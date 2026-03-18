Стены помнят всё — в усадьбах Ленобласти разрешили жениться: старинные музеи открыли двери парам

В Ленинградской области расширили список официальных площадок для выездной регистрации брака — теперь их стало тридцать одна. В текущем году перечень пополнился шестью уникальными культурными объектами, расположенными в разных районах региона. Пары получили альтернативу привычным загсам, что позволит провести торжественную церемонию в исторических интерьерах. Информацию о доступных датах и порядке бронирования локаций можно уточнить в профильных ведомствах по месту жительства.

Новые исторические локации

География свадебных маршрутов в Ленинградской области заметно выросла за счет объектов культурного наследия. В Гатчинский округ теперь включили сразу три значимые точки: атмосферную усадьбу "Суйда", легендарный "Домик няни Александра Пушкина" и музей "Дом станционного смотрителя". Эти места привлекают молодоженов своей аутентичностью и глубокой привязкой к русской классике.

Список пополнился не только гатчинскими достопримечательностями. В Волосовском районе для проведения свадеб открыли музей-усадьбу Николая Рериха, а в Тосненском районе стала доступна живописная усадьба "Марьино". Шестой точкой стал Сланцевский историко-краеведческий музей, что делает культурную программу доступной для пар из самых отдаленных частей региона.

"Выбор таких площадок подчеркивает запрос на осмысленное проведение торжеств с привязкой к региональной идентичности. Совмещение административной процедуры с посещением объектов культурного наследия помогает развивать внутренний туризм через личные события жителей. Это дает возможность не просто зафиксировать союз, но и сделать его частью истории конкретного места. Подход к использованию музейного пространства в подобных целях крайне актуален для современной муниципальной политики." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Свадебный конкурс и традиции

Помимо расширения перечня площадок, региональное Музейное агентство запустило тематический проект для будущих молодоженов. Парам предлагают принять участие в конкурсе, поделившись личной историей знакомства или развития отношений. Победителей ожидают особые условия для проведения торжества, которые добавят мероприятию уникальности.

Главным призом станет возможность организовать свадьбу в стенах музея "Дом станционного смотрителя". Организаторы подчеркивают, что формат мероприятия будет выдержан в стилистике "а-ля рус". Этот подход предполагает использование традиционных элементов декора и сценариев, отсылающих гостей к атмосфере позапрошлого столетия.

Как подать заявление

Для регистрации брака на выездных локациях необходимо предварительно обратиться в районный отдел загса. Сотрудники ведомства помогут подобрать свободные даты и расскажут о регламенте проведения выездной церемонии в конкретном музее или усадьбе. Количество мест на популярных площадках ограничено расписанием работы учреждений культуры.

Стоит учитывать, что проведение свадьбы на территории памятника архитектуры предполагает соблюдение правил внутреннего распорядка объекта. Будущим молодоженам рекомендуют заранее уточнять возможность проведения фотосессий и праздничного фуршета на выбранных исторических площадках. Полный актуальный список локаций на текущий период также можно найти на официальных ресурсах региональных органов записи актов гражданского состояния.