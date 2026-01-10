Эти парки в США создавали не для прогулок — сегодня ради них летят через океан

В США существуют парки, ради которых путешественники готовы менять маршруты и пересекать океан. Эти сады появились благодаря амбициям промышленников и коллекционеров конца XIX — начала XX века. Сегодня они считаются эталоном ландшафтного искусства и культурного наследия. Об этом рассказал дзен-канал "SALON-interior".

Сады как наследие Позолоченного века

Американские ботанические сады и парки нередко рождались не как общественные пространства, а как личные проекты миллионеров. Владельцы железных дорог, промышленники и меценаты вкладывали средства в архитектуру, редкие растения и инженерные решения. Со временем частные владения превратились в музеи под открытым небом, открытые для широкой публики. Эти территории объединили науку, эстетику и историю, задав высокую планку для мирового ландшафтного дизайна.

Лонгвуд-Гарденс: масштаб и инженерия

Ботанический сад Лонгвуд-Гарденс в Пенсильвании вырос из желания Пьера дю Пона сохранить старые деревья. Покупка фермы в 1906 году стала отправной точкой для создания одного из крупнейших садов мира. Со временем здесь появились оранжереи, фонтаны и водные сады, сочетающие итальянские и французские традиции. Большие площади, сложные гидротехнические системы и редкие коллекции растений сделали Лонгвуд символом инженерного и художественного размаха начала XX века.

Нью-Йоркский ботанический сад: наука и город

Ботанический сад в Бронксе создавался как научный и образовательный центр. Его основатели вдохновлялись лондонскими садами Кью, стремясь дать Нью-Йорку аналогичное учреждение. Консерватория Энид Хаупт стала архитектурной доминантой комплекса и со временем получила статус городского памятника. Сад выполняет сразу несколько функций: здесь ведутся исследования, проходят выставки и сохраняются экосистемы в условиях мегаполиса.

Билтмор: ландшафт как система

Поместье Билтмор в Северной Каролине считается одной из вершин творчества Фредерика Лоу Олмстеда. Архитектор работал не только с садами, но и с лесами, создавая управляемую природную среду. Итальянские террасы, розарии и водоёмы были частью единой системы, обеспечивавшей автономность поместья. Сегодня Билтмор остаётся национальным историческим памятником и одним из самых посещаемых объектов такого рода в США.

Хантингтон и Гетти: диалог искусства и природы

Сады Хантингтона в Калифорнии объединили ботанику, искусство и разные культурные традиции — от японских пейзажей до пустынных ландшафтов. Центральный сад Музея Гетти, напротив, стал примером современного подхода, где архитектура и природа вступают в диалог. Здесь ландшафт воспринимается как живая инсталляция, меняющаяся со временем и сезоном.

Американские парки, созданные в разные эпохи и при разных обстоятельствах, объединяет одно — они задумывались как долгосрочное наследие. Именно поэтому сегодня эти сады остаются не просто туристическими точками, а важными культурными и природными ориентирами.