Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Села на пол по-турецки — и не ожидала, что произойдёт через минуту

Упражнение Пряник снижает боль в пояснице — медицинские специалисты

Ежедневное сидение за рабочим столом, долгие поездки или привычка проводить вечер на диване часто оборачиваются неприятными последствиями — скованностью в тазобедренных суставах и болью в пояснице. Чтобы избавиться от этого дискомфорта, не всегда нужно дорогое оборудование или визит к специалисту. Иногда достаточно уделить несколько минут простому, но эффективному упражнению, которое помогает вернуть телу подвижность и лёгкость.

Почему болит спина

Когда тазобедренные суставы теряют гибкость, нагрузка перераспределяется на поясницу. В результате мышцы спины вынуждены компенсировать ограничение движений, что со временем вызывает боль и усталость. Постоянное сидение с согнутыми ногами сокращает сгибатели бедра, а неподвижная спина теряет способность поддерживать осанку. Поэтому растяжка — не просто приятное занятие, а важная часть профилактики болей в пояснице.

Как выполнить упражнение "Пряник" (The Pretzel)

Для тренировки не нужно ничего, кроме небольшого свободного места на полу. Выполняйте движение медленно, внимательно прислушиваясь к ощущениям.

  1. Сядьте на пол, скрестив ноги так, чтобы левая была поверх правой.

  2. Подтяните мышцы пресса и аккуратно перенесите руки вперёд, насколько позволяет гибкость.

  3. Следите, чтобы спина оставалась прямой, а ягодицы не отрывались от пола.

  4. Задержитесь в положении на 30 секунд.

  5. Медленно вернитесь в исходную позицию и поменяйте ноги местами.

Если упражнение выполнять регулярно, уже через неделю можно почувствовать, как снижается напряжение в пояснице и увеличивается подвижность таза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерное округление спины при наклоне вперёд.
    Последствие: перенапряжение поясничных мышц и усугубление боли.
    Альтернатива: удерживайте позвоночник вытянутым, помогая себе дыханием.

  • Ошибка: выполнение растяжки на скользкой поверхности.
    Последствие: риск потери равновесия и травмы.
    Альтернатива: используйте коврик для йоги или нескользящий ковёр.

  • Ошибка: длительное удержание позы без разминки.
    Последствие: растяжение мышц.
    Альтернатива: перед выполнением сделайте лёгкую разминку — вращения тазом, наклоны корпуса, дыхательные упражнения.

А что если добавить разнообразие

Если "Пряник" стал слишком лёгким, попробуйте сочетать его с позой голубя (Pigeon Pose) из йоги. Это углубит растяжку и поможет снять зажатость в ягодичных мышцах. Также можно использовать ролик для миофасциального массажа: он улучшает кровообращение и ускоряет восстановление тканей.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует оборудования;

  • улучшает гибкость и осанку;

  • снимает усталость после рабочего дня;

  • помогает предотвратить боли в пояснице.

Минусы:

  • требует регулярности;

  • при неправильной технике может вызвать дискомфорт;

  • не заменяет консультацию врача при хронических болях.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
Оптимально — каждый день или хотя бы три раза в неделю, особенно если вы много сидите.

Можно ли делать его утром?
Да, это отличный способ мягко "разбудить" мышцы перед рабочим днём.

Что делать, если ощущаю боль при растяжении?
Уменьшите амплитуду движения и не доводите до боли — только лёгкое натяжение.

Мифы и правда

  • Миф: растяжка нужна только спортсменам.
    Правда: гибкость суставов и мышц важна каждому — особенно тем, кто проводит день за компьютером.
  • Миф: боль при растяжке означает эффективность.
    Правда: боль — сигнал о перегрузке. Эффективное упражнение должно приносить комфорт.
  • Миф: если боль прошла, можно прекратить занятия.
    Правда: регулярность — залог устойчивого результата.

Сон и психология

Накопленное мышечное напряжение часто мешает расслабиться перед сном. Лёгкая растяжка перед отдыхом снижает уровень стресса и улучшает качество сна. После "Пряника" мышцы таза и спины становятся мягче, дыхание ровнее, а засыпание — быстрее.

Три интересных факта

  1. Исследования показывают: люди, регулярно выполняющие растяжку, реже страдают хронической болью в спине.

  2. Гибкие бёдра улучшают походку и снижают нагрузку на колени.

  3. В восточных практиках растяжка таза считается способом "освободить энергию" и повысить жизненный тонус.

Исторический контекст

Ещё в древних индийских текстах описывались позы, похожие на современный "Пряник". Йоги использовали их для поддержания гибкости позвоночника и гармонии тела. В XX веке физиотерапевты адаптировали эти движения для офисных работников, добавив современные принципы анатомии. Сегодня такие упражнения входят в программы пилатеса, йоги и даже реабилитации после травм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сильный пресс улучшает осанку и равновесие — врачи спортивной медицины сегодня в 1:14
Начал делать одно упражнение каждый день — и живот исчез быстрее диеты

Сильный пресс — не только про эстетику, но и про здоровье. Узнайте, как укрепить нижнюю часть живота, избежать ошибок и добиться устойчивого результата.

Читать полностью » Тренировка на лестнице помогает сжечь до 9 калорий в минуту — врачи-кардиологи вчера в 17:10
Хожу по лестнице вместо спортзала — тело подтянулось, а живот исчез сам собой

Не нужны тренажёры и абонементы: всего несколько минут на лестнице способны заменить полноценную тренировку в спортзале.

Читать полностью » Велосипед активирует все мышцы живота — фитнес-тренер Кёрдила вчера в 16:10
Убрала жир на животе без диеты — просто добавила одно упражнение утром

Самое эффективное упражнение для пресса не требует оборудования и занимает всего пару минут. Узнайте, почему "велосипед" называют чемпионом среди всех аб-тренировок.

Читать полностью » Растяжка с Fosse Firmer снижает риск травм у бегунов — физиологи вчера в 15:10
Смотрелась в зеркало и не поверила — после этого движения исчезли бока

Узнай, как одно простое движение поможет укрепить пресс, проработать талию и улучшить гибкость, не требуя сложного инвентаря.

Читать полностью » Понял, почему новички бросают спорт после первого месяца — и как этого избежать вчера в 14:12

Начинаете тренировки и хотите увидеть быстрый результат? Фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал, какие ошибки совершают новички в зале и как избежать травм, переутомления и разочарования на пути к форме мечты.

Читать полностью » Думала, что короткие тренировки не работают, пока не увидела, как тело меняется уже через две недели вчера в 13:38

Стоит ли ограничиться короткими ежедневными тренировками или лучше проводить по часу в спортзале несколько раз в неделю? Фитнес-тренер Акулина Бахтурина объясняет, как выбрать формат занятий в зависимости от целей и как грамотно сочетать оба подхода для максимального эффекта.

Читать полностью » 6 упражнений, которые помогли мне подтянуть фигуру за 3 недели вчера в 12:34

Как быстро подтянуть фигуру перед праздниками и не навредить здоровью? Тренер Михаил Эмирсуинов делится комплексом эффективных упражнений для сжигания жира, а нутрициолог Мила Масленникова объясняет, почему строгие диеты могут обернуться проблемами.

Читать полностью » Думала, нужен тренажёр — а хватило коврика и планки вчера в 11:30

Хотите подтянуть живот и укрепить мышцы кора без сложных тренажёров? Фитнес-тренер Роман Овчаров раскрывает комплекс простых, но эффективных упражнений, которые помогут добиться плоского живота и улучшить осанку.

Читать полностью »

Новости
Наука
Немецкие инженеры интегрировали квантовую оптику в микрочип — QUDORA Technologies
Спорт и фитнес
Ходьба 6-6-6 укрепляет суставы у пожилых людей — специалисты Университета Дебрецена
Спорт и фитнес
Регулярные прыжки ускоряют обмен веществ у женщин — спортивные врачи
Авто и мото
Повреждённая бейсбольная бита может быть изъята инспектором ГИБДД для экспертизы — автоюристы
Наука
Арктический фитопланктон начал быстрее расти из-за азота — исследователи Polarstern
Еда
Салат Оливье с огурцами и колбасой становится незаменимым атрибутом застолья — повар
Дом
Эксперт Даниил Фридман: толщина линолеума влияет на срок службы покрытия
СФО
В Сургуте пройдет джем-сейшн с живой музыкой и танцами — Brooklyn Bowl
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet