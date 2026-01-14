Ирландский холм хранил секрет 3000 лет: теперь ясно, что люди бронзового века опередили своё время

Ещё недавно археологи считали, что жители древней Ирландии в бронзовом и железном веках жили небольшими группами — по несколько домов, разбросанных по ландшафту. Но новое исследование показало: на одном из холмов в графстве Уиклоу существовало компактное поселение, масштабы которого больше напоминают ранний протогород. Учёные зафиксировали здесь сотни площадок под жилища, что меняет представления о плотности населения и коллективной организации в доисторической Европе. Об этом сообщает журнал Antiquity.

Что нашли в Брюссельстаун-Ринг

Речь идёт о Брюссельстаун-Ринг — крупном укреплённом комплексе, который входит в ландшафт городищ Балтингасс, известный необычно высокой концентрацией памятников. Само Брюссельстаун-Ринг занимает более 41 гектара и включает два разнесённых вала. При этом внешняя линия укреплений связана с ещё более масштабным контурным городищем Спинанс-Хилл 2, объединяющим сразу несколько вершин холма. Общая огороженная территория достигает 131 гектара — для Ирландии и Британии это редчайший тип сооружения.

Как современные технологии "увидели" скрытое поселение

Ранее наземные обследования предполагали наличие около 288 платформ, похожих на следы круглых домов. Однако аэрофотосъёмка с фотограмметрией и лидаром изменила картину: исследователи выявили более 600 микротопографических аномалий, соответствующих площадкам жилищ. Внутри внутреннего ограждения обозначили 98 следов, ещё 509 — между внутренним и внешним валами. Для сравнения: другие известные скопления круглых домов на Атлантическом архипелаге обычно насчитывают около 140-150 объектов, причём часто без укреплений.

Что показали пробные раскопки и датировки

В 2024 году команда заложила четыре траншеи, выбрав площадки разного размера — от 3 до 12 метров, чаще 5-10 метров, что совпадает с типичными параметрами круглых домов. Все траншеи дали признаки заселения: в одной нашли слой гальки, похожий на пол, и следы сильного пожара; в другой — часть очага и отверстия от кольев; ещё в двух — ямы и дополнительные следы конструкций. Набор находок был небольшим, что характерно для ирландских городищ, но включал каменные орудия и обожжённую глину.

Радиоуглеродный анализ показал, что основное заселение относится к позднему бронзовому веку (примерно 1210-780 годы до н. э.), а часть платформ использовалась и в раннем железном веке (около 750-400 годы до н. э.).

Результаты радиоуглеродного датирования показывают, что дома всех размеров были заселены одновременно, и не было обнаружено заметных различий в наборах артефактов, связанных с каждой постройкой. Хотя эти выводы носят предварительный характер, они согласуются с более широкими закономерностями, наблюдаемыми на других бытовых памятниках бронзового века в Ирландии, где также отсутствуют материальные свидетельства дифференциации богатства или социальной иерархии.

Возможная цистерна и намёк на инфраструктуру

Параллельно исследователи уточнили параметры необычной лодкообразной конструкции рядом с одной из траншей. Она не похожа на круглый дом: контур выделен крупными каменными блоками, внутри — ровная площадка, а через объект проходит небольшой ручей. По форме сооружение напоминает цистерны бронзового и железного веков, известные в Европе. Если дальнейшие работы подтвердят эту функцию, это может стать первым таким примером в ирландском городище и укажет на наличие общей инфраструктуры и планирования.

В итоге Брюссельстаун-Ринг выглядит как уникальный пример раннего крупного поселения: оно могло возникнуть значительно раньше, чем принято говорить о "протогородских" структурах в Северной Европе, и показывает, что общины бронзового века были способны организовывать жизнь в гораздо больших масштабах, чем предполагалось.