© unsplash.com by Lionello DelPiccolo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Андрей Волков Опубликована сегодня в 12:17

Мой секрет лёгкого рюкзака: как я правильно уложил вещи для похода

Что взять в пеший поход: от рюкзака до еды – полный перечень снаряжения и одежды

Пеший поход — это отличный способ отдохнуть на природе и испытать себя. Однако для того, чтобы путешествие было комфортным, важно правильно подобрать снаряжение. Паковать рюкзак нужно с учётом всех возможных условий похода и погоды, чтобы всё необходимое было под рукой, но при этом не перегружать рюкзак лишним. Разберём, что нужно взять с собой, чтобы не забыть важные вещи и не перегрузить багаж.

Какой рюкзак вам понадобится

Для коротких походов

Если вы отправляетесь в поход на 1-2 дня, достаточно рюкзака объёмом 45-50 литров. Такой рюкзак идеально подходит для лёгких прогулок, где ночёвка не предусмотрена, а нагрузка минимальна.

Для походов на 2-3 дня

Если ваше путешествие длится несколько дней, лучше выбрать рюкзак объёмом 60 литров и больше. Убедитесь, что рюкзак имеет анатомическую спинку, которая регулируется под ваш рост, а также вентилируемую спинку, чтобы снизить потоотделение и обеспечить комфорт.

Также обратите внимание на непромокаемый материал и наличие внешних карманов для удобного доступа к нужным вещам. Хорошо, если в комплекте будет водонепроницаемая накидка, которая защитит рюкзак от дождя.

Какие вещи стоит взять в пеший поход

Одежда и обувь

Одежда для тёплого времени года:

  • Плотная рубашка с длинными рукавами для защиты от солнечных ожогов и укусов насекомых.
  • Ветровка с капюшоном - лёгкая и компактная, отлично защищает от ветра и дождя.
  • Брюки карго - удобны для длительных прогулок и много карманов для хранения нужных мелочей.
  • Высокие носки - защищают от мозолей и ссадин.
  • Трекинговые ботинки или кроссовки, желательно непромокаемые.

Дополнительная одежда:

  • Лёгкие брюки для жаркой погоды, которые можно превратить в шорты.
  • Термобельё - пригодится для холодных ночей.
  • Тёплая одежда - флисовый спортивный костюм для ночёвки.
  • Дождевик - лёгкий и компактный, поможет защититься от дождя.

Обувь для лагеря:

  • Кроксы или спортивные сандалии - для отдыха в лагере или на пляже.

Пляжные принадлежности:

  • Купальник или плавки, а также второй комплект, чтобы можно было загорать в одном, пока первый высыхает.

Снаряжение для похода и привала

Важнейшее снаряжение:

  • Палатка - для ночёвки. Лучше выбрать компактную, рассчитанную на двух-трёх человек.
  • Тент - для защиты от дождя и солнца, удобен в лагере.
  • Спальный мешок в непромокаемом чехле. Выбирайте для температуры от 0° или +5° и выше.
  • Коврик под спальный мешок - самонадувной или пенка.
  • Налобный фонарик - для ночных перемещений и освещения лагеря.
  • Солнцезащитные очки - защита от ультрафиолета.
  • Полотенце из микрофибры - оно быстро сохнет и не занимает много места.

Другие аксессуары:

  • Спортивная бутылка для воды ёмкостью 0,5-0,7 л.
  • Верёвка - для сушки мокрой одежды и купальников.
  • Прищепки - для удержания одежды при сильном ветре.
  • Спички или зажигалка в водонепроницаемой упаковке.

Складной нож и аптечка:

  • Складной нож - незаменим в походе для приготовления пищи и других нужд.
  • Набор посуды - минимальный комплект: глубокая тарелка, чашка, столовая ложка, можно добавить вилку и чайную ложку.
  • Пауэрбанк для зарядки смартфона и других устройств.

Аптечка и средства гигиены

  • Лекарства, которые вы регулярно принимаете.
  • Пластырь, бинт, перекись водорода или хлоргексидин.
  • Жаропонижающее средство, например, парацетамол.
  • Туалетная бумага и влажные салфетки для личной гигиены.
  • Зубная щётка и паста, мыло.
  • Средства для женщин - прокладки или тампоны.
  • Спрей от комаров.
  • Солнцезащитный крем и увлажняющее средство для кожи.

Еда и напитки

Подготовьте список продуктов, которые легко переносить и которые не требуют сложного хранения. Лучше всего выбирать сублимированные или сухие продукты, такие как:

  • Сублимированная еда (супы, каши).
  • Консервы - мясо, рыба, овощи.
  • Снэки - орехи, сухофрукты, батончики.

Не забывайте про походный холодильник, если планируете брать скоропортящиеся продукты.

Как уложить вещи в рюкзак

Правильная упаковка — ключ к удобству в походе. Вот несколько рекомендаций:

  1. На дно положите вещи, которые вам не понадобятся в дороге, такие как палатка, спальник, тёплая одежда.
  2. Тяжёлые предметы (консервы, тяжелая посуда) укладывайте ближе к спинке рюкзака, чтобы центр тяжести был сбалансирован.
  3. Лёгкие и хрупкие вещи (например, еда и личные вещи) лучше положить наверх, чтобы они не пострадали.
  4. В наружные карманы рюкзака положите вещи первой необходимости - дождевик, аптечку, нож, фонарь, солнечные очки.

После первого похода у вас появится свой опыт и полезные советы по упаковке и выбору снаряжения, которые сделают ваш следующий поход ещё более комфортным.

