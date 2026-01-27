Похудение после 65 оказалось с подвохом: жир уходит, а мышцы могут “таять” незаметно

У пожилых людей снижение жировой массы часто идёт рука об руку с другой задачей — сохранить мышцы, чтобы дольше оставаться активными. Новое исследование показывает: разные форматы тренировок действительно помогают уменьшать жир, но эффект на мышечную массу зависит от интенсивности. Учёные сравнили несколько подходов и выделили один, который лучше удерживает "сухие" мышцы. Об этом сообщает SciTechDaily.

Почему с возрастом важнее не только "похудеть"

С годами организм естественно теряет мышечную ткань, а это отражается на силе, балансе и подвижности. На этом фоне простое снижение веса не всегда равно улучшению здоровья: если уходит не только жир, но и мышцы, человеку может стать сложнее выполнять повседневные нагрузки и поддерживать независимость. Поэтому исследователи всё чаще смотрят не на цифру на весах, а на состав тела — сколько в нём жировой и безжировой (мышечной) массы.

Что сравнили учёные и какой формат оказался выигрышным

Команда Университета Саншайн-Кост наблюдала более 120 здоровых пожилых людей из региона Большого Брисбена. Участники шесть месяцев ходили в зал три раза в неделю, а исследователи оценивали изменения жира и мышц при тренировках разной интенсивности. Средний возраст участников составил 72 года, а средний ИМТ — 26 кг/м², что авторы относят к нормальному диапазону для людей старше 65 лет.

Ключевой вывод: умеренное снижение жира было заметно при разных уровнях нагрузки, но сохранение сухой мышечной массы лучше всего показали высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).

"Мы обнаружили, что упражнения высокий, средней и низкой интенсивности приводят к умеренной потере жира, но только HIIT сохраняет сухую мышечную массу", — сказала ведущий автор и физиолог по физическим упражнениям доктор Грейс Роуз из Университета Саншайн-Кост.

При этом исследователи уточняют, что изменения были небольшими, и в публикации отмечается: в сравнении с более низкой интенсивностью они могли быть не клинически значимыми с учётом погрешности измерений.

Как выглядит HIIT и почему он может помогать мышцам

В описании исследования HIIT — это короткие повторяющиеся отрезки очень интенсивной работы, когда дыхание заметно учащается и говорить трудно, которые чередуются с более лёгкими периодами восстановления. По словам авторов, такая схема даёт мышцам более сильный стимул "сохраняться", даже когда общий состав тела меняется в сторону меньшей жировой массы.