — удобный, но не всегда покрываемый страховыми компаниями.

"Для пациентов, которые занимаются сексом вне моногамных отношений и для которых использование презервативов не является подходящим решением, я рекомендую ДКП", — отметил врач-инфекционист Калифорнийского университета Пол С. Адамсон.

Он добавил, что если оба партнёра находятся на терапии и вирус у них не определяется, то необходимость принимать PrEP отпадает.

Кто на самом деле рискует

Распространённое заблуждение — считать, что ВИЧ поражает только молодых людей или определённые группы. На деле от 9 до 10% новых случаев заражения ежегодно приходится на людей старше 50 лет. Это единственная возрастная группа, где уровень заражений не снижается уже десять лет.

"Этот показатель был стабильным в течение последнего десятилетия, даже несмотря на то, что уровень новых инфекций в целом медленно снижается", — подчеркнул доктор Эпплбаум.

Иногда профилактическая информация просто не доходит до старшего поколения. При этом около трети новых случаев связаны с гетеросексуальными контактами или употреблением инъекционных наркотиков. Как подчёркивает доктор Адамсон, решающим фактором является не ориентация, а структура сексуальной сети: если хотя бы один человек из окружения заражён, риск повышается для всех.

ВИЧ не ограничивается большими городами

Стереотип о том, что вирус "живет" только в мегаполисах, давно устарел. Да, в крупных городах вроде Лос-Анджелеса показатели инфицирования остаются высокими, но не меньшая проблема наблюдается и в сельских районах юга США. Здесь уровень знаний о сексуальном здоровье ниже, а доступ к тестированию и профилактике ограничен.

"Стигматизация и отсутствие образования в области сексуального здоровья способствуют росту инфицирования", — пояснил доктор Адамсон.

Эти факторы делают людей уязвимыми даже там, где риск кажется минимальным.

Жизнь после диагноза

Получить положительный тест на ВИЧ — страшно, но сегодня это не означает трагедии. Своевременная терапия позволяет жить столько же, сколько и людям без вируса. Лекарства становятся всё безопаснее и эффективнее, а побочные эффекты минимальны.

"Когда человек приходит ко мне с диагнозом ВИЧ и боится, что у него мало времени, я убеждаюсь, что он понимает три вещи: у нас есть хорошие лекарства, мы можем взять вирус под контроль, и он может жить совершенно нормальной жизнью", — сказал доктор Адамсон.

Главное — не затягивать с лечением. Если болезнь выявляют поздно и развивается СПИД, восстановление иммунитета может занять годы. Но даже в этом случае терапия помогает вернуть здоровье.

Мифы и правда о ВИЧ

  1. Миф: заразиться можно только при интимной близости.
    Правда: вирус передаётся также через кровь и иглы, но не через рукопожатие или посуду.
  2. Миф: ВИЧ — это болезнь определённой ориентации.
    Правда: вирус не выбирает, кого поражать. Заражаться могут люди любого пола и возраста.
  3. Миф: если вы здоровы, проверяться не нужно.
    Правда: многие живут с ВИЧ годами, не зная об этом. Только тестирование даёт точный ответ.
  4. Миф: лекарства вредят организму.
    Правда: современные препараты безопасны и позволяют жить активной жизнью десятилетиями.

Советы шаг за шагом: как защитить себя

  1. Делайте тест на ВИЧ не реже одного раза в год, особенно если есть новый партнёр.
  2. Используйте презервативы — это простая и надёжная защита.
  3. Обсудите с врачом возможность приёма PrEP, если у вас активная сексуальная жизнь.
  4. Не стесняйтесь говорить о своём статусе с партнёром — откровенность снижает риск.
  5. Не верьте слухам: только медицинская информация и регулярное обследование защищают вас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать тестирование.
    Последствие: поздняя диагностика, осложнения.
    Альтернатива: пройти бесплатный анонимный тест в клинике или мобильном пункте.
  • Ошибка: прекращать терапию после улучшения.
    Последствие: вирус снова активируется.
    Альтернатива: принимать препараты строго по назначению врача.
  • Ошибка: избегать разговоров о ВИЧ.
    Последствие: распространение мифов и стигмы.
    Альтернатива: поддерживать открытое обсуждение и образование в этой сфере

Плюсы и минусы терапии

Плюсы

Минусы

Контроль вируса и защита партнёра

Необходимость ежедневного приёма лекарств

Долгая и активная жизнь

Возможны лёгкие побочные эффекты

Снижение риска других инфекций

Требуется медицинское наблюдение

Психологическая устойчивость и уверенность

Нужно строго соблюдать режим терапии

FAQ

Как узнать свой ВИЧ-статус?
Пройти экспресс-тест в поликлинике, лаборатории или мобильном пункте. Результат готов за 15-20 минут.

Можно ли родить здорового ребёнка, если у матери ВИЧ?
Да, при правильном лечении и наблюдении риск передачи снижается до 1-2%.

Что лучше — таблетки или инъекции PrEP?
Выбор зависит от вашего образа жизни и рекомендаций врача.

Как сказать партнёру о диагнозе?
Спокойно и честно, опираясь на факты: терапия делает вирус не передаваемым.

3 интересных факта

  1. Современные препараты позволяют подавлять вирус до неопределяемого уровня за несколько месяца.
  2. Люди с ВИЧ, принимающие АРТ, живут в среднем столько же, сколько и здоровые.
  3. ВИЧ впервые был выявлен у человека в 1981 году, и с тех пор медицина сделала колоссальный рывок.

Исторический контекст

  • В 1980-х ВИЧ считался смертельным.
  • В 1996 году появились первые комбинированные схемы терапии.
  • Сегодня лечение состоит из нескольких таблеток в день и полностью подавляет вирус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даже при нормальном весе женщины с СПКЯ могут иметь повышенный риск диабета сегодня в 15:23
Диагноз, который не болит, но разрушает изнутри: как СПКЯ превращает гормоны в хаос

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — настоящее испытание для женщин. Узнайте, как избежать диабета, распознать симптомы и наладить здоровье.

Читать полностью » Прививки помогают предотвратить опасные заболевания, но требуют индивидуального подхода — советы врачей сегодня в 14:23
Как выбрать правильную вакцину и не ошибиться: важные советы по вакцинации для вашего здоровья

Вакцинация – важный метод защиты от болезней, но необходимо учитывать риски и преимущества. Узнайте о трех ключевых аспектах и советах, чтобы сделать осознанный выбор. Как подготовиться, важен ли иммунитет?

Читать полностью » Врач Анастасия Агаева: резкие движения шеей могут привести к повреждению сосудов и инсульту сегодня в 14:14
Секунды, которые решают всё: почему хруст в шее может стать первым сигналом беды

Один неосторожный поворот головы может обернуться серьёзными последствиями — врач объясняет, как хруст в шее связан с риском инсульта.

Читать полностью » Врач Надежда Чернышова: стакан воды утром помогает запустить обмен веществ и работу ЖКТ сегодня в 13:49
Утро начинается не с кофе: что происходит, если первым делом выпить воду

Один стакан воды натощак способен запустить обмен веществ и задать телу правильный ритм на день — рассказываем, почему это действительно работает.

Читать полностью » Морская соль полезна для здоровья, но не стоит злоупотреблять — диетолог сегодня в 13:23
Соль, которая может убить: как избыточное потребление соли разрушает сердце и почки

Узнайте, как правильно употреблять соль, чтобы извлечь из неё только пользу и избежать возможных рисков. 5 важных советов и 3 лайфхака для здоровья.

Читать полностью » Врач Лапа назвала безопасные антисептики для обработки мелких ран и ссадин сегодня в 12:58
Привычный антисептик назван опасным: почему йод не годится для заживления раны

Врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала NewsInfo случаи, когда использовать йод, а когда зеленку.

Читать полностью » Минздрав Подмосковья: УЗИ остаётся одним из самых безопасных методов диагностики у детей сегодня в 12:44
Там, где кончается догадка и начинается точность: роль ультразвука в современной медицине

Без боли и риска: как ультразвуковая диагностика помогает врачам увидеть состояние ребёнка изнутри и вовремя распознать болезнь.

Читать полностью » Лечение мочекаменной болезни: правильное питание и медикаменты для профилактики — врач сегодня в 12:23
Как еда и вода могут стать причиной камней в почках: простые шаги для предотвращения мочекаменной болезни

Узнайте, как предотвратить мочекаменную болезнь с помощью правильного питьевого режима и диеты. Эффективная профилактика образования камней в почках – ваш путь к здоровью и активной жизни.

Читать полностью »

Новости
Общество
Хэллоуин не запрещен в России, но требует осторожности с символикой и ритуалами
Садоводство
Дыня в теплице даёт сладкие плоды при умеренном поливе – Елена Васильева
Культура и шоу-бизнес
Сидни Суини заявила на Variety Power of Women, что знает, каково быть недооценённой
Общество
Кешбэк помогает вернуть часть средств через партнерские программы
Красота и здоровье
В начале диеты вес быстро уходит из-за потери жидкости, а затем замедляется
Туризм
Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы
УрФО
Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ
ДФО
Циклон заблокировал три машины с туристами на Авачинском перевале — МЧС Камчатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet