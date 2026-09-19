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Арбузное поле
Арбузное поле
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Артём Соколов Опубликована сегодня в 15:33

Ему разрешали есть арбузы — но главное было не это: как зарабатывали сторожа на бахчах

На бахчах Царицынского уезда сторожил плодородные арбузы, но это не было единственным его занятием. Согласие между хозяевами и караульщиком предусматривало как денежное вознаграждение, так и продукты питания. Интересный подход к охране урожая описывает Александр Минх в своем историко-географическом словаре, изданном в 1902 году. Описание разнообразного бахчеводства показывает, как этот промысел освоил местные крестьяне.

Царицынский уезд обрел известность благодаря бахчеводству, в частности арбузам и дыням, которые отправлялись на торговлю в другие регионы. Бахчи формировались на подходящих песчаных участках земли, что позволило крестьянам воспользоваться наилучшей почвой для этих культур. Каждый сезон начинался с тщательной подготовки, включая выбор привлекательного места и работа с почвой для получения высоких урожаев.

"Каждый хутор предлагал свои собственные условия для выращивания бахчи — от качества почвы до способов полива и удобрения", — подчеркнул историк сельского хозяйства Павел Викторович Лебедев .

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Что охраняли на бахчах Царицынского уезда

Сторож охранял бахчи, на которые обычно уходило много труда и ресурсов. Неудивительно, что многие местные крестьяне выбирали сотрудничество и объединяли свои усилия в охране урожая. Часто несколько владельцев объединялись для найма одного караульщика, что позволяло уменьшить затраты.

В результате упорядоченного подхода, история минчевых бахчеводов имеет большое значение для понимания не только агрономической практики, но и социально-экономической структуры того времени. Арбузы, имеющие разнообразные сорта, от светло-зеленых до полосатых, росли на самых разных участках, что влияло на их качество и рынок сбыта.

Как нанимали караульщика и сколько ему платили

Работа караульщика не ограничивалась лишь охраной плодов; ему полагался также обширный ассортимент продовольствия, что создавало более устойчивые условия труда. За летний период сторож получал около 40-50 рублей. Эти средства делились между несколькими хозяевами, что также способствовало лучшему планированию бюджета.

Важно отметить, что в условиях охраны обрабатываемых земель часто включался также их уход. Работы не ограничивались охраной плодов, а требовали постоянного внимания и заботы. Эти условия были записаны в договорах, что давало возможность владельцам четко регламентировать свои обязательства.

Какие продукты оговаривали сторожу на бахче

Сторожам предлагали делать запасы муки, пшена и сала, что добавляло их вознаграждению необходимую пищевую составляющую. Их ежедневное меню оставалось загадкой, и описания не включали размеры порций и способы приготовления.

Тем не менее, арбуз оставался основным продуктом питания, который был доступен прямо из поля. Особенно ценился нардек, арбузный мёд, который представлял собой густую сладкую массу, популярную среди местного населения, включая немецких колонистов.

Как караульщик зарабатывал на арбузных семенах

Известно, что сторожи отбирали семенные арбузы и впоследствии продавали семена хозяевам бахчей. Это подтверждает практический подход к продукции, позволяя караульщику не только охранять урожай, но и добывать дополнительный доход от реализации семян.

Отбор семян происходил заранее: некоторые арбузы оставляли для этого, ведь именно они были отмечены специальным знаком. Этот процесс также представлял собой дополнительный уровень ответственности для караульщика.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Каково основное вознаграждение сторожей? Сторожи получали среднем около 40-50 рублей за лето, а также пищевые припасы.
  • Какие продукты входили в жалованье караульщиков? В основные продукты входили мука, пшено и сало, позволяя обеспечить минимальные потребности в пище.
  • Как сторожи зарабатывали дополнительные средства? Караульщики зарабатывали на продаже семенных арбузов и их семян, что увеличивало их доход.
  • Что обеспечивало успешное развитие бахчеводства? Успех зависел от сочетания условий земли, спроса на арбузы и организации труда.

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Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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