Район Земун в Белграде
Район Земун в Белграде
© commons.wikimedia.org by Ivanbuki is licensed under CC BY-SA 4.0
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:45

Этот район Белграда легко пропустить — и именно поэтому он запоминается сильнее всего

Район Земун в Белграде сохраняет уникальную архитектуру австрийского периода — гиды

Зимний Белград раскрывается не сразу, но есть место, где холод только усиливает впечатление и добавляет городу особый характер. Земун — район, который легко пропустить в тёплый сезон, но который неожиданно цепляет именно в морозные дни. Здесь снег подчёркивает фактуру старых улиц, а воздух словно хранит память о другой эпохе. Об этом сообщает дзен-канал "Записки кочевников".

Земун как отдельный мир внутри Белграда

Земун долгое время существовал как самостоятельный город, и это ощущается до сих пор. Его история начинается с римских поселений и торговых путей, затем территория стала пограничной зоной, а позже на многие десятилетия оказалась под властью Австрийской империи. Именно этот период сильнее всего повлиял на внешний облик района. Узкие улочки, брусчатка, невысокие дома с цветными фасадами и сдержанный центральноевропейский модерн резко контрастируют с привычным образом столицы. Такой Белград особенно ценят те, кто выбирает безвизовую Сербию для зимних поездок, рассчитывая совместить европейскую атмосферу и неспешный ритм.

В XX веке Земун официально вошёл в состав Белграда, но не растворился в нём полностью. Здесь по-прежнему чувствуется ритм небольшого города, где архитектура не стремится быть парадной, а живёт повседневной жизнью. Австрийский сецессион в местном исполнении лишён излишней декоративности, но остаётся узнаваемым и цельным, формируя редкий для Балкан облик.

Земунски кей и лебеди Дуная

Одной из самых узнаваемых точек района считается Земунски кей — набережная Дуная, которую нередко называют самым лебединым местом Белграда. Белые шипуны здесь чувствуют себя хозяевами: собираются стаями, охотно принимают угощения и не стесняются шипеть на собак и слишком настойчивых прохожих.

Лебедей в городе настолько много, что их относят к полуинвазивным видам, вытесняющим других птиц. Тем не менее местные жители продолжают подкармливать их хлебом и попкорном, не слишком задумываясь о последствиях. Судя по численности и активности птиц, чувствуют они себя уверенно. Постепенно лебеди осваивают и другие районы Белграда, из-за чего сами белградцы в шутку предлагают им "возвращаться в Земун".

Холм Гардош и ощущение подлинности

Сердцем Земуна считается холм Гардош с башней Кула Тысячелетия, построенной в 1896 году к юбилею венгерской государственности. Подъём к ней проходит по извилистым улочкам и старым лестницам, где каждая трещина и неровность выглядит частью истории, а не дефектом.

Со смотровых площадок открываются виды на Дунай, Большой военный остров и крыши старого города. Здесь не пытаются скрыть следы времени и не превращают район в туристическую декорацию. Земун воспринимается как живой архив, где прошлое не законсервировано, а естественно вплетено в повседневность. Именно такие локации формируют устойчивый интерес к Белграду, что заметно и по росту спроса на новогодние поездки в Сербию.

Набережная, остров и следы модернизма

Набережная Земуна нуждается в обновлении, но её слегка неухоженный вид создаёт ощущение настоящей речной жизни. Лодки, птицы и характерный дунайский запах становятся частью прогулки. Здесь же установлен памятник венгерскому воеводе Янко Сибинянину — фигуре, тесно связанной с историей этих мест.

По бульвару Николы Теслы можно дойти до участка, где до недавнего времени стоял легендарный отель "Югославия", снесённый в январе 2025 года. Его место займёт новый многофункциональный комплекс с отелем под брендом Ritz и жилыми апартаментами. Проект вызвал споры, но внимание общественности постепенно переключилось на другие объекты архитектурного наследия. При этом в районе сохранились здания конструктивизма, включая основной суд с впечатляющим атриумом, куда можно зайти свободно.

Почти напротив Земуна расположен остров Лидо. Летом к нему прокладывают понтонный мост, а в тёплый сезон туда можно добраться на лодке. Несмотря на пляж, купание в Дунае здесь остаётся скорее идеей, чем массовой практикой.

Земун добавляет городу глубины и ощущения времени, напоминая, что столицу можно почувствовать не только через масштаб, но и через тихие улицы, реку и следы старых империй.

