Пханом Рунг
Пханом Рунг
© commons.wikimedia.org by K.Phothiwijit is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:25

Тайцы не говорят туристам об этом месте: тропа, где облака под ногами

В национальных парках Таиланда открылись маршруты для треккинга без специального разрешения

Таиланд известен своими пляжами и рынками, но подлинная магия страны раскрывается на тропах. Здесь горы соприкасаются с облаками, в лесах звучат крики гиббонов, а древние храмы прячутся среди листвы. Более 150 национальных парков, густые джунгли и вулканические вершины создают идеальные условия для пеших путешествий.

Для большинства маршрутов не нужны специальные разрешения — достаточно удобной обуви, репеллента и запаса воды. А если вы хотите прикоснуться к неизведанному, вот девять походов, которые покажут Таиланд без фильтров.

1. Пху Крадуенг — покорение плато облаков

Местоположение: провинция Лоэй, северо-восточный Таиланд
Длина маршрута: 9,5 км
Сложность: от умеренной до высокой

Национальный парк Пху Крадуенг - одно из самых живописных мест страны. Путь начинается спокойно, но постепенно превращается в крутой подъём, ведущий на плато с панорамными видами.

Ночёвка в палаточном лагере на вершине — лучший способ встретить рассвет над утёсом Нок Аэн и закат у обрыва Мак Дук. На плато можно взять напрокат велосипед, чтобы исследовать водопады и тропы.

"Подъём непрост, но вид сверху стоит каждой капли пота", — отметил гид Сомпхон Кетсири.

Совет: спуск даётся труднее, чем подъём. Возьмите трость — колени скажут спасибо.

2. Тропа Кью Мэй Пан — облачный балкон Чиангмая

Местоположение: национальный парк Дой Интханон
Длина: 2,7 км
Сложность: лёгкая

Короткий, но захватывающий маршрут, Kew Mae Pan проходит через мшистый лес, покрытый рододендронами, и выводит к смотровой площадке, где облака пролетают буквально под ногами.

С января по март склон покрыт алыми цветами, а на вершине открывается вид на гору Дой Интханон, высочайшую точку Таиланда.

Совет: вход разрешён только с гидом (220 бат + 300 бат за вход в парк). Лучше приходить на рассвете, чтобы увидеть "море облаков".

3. Умм Пханг — тропа к великому водопаду

Местоположение: провинция Так, западный Таиланд
Тип: многодневный трек

Регион Умм Пханг - настоящий подарок для опытных путешественников. Тропы здесь ведут через густые джунгли и каренские деревни, а река Мае Клонг становится естественным маршрутом к самым труднодоступным уголкам.

Главная цель большинства — водопад Тиласу, крупнейший в Таиланде. Двухчасовой путь через бамбуковые заросли и пальмы завершается купанием у подножия каскада.

Совет: для опытных треккеров — подъём на гору Кагерла (1428 м). Маршрут тяжёлый, но виды незабываемы.

4. Пханом Рунг — путь по следам кхмерских царей

Местоположение: провинция Буриром
Длина: около 1 км
Сложность: лёгкая

Этот короткий, но магический подъём ведёт к храмовому комплексу Пханом Рунг, расположенному на вершине спящего вулкана. Построенный в X веке из розового песчаника, он был посвящён Шиве и напоминает мини-Ангкор.

Путь к храму проходит по древней дороге, украшенной резными головами нагов — змей-хранителей.

Совет: лучший момент — восход солнца, когда лучи проходят через все 15 дверных проёмов храма, создавая мистический световой коридор.

5. Ко Джум — островная тропа тишины

Местоположение: недалеко от Краби
Длина: около 6 км
Сложность: лёгкая-средняя

На маленьком острове Ко Джум (Ко Пу) нет машин — только песчаные дороги, пляжи и доброжелательные жители. Пеший маршрут по западному побережью соединяет бухты и тихие пляжи, где можно не встретить ни души.

Для любителей высоты — подъём на гору Кхао Ко Пу (400 м). С вершины открывается вид на острова Пхи-Пхи и закатное море.

Совет: навигация по плантациям может сбить с толку, поэтому наймите местного проводника (около 1000 бат).

6. Ват Тхам Суа — лестница к облакам и тиграм

Местоположение: Краби
Длина: около 1 км, 1260 ступеней
Сложность: средняя

Храм Тигровой пещеры (Wat Tham Suea) - одно из самых священных мест юга Таиланда. Чтобы попасть на вершину, придётся преодолеть 1260 ступеней, но усилие вознаграждается панорамой на весь Краби и морское побережье.

На вершине — гигантская статуя Будды и террасы, где медитируют монахи.

Совет: захватите воду и одежду, закрывающую плечи и колени. А вот бананы лучше не брать — местные обезьяны быстро их отнимут.

7. Кхао Сок — тропа через изумрудные джунгли

Местоположение: провинция Сура-Тани
Длина: около 12 км
Сложность: средняя

Национальный парк Кхао Сок - одно из старейших мест на планете, где дождевой лесу более 160 миллионов лет. Тропа проходит через густые джунгли, мимо водопадов и к южному берегу озера Чеоу Лан, окружённого известняковыми пиками.

Здесь обитают гиббоны, макаки и олени. А если повезёт — можно увидеть редкий цветок рафлезию, который цветёт всего несколько недель в году.

Совет: завершите поход ночёвкой в плавучих домиках на озере — незабываемое впечатление.

8. Кхао Яй — джунгли в двух часах от Бангкока

Местоположение: провинция Накхонратчасима
Длина: разные тропы (2-15 км)
Сложность: лёгкая

Первый национальный парк Таиланда — Кхао Яй - настоящий оазис дикой природы. Здесь более 50 км троп, водопады, слоны, олени и редкие птицы.

Популярные маршруты проходят через водопады Хао Суват и Хью Нарок, а для глубоких походов требуется сопровождение гида.

Совет: приезжайте в будни — по выходным дороги и смотровые площадки переполнены.

9. Петля Пхра Прадаенг — зелёная лёгкость Бангкока

Местоположение: район Банг Крачао, южный Бангкок
Длина: 12 км
Сложность: лёгкая

Эта зелёная зона — спасение от столичного шума. Тропа проходит по узким мостикам над мангровыми болотами и каналами, мимо деревянных домов и садов.

Это редкая возможность увидеть, каким был Бангкок десятилетия назад — спокойным, ароматным, тёплым.

Совет: приезжайте в воскресенье, когда открывается рынок Банг Нам Пхунг - попробуйте кокосовые блины и местный кофе.

Сравнение маршрутов

Маршрут

Особенность

Сложность

Лучшее время

Пху Крадуенг

Вершина и виды

Средняя-высокая

Ноябрь-февраль

Кью Мэй Пан

Море облаков

Лёгкая

Январь-март

Умм Пханг

Водопад Тиласу

Сложная

Декабрь-март

Пханом Рунг

Храм на вулкане

Лёгкая

Круглый год

Ко Джум

Островная прогулка

Средняя

Ноябрь-апрель

Ват Тхам Суа

1260 ступеней к Будде

Средняя

Ноябрь-февраль

Кхао Сок

Джунгли и озеро

Средняя

Январь-апрель

Кхао Яй

Парк у Бангкока

Лёгкая

Круглый год

Пхра Прадаенг

Городская природа

Лёгкая

Ноябрь-март

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать слишком мало воды.
    Последствие: перегрев и усталость.
    Альтернатива: литр воды на каждый час похода.
  • Ошибка: идти без гида в заповедниках.
    Последствие: риск迷гновения или встречи с животными.
    Альтернатива: нанимать местного проводника — это безопаснее и помогает общине.
  • Ошибка: недооценивать погоду.
    Последствие: скользкие тропы и пиявки.
    Альтернатива: выбирать сухой сезон (ноябрь-апрель).

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Природа и биоразнообразие

Влажность и жара

Гостеприимство местных

Некоторые тропы труднодоступны

Комбинация треккинга и культуры

Сезонные ограничения

FAQ

Нужны ли разрешения для походов?
Для большинства троп — нет. В некоторых парках (например, Дой Интханон) требуется гид.

Когда лучше идти в поход по Таиланду?
С ноября по апрель, когда нет дождей и воздух менее влажный.

Можно ли ночевать в национальных парках?
Да, почти везде есть кемпинги и бунгало.

Исторический контекст

Туризм пеших маршрутов в Таиланде развился в 1980-х годах, когда появились первые национальные парки и сеть троп. С тех пор страна стала центром экотуризма Юго-Восточной Азии. Каждый поход здесь — не просто прогулка, а возможность прикоснуться к живой истории, культуре и природе, которая ещё умеет удивлять.

