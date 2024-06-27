Пэрис Хилтон призвала усилить федеральный надзор за программами работы учреждений для молодёжи. Об этом она заявила на слушаниях в комитете Палаты представителей США в среду, сообщает Reuters.

43-летняя правнучка основателя Hilton Hotels Конрада Хилтона публично рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому она подверглась в подростковом возрасте в интернате для несовершеннолетних, куда семья отдала её из-за плохого поведения.

Пэрис вспоминает, что её буквально вытащили из постели посреди ночи в возрасте 16 лет и перевезли через границу штата в интернатное учреждение. Там, по словам знаменитости, её подвергали физическому и сексуальному насилию и накачивали наркотиками.

"Эта индустрия видит в детях только доллары и работает без значимого надзор. В таких местах нет образования, на стенах плесень и кровь. Ужас, на что похожи эти интернаты — они хуже, чем некоторые собачьи питомники", — заявила она.

Хилтон добавила, что руководство интернатов ради максимальной прибыли нанимает неквалифицированных работников, не заботясь о безопасности детей. По словам светской львицы, пребывание в подобном учреждении в штате Юта оставило у неё посттравматическое стрессовое расстройство, от которого она страдает до сих пор.

"Эти программы обещали "исцеление, рост и поддержку", но вместо этого в течение двух лет не позволяли мне говорить, свободно передвигаться и даже смотреть в окно", — рассказала женщина комитету.

Несколько законодателей согласились с необходимостью усиления федерального надзора за интернатами.

"Нам следует остерегаться стервятников с Уолл-стрит, крадущих государственные средства, чтобы набить свои карманы. Мы не можем позволить им протянуть свои щупальца в службы по уходу за детьми", — заявил представитель Демократической партии Билл Паскрелл.

Фото: Flickr/nicolas genin (Creative Commons лицензии Attribution-Share Alike 2.0 Generic).