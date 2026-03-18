Горный туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:43

Горы не прощают легкой обуви: скрытые опасности выбора, которые превращают поход в катастрофу

Выбор специализированной экипировки для пешего туризма является фундаментальным аспектом безопасности, пренебрежение которым может привести к серьезным травмам даже у бывалых путешественников. Правильная трекинговая обувь гарантирует не только комфорт на сложных маршрутах, но и стабильность стопы при изменении рельефа. Эксперты подчеркивают, что экономить на качестве снаряжения недопустимо, так как это напрямую влияет на исход всего маршрута. Об этом сообщает EcoSever.

При подборе ботинок стоит отдавать предпочтение моделям с минимальным количеством внешних швов, изготавливаемым из цельного куска кожи, и обязательно использовать дышащие мембранные технологии для терморегуляции. Значение качественного протектора невозможно переоценить, так как надежное сцепление с поверхностью является критически важным фактором в горах.

"Обувь это в первую очередь безопасность, она должна быть на хорошей подошве, обязательно "зебра". И обувь технологии гортекс, чтобы дышала", — отметил Вячеслав Киплюкс.

Специалист также рекомендует приобретать обувь с запасом по размеру, учитывая естественную отечность стоп при длительных физических нагрузках. По словам Киплюкса, использование специальных трекинговых носков с усиленной пяткой предотвращает натирание кожи и обеспечивает необходимую амортизацию. Также он акцентировал внимание на важности предварительного разнашивания пары перед выходом на маршрут.

Для минимизации риска появления мозолей необходимо иметь при себе запас лейкопластыря и оперативно реагировать на любой первичный дискомфорт во время движения. Как уточнил руководитель клуба, превентивные меры позволяют сохранить мобильность и работоспособность ног на протяжении всего пути. Согласно заявлению эксперта, инвестиция в качественную трекинговую обувь является залогом успешного путешествия и безопасности туриста в полевых условиях.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

