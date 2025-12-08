Дрезденский химик Томас Хенле считает, что осуждение сильно обработанных продуктов — преувеличено. В интервью он пояснил, что нет научных доказательств их вреда, а исследования зачастую основываются лишь на наблюдениях. Об этом сообщает журнал "Spiegel".

Домашняя или промышленная еда: что полезнее

Дискуссия о вреде сильно обработанных продуктов питания часто поднимает эмоции. Многие потребители предпочитают готовить сами, полагая, что домашняя еда всегда полезнее. Однако Хенле с этим не согласен. Он подчеркивает, что на сегодняшний день нет четких научных доказательств того, что такие продукты вредны. Многие исследования в этой области не предоставляют доказательств, а основываются лишь на наблюдениях, что делает их менее надежными.

"Большинство исследований не дают твердых доказательств, а опираются только на наблюдения", — отметил Томас Хенле, химик из Дрезденского университета.

Хенле призывает к более спокойному подходу к сильно обработанным продуктам. Он считает, что категорическое осуждение таких продуктов не имеет под собой научной основы, так как связь между ними и заболеваниями часто представлена упрощенно.

Какие из обработанных продуктов действительно вредны

Хенле предлагает более детально рассматривать различные виды сильно обработанных продуктов. Не все продукты из этой категории автоматически вредны. Некоторые, как йогурты или детские каши, вполне безопасны, если в них не содержится слишком много сахара и других вредных добавок. Проблемными являются продукты, такие как сладкие напитки или жирные и соленые колбасные изделия. Эти продукты действительно стоит потреблять в ограниченных количествах.

По мнению ученого, причины заболеваний, таких как ожирение или диабет, гораздо чаще связаны не с конкретными продуктами, а с образом жизни, включая переедание и малоподвижность. Подробнее о проблемах с ожирением можно почитать в статье Жировая болезнь печени выявлена у 40% населения.

Идеологическая подоплека системы Nova

Еще одной точкой критики Хенле является система Nova, классифицирующая продукты по степени их переработки. Он считает эту систему "идеологически мотивированной" и сомневается в научной обоснованности такой классификации. Хенле утверждает, что система Nova создает ложное впечатление о "чистой науке", свободной от влияния индустрии, хотя на самом деле ей не хватает солидных и проверяемых методов. Это, по его мнению, может повлиять на общественные взгляды и поведение.

"Возрождаются старые стереотипы о женской роли в заботе о семье, что создаёт общественное давление и заставляет женщин чувствовать вину, если они не готовят все сами", — отмечает Хенле.

Он считает, что эта тенденция может стать шагом назад в вопросах гендерного равенства, так как на женщин возлагается излишняя ответственность за питание семьи. Это также может создавать дополнительные социальные напряженности.

Безопасность промышленного детского питания

Хенле также приводит в пример детское питание. Многие родители уверены, что домашние каши для детей полезнее промышленных, но химик утверждает, что детские каши, произведенные промышленным способом, проходят строгие стандарты на содержание вредных веществ и обрабатываются максимально бережно. В случае с пестицидами и нитратами промышленное производство даже безопаснее, чем домашняя готовка. Он призывает к более взвешенному подходу и заявляет, что промышленное детское питание не представляет угрозы для здоровья детей.

Умеренность в отношении высокообработанных продуктов

В заключение Хенле подчеркивает необходимость более рационального подхода к выбору продуктов питания. Он убежден, что категорическое отвержение сильно обработанных продуктов не имеет научного обоснования. Вместо этого потребители должны принимать осознанные решения, основываясь на более широкой базе данных и избегать идеологизированных подходов.

Плюсы и минусы сильно обработанных продуктов

Плюсы:

Удобство. Промышленные продукты, такие как йогурты и детские каши, предоставляют удобство и экономят время, при этом они могут быть безопасными и питательными. Контроль качества. Продукты массового производства проходят строгий контроль качества и содержат меньше опасных веществ, чем некоторые домашние продукты, например, при использовании несертифицированных ингредиентов. Доступность. Сильно обработанные продукты, как правило, более доступны по цене и удобны для людей с ограниченным временем на готовку.

Минусы:

Избыточное количество сахара и соли. Некоторые продукты могут содержать много добавленных сахара и соли, что вредно при частом потреблении. Отсутствие натуральных ингредиентов. В некоторых сильно обработанных продуктах может не быть натуральных компонентов, что снижает их питательную ценность. Идеологические установки. Осуждение сильно обработанных продуктов может быть связано с идеологией, что приводит к лишнему социальному давлению и гендерным стереотипам.

Популярные вопросы о высокообработанных продуктах

Почему все продукты с высокой степенью обработки считаются вредными?

Не все сильно обработанные продукты вредны. Важно обращать внимание на состав — сахар, соль, трансжиры и консерванты могут быть вредными, но есть и продукты, которые прошли обработку, но все равно являются полезными.

Можно ли безопасно использовать промышленно произведённые детские каши?

Да, промышленно произведённые детские каши часто проходят строгие стандарты безопасности, включая контроль за содержанием пестицидов и нитратов. На самом деле они могут быть даже безопаснее, чем приготовленные дома каши, где есть риски загрязнения.

Какую роль в питании играют добавки в продуктах?

Добавки в продуктах могут быть как полезными, так и вредными, в зависимости от их состава. Важно не только следить за переработкой продукта, но и внимательно изучать его состав.