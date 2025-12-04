Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© www.pexels.com by Sergey Sh is licensed under Бесплатное использование (CC0)
Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:00

В центре Москвы нашли место, которое выглядит как Италия: туристы замирают от того, что увидели внутри

В центре Москвы находится монастырь, построенный в стиле неоренессанс — гиды

Среди узких московских переулков порой скрываются места, о существовании которых не подозревают даже коренные жители. Один из таких уголков — древний монастырь неподалёку от станции Китай-город, внешне напоминающий итальянские дворцы эпохи Возрождения. Его многовековая история сочетает трагические судьбы, архитектурное великолепие и удивительные перерождения. Об этом сообщает дзен-канал "Пусть все путешествия сбудутся".

Монастырь с глубокой историей

Иоанно-Предтеченский монастырь сегодня расположен в самом сердце столицы, но его путь начался далеко от нынешних стен. Первая обитель появилась более шести веков назад в Замоскворечье, где современная Пятницкая улица напоминает о старинной застройке. Монастырь был основан в честь Иоанна Крестителя — пророка, ознаменовавшего пришествие Христа. Позднее, после рождения Ивана Грозного, по распоряжению Василия III монастырь перенесли на противоположный берег Москвы-реки, и с тех пор он стал женским, сохранив прежнее посвящение.

Главный собор, построенный в 1530-е усилиями итальянского мастера, стал одним из первых примеров проникновения архитектуры Возрождения в русское зодчество. Чуть позже храм обновили на средства Ивана Грозного. Первые Романовы также уделяли обители внимание, передавая пожертвования и предметы для внутреннего убранства.

Особая страница истории связана с тем, что монастырь долгое время использовали как место заточения для представительниц высшего сословия. Здесь содержалась жена царя Василия Шуйского, другие знатные женщины, а также помещица Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха. За жестокие расправы над крепостными она провела в монастырских стенах около тридцати лет.
Среди трагических историй — и судьба Августы Таракановой, объявленной тайной дочерью Елизаветы Петровны и графа Разумовского. После насильственного пострига она получила имя Досифея, а её образ сегодня можно увидеть в главном соборе.

Разрушения и возрождения

Когда Наполеон вошёл в Москву, монастырь разделил судьбу многих святынь: его ограбили, а затем уничтожили пожаром. Почти полвека территория оставалась заброшенной, пока митрополит Филарет не добился разрешения на восстановление. Средства пожертвовала купчиха, потерявшая мужа и сына.

К 1865 году на месте старого ансамбля выросли новые здания в стиле неоренессанс. Главный собор, возведённый по образцу флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре, получил гранёный купол и стал одним из самых узнаваемых храмов своего времени. У ворот возвели две шатровые колокольни, соединённые с собором арочными галереями, что придало ансамблю театральную выразительность.

После революции монастырь вновь пережил тяжёлые времена. С территории изъяли ценности, а помещения передали архивам, тюремным структурам и научным лабораториям. К концу XX века здесь располагались ведомственные учреждения, в том числе Центральный государственный архив Московской области.
Подобные исторические контрасты нередко встречаются в столице: неожиданные архитектурные объекты, например необычное сооружение Москвы, также становятся частью её культурного слоя.

Что можно увидеть сегодня

Сегодня монастырь практически полностью восстановлен. Главный собор поражает внутренним убранством: здесь находится древняя икона Иоанна Предтечи, перед которой, согласно преданию, молился Иван Грозный, а также хранятся мощи Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Серафима Саровского и других святых.

Экскурсионные программы позволяют попасть в закрытую часть обители. В подвальных помещениях создан музей, где можно увидеть кладку XV века — фрагмент древней основы монастыря. Особое внимание привлекают образцы монастырской вышивки: монахини отличались виртуозной техникой, благодаря чему им доверили создание вышивки для подвенечного платья Александры Фёдоровны.

Среди экспонатов — старинные чётки, архивные фотографии, фрагменты декора и икон. В маленькой часовне хранится медный обруч, когда-то прикреплённый к иконе XVI века. Многие верующие считают его целительной реликвией.
Историческая атмосфера обители отчасти перекликается с духовной тишиной, которую можно встретить и в других старинных святых местах, например в аббатстве в Италии, где сохранилась уникальная монастырская среда.

Завершают визит многие гости в монастырской трапезной: здесь подают простую выпечку и напитки, а за окнами открываются виды на галереи и купола, придающие ансамблю итальянский характер.

Сравнение самостоятельной прогулки и экскурсии

Путешественники часто выбирают между самостоятельным визитом и участием в экскурсии. Каждый вариант имеет свои преимущества.

Самостоятельная прогулка подходит тем, кто ценит неспешность, любит рассматривать детали и фотографировать архитектуру. Однако многие внутренние помещения остаются закрыты.
Экскурсия позволяет увидеть больше, попасть в музеи и закрытые корпуса, услышать подробную историю ансамбля и задать вопросы гиду.

Советы для посещения монастыря

Чтобы посещение обители оставило только приятные впечатления, полезно учесть несколько рекомендаций:

  1. ознакомьтесь с расписанием экскурсий.

  2. приходите заранее, чтобы осмотреть территорию до начала программы.

  3. продумайте одежду: в подвалах может быть прохладно.

  4. оставьте время на трапезную.

  5. если интересует архитектура, изучите особенности стиля неоренессанс.

Популярные вопросы о посещении монастыря

1. Сколько стоит экскурсия?
Около 350 рублей за человека.

2. Что лучше выбрать — экскурсию или самостоятельный визит?
Экскурсия даёт доступ в закрытые помещения, самостоятельный формат подходит тем, кто ценит неспешный темп.

3. Можно ли попасть в музейные подвалы без экскурсии?
Нет, доступ открыт только организованным группам.

