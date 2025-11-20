Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:51

Дорога, которая сдвинет Урал: открытие ключевого участка Р-351 запускает большой рывок региона

На трассе Екатеринбург–Тюмень открыли четырехполосный участок

Новый участок трассы, который станет частью будущей магистрали М-12 "Восток", открыт в Свердловской области — событие, на которое регион ждал десятилетиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. Движение запущено по обходу Богдановича, призванному снять транзитную нагрузку с городских улиц и ускорить путь между Екатеринбургом и Тюменью.

Новый этап транспортной связности

Участок трассы Р-351, построенный с опережением графика, стал важным элементом федерального проекта по созданию высокоскоростного коридора, который соединит европейскую часть страны с северными регионами. Работы велись в течение года, и объект объединил сразу несколько инженерных сооружений, включая четыре моста и путепровод. В ходе запуска дороги премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых векторов, определённых главой государства.

"Сегодня по поручению Президента в стране строится множество объектов. Транспортная связность, о которой всегда говорит глава государства, даёт мощнейший импульс развитию экономики любого региона", — сказал председатель Правительства РФ по видеосвязи.

На строительстве было задействовано более 800 человек и около 90 единиц техники. Федеральные вложения в возведение объекта превысили 10 миллиардов рублей. Региональные власти отмечают: завершение работ на этом участке позволит значительно ускорить движение грузовых и пассажирских потоков по направлению на север страны.

Что меняет обход Богдановича

До появления обхода транзитный транспорт, включая тяжёлые фуры, пересекал Богданович по городским улицам. Это приводило к заторам, увеличению времени в пути и росту экологической нагрузки на населённые районы.
Губернатор Денис Паслер подчеркнул значимость нового участка не только для крупных городов Урала, но и для малых муниципалитетов вдоль трассы.

"Хочу поблагодарить всех специалистов, кто строил обход города. Большая работа, сложная, но очень нужная и важная как для Екатеринбурга и Тюмени, так и для жителей всех городов вдоль новой четырёхполосной, современной, скоростной дороги", — отметил глава региона.

Региональный праздник — День работника транспорта — стал поводом отметить труд дорожников: лучшие сотрудники отрасли получили награды из рук губернатора. По данным областного правительства, участок со 88-го по 105-й километр построен с соблюдением всех технологических требований и сейчас полностью готов к эксплуатации.

Продолжение масштабного проекта

Обход Богдановича — лишь один из элементов долгосрочной реконструкции трассы Р-351. До 2026 года её полностью расширят до четырёх полос на всём протяжении от Екатеринбурга до Тюмени. Этот коридор станет сегментом магистрали М-12 "Восток" — стратегического маршрута, который в перспективе объединит Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и территории северных регионов, создавая единое высокоскоростное транспортное пространство страны.

В региональном правительстве подчёркивают, что новый участок уже позволяет перераспределить транспортные потоки, повысить безопасность и обеспечить более устойчивое развитие муниципалитетов вдоль маршрута. Для Свердловской области это один из крупнейших инфраструктурных рывков последних лет.

