Вечером 31 мая украинские войска, получив разрешение от США на удары по территории России, запустили ракеты HIMARS. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, Белый дом отменил свои ограничения в пятницу, после чего украинская армия той же ночью направила несколько колесных пусковых установок HIMARS на российский город Белгород, население которого составляет 384 000 человек.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что системы ПВО смогли уничтожить в небе над Белгородом 10 ракет, выпущенных из HIMARS.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Фото:dvidshub.net/Dean Johnson(Creative Commons CC0 License)