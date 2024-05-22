Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Инициатива Хиросимского процесса по искусственному интеллекту (ИИ)" и созданная "группа друзей" представляют собой закрытый "клуб по интересам" западных стран и их сторонников.
Захарова подчеркнула, что присоединение к этой инициативе происходит по приглашению, а не из желания, и это ставит под сомнение демократичность этой инициативы. Россия отвергает такой исключительный подход к решению общих проблем, которые требуют коллективных усилий всех государств.
Она отметила, что такой подход лишь политизирует проблему регулирования ИИ и препятствует справедливому и открытому международному сотрудничеству в этой области.
Захарова выразила мнение, что Запад стремится сформировать узкую коалицию для установления своих международных "правил" в области искусственного интеллекта, и инициатива Хиросимского процесса — это еще одна попытка США и их сторонников установить доминирующее положение в этой сфере.
По ее словам, участникам предлагается создать общие "правила игры" для государств и компаний, и это подчиняется исключительно интересам западных стран.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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