Зимняя дорога
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:27

Метель накрыла дорогу к Иркутску: 85 километров машин застряли в снежной западне

Пробка длиной 85 километров образовалась на трассе Байкал из-за метели — ТАСС

На федеральной трассе "Байкал" в Бурятии третий день подряд стоит многокилометровая пробка. Машины застряли между поселком Выдрино и Култуком — движение почти парализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Упрдор "Южный Байкал".

В регионе разыгралась сильная метель, а температура опустилась до -18 °C. По словам представителей дорожной службы, снегопады и порывистый ветер сводят к нулю усилия дорожной техники: сразу после очистки трассу вновь заносит сугробами. Колонны спецмашин работают без перерыва, но полностью расчистить проезжую часть не удается.
"Техника не может своевременно очистить дорогу от снега", — сообщили в Упрдор "Южный Байкал". Из-за ограниченной видимости и обледенения дорожного покрытия движение по трассе остается крайне затрудненным.

По данным дорожных служб, пробка протянулась примерно на 85 километров. Сложности создали не только погодные условия, но и поведение водителей: часть большегрузов, пытаясь обойти затор, выехала на встречную полосу и заблокировала движение. Несколько фур застряли поперек дороги, что сделало невозможным даже частичное восстановление потока.
Экипажи Госавтоинспекции и подрядные организации круглосуточно дежурят на месте, помогая водителям и контролируя безопасность движения. Для тех, кто застрял в пути, развернуты пункты обогрева, а спасатели доставляют горячее питание и топливо.

Метеорологи предупреждают, что метель сохранится как минимум до конца недели. Пока синоптики не обещают улучшения видимости, дорожники просят водителей воздержаться от поездок по трассе Р-258 и следить за официальными сводками.
В ближайшие сутки запланировано усиление работ на участке — в регион направляют дополнительную технику из соседних районов. В случае стабилизации погоды движение на "Байкале" могут частично восстановить.

