Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье
Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье
© commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:20

Ирландский холм хранил секрет 3000 лет: теперь ясно, что люди бронзового века опередили своё время

В Ирландии нашли крупное поселение бронзового века — Antiquity

Ещё недавно археологи считали, что жители древней Ирландии в бронзовом и железном веках жили небольшими группами — по несколько домов, разбросанных по ландшафту. Но новое исследование показало: на одном из холмов в графстве Уиклоу существовало компактное поселение, масштабы которого больше напоминают ранний протогород. Учёные зафиксировали здесь сотни площадок под жилища, что меняет представления о плотности населения и коллективной организации в доисторической Европе. Об этом сообщает журнал Antiquity.

Что нашли в Брюссельстаун-Ринг

Речь идёт о Брюссельстаун-Ринг — крупном укреплённом комплексе, который входит в ландшафт городищ Балтингасс, известный необычно высокой концентрацией памятников. Само Брюссельстаун-Ринг занимает более 41 гектара и включает два разнесённых вала. При этом внешняя линия укреплений связана с ещё более масштабным контурным городищем Спинанс-Хилл 2, объединяющим сразу несколько вершин холма. Общая огороженная территория достигает 131 гектара — для Ирландии и Британии это редчайший тип сооружения.

Как современные технологии "увидели" скрытое поселение

Ранее наземные обследования предполагали наличие около 288 платформ, похожих на следы круглых домов. Однако аэрофотосъёмка с фотограмметрией и лидаром изменила картину: исследователи выявили более 600 микротопографических аномалий, соответствующих площадкам жилищ. Внутри внутреннего ограждения обозначили 98 следов, ещё 509 — между внутренним и внешним валами. Для сравнения: другие известные скопления круглых домов на Атлантическом архипелаге обычно насчитывают около 140-150 объектов, причём часто без укреплений.

Что показали пробные раскопки и датировки

В 2024 году команда заложила четыре траншеи, выбрав площадки разного размера — от 3 до 12 метров, чаще 5-10 метров, что совпадает с типичными параметрами круглых домов. Все траншеи дали признаки заселения: в одной нашли слой гальки, похожий на пол, и следы сильного пожара; в другой — часть очага и отверстия от кольев; ещё в двух — ямы и дополнительные следы конструкций. Набор находок был небольшим, что характерно для ирландских городищ, но включал каменные орудия и обожжённую глину.

Радиоуглеродный анализ показал, что основное заселение относится к позднему бронзовому веку (примерно 1210-780 годы до н. э.), а часть платформ использовалась и в раннем железном веке (около 750-400 годы до н. э.).

Результаты радиоуглеродного датирования показывают, что дома всех размеров были заселены одновременно, и не было обнаружено заметных различий в наборах артефактов, связанных с каждой постройкой. Хотя эти выводы носят предварительный характер, они согласуются с более широкими закономерностями, наблюдаемыми на других бытовых памятниках бронзового века в Ирландии, где также отсутствуют материальные свидетельства дифференциации богатства или социальной иерархии.

Возможная цистерна и намёк на инфраструктуру

Параллельно исследователи уточнили параметры необычной лодкообразной конструкции рядом с одной из траншей. Она не похожа на круглый дом: контур выделен крупными каменными блоками, внутри — ровная площадка, а через объект проходит небольшой ручей. По форме сооружение напоминает цистерны бронзового и железного веков, известные в Европе. Если дальнейшие работы подтвердят эту функцию, это может стать первым таким примером в ирландском городище и укажет на наличие общей инфраструктуры и планирования.

В итоге Брюссельстаун-Ринг выглядит как уникальный пример раннего крупного поселения: оно могло возникнуть значительно раньше, чем принято говорить о "протогородских" структурах в Северной Европе, и показывает, что общины бронзового века были способны организовывать жизнь в гораздо больших масштабах, чем предполагалось.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древние костяные наконечники в Аргентине делали по стандарту — Медина вчера в 16:17
Семейный бизнес каменного века: как в Аргентине ремесло изготовления стрел стало делом рода

Археологи выяснили, что костяные наконечники стрел из доисторической Аргентины делали по общим стандартам и передавали технологию в семьях.

Читать полностью » Нейтронная активность на Чернобыльской АЭС не связана с аварией — исследование вчера в 12:20
Саркофаг снова привлек внимание — и вот, что скрывает увеличение нейтронной активности

Чернобыль снова оказался в центре внимания после необычного роста нейтронной активности, однако исследование показало, что изменения связаны с перераспределением влаги и не угрожают безопасности.

Читать полностью » Океаны за год поглотили тепло как от 12 атомных бомб в секунду – Science Post вчера в 8:07
Океаны превратились в ядерный котёл: каждую секунду вода Земли забирает энергию 12 Хиросим

Мировой океан поглощает рекордные объёмы тепла, влияя на климат, уровень моря и экосистемы. Учёные объясняют, почему этот процесс ускоряется.

Читать полностью » Древнейшее прямохождение нашли у сахелантропа из Чада — Science Advances вчера в 4:53
Двуногая обезьяна с мозгом шимпанзе: почему это существо заставляет переписать учебники

Учёные пересмотрели кости сахелантропа из Чада и нашли признаки прямохождения. Это может сделать вид одним из древнейших в линии гоминин.

Читать полностью » Собаки могут учить новые слова, слушая разговоры людей — исследование Университета Этвеша вчера в 0:20
Собаки и магия звуков: как они могут запоминать слова, не взаимодействуя напрямую с хозяевами

Удивительные способности некоторых собак к обучению новым словам без прямого общения с человеком. Как это возможно и какие результаты показали питомцы?

Читать полностью »  Гамма-всплеск достиг Земли спустя 13 млрд лет после взрыва — учёные 12.01.2026 в 23:06
Вселенная подала голос из тьмы: 10 секунд света пришли с расстояния 13 миллиардов лет

Космическая вспышка длиной 10 секунд шла к Земле более 13 млрд лет и оказалась самой далёкой сверхновой, зафиксированной наукой.

Читать полностью » Тексты песен влияют на поведение сильнее мелодии — Psychology of Music 12.01.2026 в 19:14
Ваш мозг декодирует слова песен против вашей воли: вот почему вы не можете сосредоточиться

Психологи выяснили, что тексты песен влияют на эмоции сильнее всего, а также связаны с поведением и установками: эффект устойчив и зависит от смысла.

Читать полностью » В Боливии нашли рыбу, считавшуюся исчезнувшей более 20 лет — Хайнц Арно Драверт 12.01.2026 в 15:20
Тёмные воды леса скрывали секрет: исчезнувшая рыба вернулась из небытия, как предвестие перемен

Ученые в Боливии снова нашли редкую рыбу, которую считали исчезнувшей. Это открытие привлекло внимание к уязвимым экосистемам региона и доказало, что исчезнувшие виды могут быть восстановлены.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи китайских автомобилей в России сократились на 26% — аналитики
Авто и мото
Обгон гужевой повозки разрешён при запрещающем знаке — автоэксперт
Питомцы
Совместный сон с питомцем повышает чувство защищенности — психологи
Садоводство
В январе дачникам рекомендовали начинать посев рассады — агрономы
Еда
Питание влияет на скорость старения организма — Спаттини врач
Еда
Креветки жарят с чесночным маслом и халапеньо для тако в тортильях — Робин Шривз
Дом
Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest
Дом
Самодельное чистящее средство на уксусе подходит для дома — эксперты по уборке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet