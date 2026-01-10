Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прогулка по осеннему городу
Прогулка по осеннему городу
© https://unsplash.com by Mark Hebert is licensed under Free
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 20:50

Эти парки в США создавали не для прогулок — сегодня ради них летят через океан

Ботанические сады США создавали частные меценаты — гиды

В США существуют парки, ради которых путешественники готовы менять маршруты и пересекать океан. Эти сады появились благодаря амбициям промышленников и коллекционеров конца XIX — начала XX века. Сегодня они считаются эталоном ландшафтного искусства и культурного наследия. Об этом рассказал дзен-канал "SALON-interior".

Сады как наследие Позолоченного века

Американские ботанические сады и парки нередко рождались не как общественные пространства, а как личные проекты миллионеров. Владельцы железных дорог, промышленники и меценаты вкладывали средства в архитектуру, редкие растения и инженерные решения. Со временем частные владения превратились в музеи под открытым небом, открытые для широкой публики. Эти территории объединили науку, эстетику и историю, задав высокую планку для мирового ландшафтного дизайна.

Лонгвуд-Гарденс: масштаб и инженерия

Ботанический сад Лонгвуд-Гарденс в Пенсильвании вырос из желания Пьера дю Пона сохранить старые деревья. Покупка фермы в 1906 году стала отправной точкой для создания одного из крупнейших садов мира. Со временем здесь появились оранжереи, фонтаны и водные сады, сочетающие итальянские и французские традиции. Большие площади, сложные гидротехнические системы и редкие коллекции растений сделали Лонгвуд символом инженерного и художественного размаха начала XX века.

Нью-Йоркский ботанический сад: наука и город

Ботанический сад в Бронксе создавался как научный и образовательный центр. Его основатели вдохновлялись лондонскими садами Кью, стремясь дать Нью-Йорку аналогичное учреждение. Консерватория Энид Хаупт стала архитектурной доминантой комплекса и со временем получила статус городского памятника. Сад выполняет сразу несколько функций: здесь ведутся исследования, проходят выставки и сохраняются экосистемы в условиях мегаполиса.

Билтмор: ландшафт как система

Поместье Билтмор в Северной Каролине считается одной из вершин творчества Фредерика Лоу Олмстеда. Архитектор работал не только с садами, но и с лесами, создавая управляемую природную среду. Итальянские террасы, розарии и водоёмы были частью единой системы, обеспечивавшей автономность поместья. Сегодня Билтмор остаётся национальным историческим памятником и одним из самых посещаемых объектов такого рода в США.

Хантингтон и Гетти: диалог искусства и природы

Сады Хантингтона в Калифорнии объединили ботанику, искусство и разные культурные традиции — от японских пейзажей до пустынных ландшафтов. Центральный сад Музея Гетти, напротив, стал примером современного подхода, где архитектура и природа вступают в диалог. Здесь ландшафт воспринимается как живая инсталляция, меняющаяся со временем и сезоном.

Американские парки, созданные в разные эпохи и при разных обстоятельствах, объединяет одно — они задумывались как долгосрочное наследие. Именно поэтому сегодня эти сады остаются не просто туристическими точками, а важными культурными и природными ориентирами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шум в отеле чаще идёт от лифтового холла и проходных зон — Travel Noire сегодня в 8:14
Заселяюсь и первым делом слушаю коридор — если рядом лифт и тележки, сразу прошу смену номера

Тишина в отеле зависит от номера: рядом с лифтами и служебными зонами шумнее. Несколько ориентиров помогут выбрать спокойную комнату заранее.

Читать полностью » Алтайский край разработал 3 маршрута для туристов из Китая — начальник управления Александр Барышников сегодня в 6:12
Алтай готовит туристический удар по рынку Китая: маршруты запускают уже в начале 2026 года

В Алтайском крае разработали три маршрута для туристов из Китая и планируют запустить их в начале 2026 года — с Белокурихой и Байкалом.

Читать полностью » Фуджейра и Рас-Аль-Хайма подходят для спокойного отдыха у моря — соцсети сегодня в 0:55
Зимой больше не ищут праздника: куда едут те, кому нужен настоящий отдых

Зимний отдых в 2026 году всё чаще выбирают не по карте, а по ощущениям. Какие направления позволяют уехать без толп и суеты — и почему привычные советы больше не работают.

Читать полностью » Маврикий — рай для дайверов и любителей снорклинга с великолепными морскими парками – The Sun вчера в 23:46
Тёплый океан и безопасность без забот: как Маврикий становится лучшим курортом для туристов

Маврикий считается самой безопасной страной для туристов в Африке, предлагая не только красивые пляжи, но и уникальные возможности для дайвинга и снорклинга.

Читать полностью » В Костроме работают музеи сыра, сладостей и Снегурочки — тургиды вчера в 15:51
Вкус, сказка и лёд: в Костроме нашли музеи, о которых редко рассказывают туристам

Кострома раскрывается не только через храмы и историю. Гастрономические и сказочные музеи показывают город с неожиданной стороны и требуют особого подхода к визиту.

Читать полностью » Lufthansa признаёт ослабление позиций перевозчиков ЕС — глава Шпор вчера в 15:07
Закрытое небо бьёт по Европе: авиарынок теряет позиции и уступает Азии

Закрытое небо над Россией усилило кризис в авиации ЕС: маршруты закрываются, аэропорты пустеют, а рынок уходит к азиатским перевозчикам.

Читать полностью » Закрытые аэропорты юга России остаются технически готовыми — глава Росавиации Ядров вчера в 13:14
Один взлёт — тысячи туристов: авиация может перезапустить спрос на отдых в Крыму

Открытие аэропорта Симферополя может прибавить Крыму не менее 15% туристов и изменить транспортную картину юга России.

Читать полностью » Марракеш — идеальное место для охоты за редкими предметами и сувенирами – Metro вчера в 11:45
Марракеш для искушённых путешественников: где купить винтаж и почувствовать настоящий дух города

Марракеш — это город, где старина встречается с современностью, где каждый уголок медины полон сюрпризов, а шопинг становится настоящим приключением.

Читать полностью »

Новости
Еда
Тост с авокадо подходит для быстрого завтрака без сложных блюд — повара
Авто и мото
Ручной тормоз может терять эффективность из-за износа задних колодок — автомеханики
Спорт и фитнес
Регулярные силовые нагрузки продлевают период активной жизни — учёные
Садоводство
Денежное дерево легко укореняется из листа или сломанной веточки — Actualno
Красота и здоровье
Регулярный гель-лак истончает ногтевую пластину — врачи
Красота и здоровье
Экстренная помощь в Москве стала быстрее и эффективнее — мэр Сергей Собянин
Питомцы
Каракал является дикой кошкой и не подходит для домашнего содержания — Fanpage
Красота и здоровье
Операции на сердце в России стали значительно безопаснее — академик РАН Бокерия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet