Артём Кравцов Опубликована сегодня в 15:50

Раньше бегал по прямой — теперь делаю иначе, и результаты просто шокируют

Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо

Добавив в привычное кардио несколько подъёмов, ты не просто увеличишь расход калорий — мышцы ног и ягодиц начнут работать активнее, а результат появится быстрее.

Почему подъемы усиливают эффект кардио

Когда тренировка проходит по ровной поверхности, тело работает в равномерном ритме. Но стоит добавить уклон, как нагрузка возрастает — мышцы начинают включаться глубже, пульс ускоряется, а организм тратит больше энергии на то же расстояние. При беге или быстрой ходьбе в гору активируются квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Одновременно растёт выносливость, укрепляется сердечно-сосудистая система и ускоряется обмен веществ.

"Когда вы работаете на подъёме, мышцы ног вынуждены включаться на полную мощность", — отметила тренер по функциональному фитнесу Эрин Курдила.

Основные преимущества тренировки на холмах

  • ускоренное сжигание калорий без необходимости увеличивать продолжительность занятия;

  • укрепление мышц ног, ягодиц и корпуса;

  • повышение силы и выносливости;

  • улучшение координации и стабильности суставов;

  • естественное разнообразие для тех, кому наскучил ровный бег.

Советы шаг за шагом

  1. Разминка: 5 минут лёгкого бега или быстрой ходьбы по ровной местности, чтобы разогреть мышцы и суставы.

  2. Выбор холма: лучше найти подъём средней крутизны, по которому удобно двигаться без потери равновесия.

  3. Техника: корпус слегка наклонён вперёд, руки активно работают в такт ногам.

  4. Подъём: беги или энергично иди в гору до вершины, сохраняя равномерное дыхание.

  5. Спуск: медленно спускайся вниз, восстанавливая дыхание.

  6. Повтор: сделай 5 подъёмов, затем восстанови дыхание на лёгком беге или ходьбе 5 минут. Повтори ещё одну серию.

  7. Заминка: 5 минут спокойной ходьбы для расслабления мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать с крутых подъёмов без разминки.
    Последствие: перенапряжение коленей и боли в голенях.
    Альтернатива: использовать умеренный уклон, например на дорожке с наклоном 4-6%.

  • Ошибка: полное отсутствие восстановления между сериями.
    Последствие: потеря техники и повышенный риск травм.
    Альтернатива: восстанавливай дыхание 3-5 минут лёгкой ходьбы.

  • Ошибка: неправильная обувь.
    Последствие: скольжение, дискомфорт, перегрузка стоп.
    Альтернатива: беговые кроссовки с амортизацией и хорошим сцеплением.

А что если нет холма рядом

Если поблизости нет подходящей возвышенности, замени её тренажёром. Беговая дорожка с наклоном или степпер дадут похожий эффект. Также можно использовать лестницу в парке или на стадионе. Главное — поддерживать интенсивность и соблюдать правильную технику.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировка подходит для всех уровней подготовки;

  • не требует специального оборудования;

  • ускоряет жиросжигание;

  • улучшает тонус ягодиц и ног.

Минусы:

  • требует контроля дыхания и техники;

  • при неправильном темпе может вызвать перенапряжение мышц.

FAQ

Как часто делать такие тренировки:
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы заметить результат уже через месяц.

Можно ли делать подъёмы на беговой дорожке:
Да, выбери наклон от 4 до 10% и соблюдай интервалы подъёма и отдыха.

Сколько калорий сжигается:
При интенсивных подъёмах можно расходовать до 600-700 калорий за час, в зависимости от веса и темпа.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки в гору подходят только бегунам.
    Правда: ходьба по уклону также даёт отличный результат для сжигания жира.

  • Миф: без ровной скорости эффект меньше.
    Правда: интервальная работа "вверх-вниз" повышает метаболизм сильнее, чем равномерный бег.

  • Миф: холмы вредны для суставов.
    Правда: при правильной обуви и разминке они наоборот укрепляют связки.

Три интересных факта

  1. Подъёмы активируют до 85% мышц ног — это больше, чем при классическом беге.

  2. После серии подъёмов обмен веществ остаётся ускоренным до 6 часов.

  3. Даже 10-минутная тренировка на холмах способна повысить общий тонус и настроение.

Исторический контекст

Тренировки на подъёмах давно применяются в армейской подготовке и лёгкой атлетике. Ещё в середине XX века их использовали для развития силы ног и взрывной скорости. Сегодня методика остаётся популярной у профессионалов — от марафонцев до лыжников.

Добавь немного высоты в свои тренировки — и привычное кардио превратится в источник силы, энергии и уверенности, напоминая, что каждая вершина начинается с первого шага вверх.

