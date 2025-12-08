Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Хайлайтер
Хайлайтер
© www.freepik.com by kroshka__nastya is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 8:10

Лицо вспыхивает, как утренний свет: визажисты раскрыли магию сияния

Визажисты показали технику сияния кожи с хайлайтером — NARS Cosmetics

Секрет сияющей кожи, которая выглядит свежей и отдохнувшей даже зимой, давно перестал быть тайной для визажистов. Главное — правильно расставить акценты света и тени. Техника хайлайтинга и контуринга способна преобразить лицо за считанные минуты. Об этом сообщает издание Vogue Beauty.

Искусство света: зачем нужен хайлайтер

Хайлайтинг — это способ подчеркнуть естественные линии лица, добавить коже сияние и визуально сделать черты более утонченными. В отличие от контуринга, где акцент делается на затемнении, хайлайтинг "ловит" свет и отражает его в нужных точках. Это не требует профессиональных навыков — достаточно понимать, куда наносить средство.
Наиболее выигрышные зоны для подсвечивания — это верхняя часть скул, переносица, подбородок и область над верхней губой. Немного блеска у внутреннего уголка глаз и под бровями моментально освежает взгляд. Визажисты отмечают, что такая техника работает не хуже полноценного макияжа.

"Главное — не переборщить. Свет должен подчеркивать, а не ослеплять", — отмечается в руководстве по макияжу бренда Burberry Beauty.
Секрет идеального результата — не в блестках, а в правильной текстуре. Лучшие хайлайтеры мягко отражают свет, не создавая ощущения жирного блеска или искусственного сияния.

Форматы хайлайтеров: крем, пудра, жидкость

Современные производители предлагают десятки вариантов: от легких кремов до сухих рассыпчатых пудр. Каждый из них имеет свои преимущества. Кремовые и жидкие продукты обеспечивают естественное сияние, словно изнутри, а сухие форматы подходят для завершения макияжа и фиксации результата.
Особую популярность получили универсальные средства, такие как Tom Ford Shade & Illuminate. Палетка сочетает два оттенка — темный для контуринга и светлый для подсвечивания. Первый помогает визуально скорректировать скулы, а второй придает коже живое свечение.

Также стоит обратить внимание на хайлайтеры Clinique Up-Lighting Fluid и CoverGirl Intense ShadowBlast - они добавляют легкий теплый оттенок, не утяжеляя кожу. Для тех, кто предпочитает минимализм, подойдут жидкие формулы вроде Burberry Fresh Glow, которые можно смешивать с тональным кремом или использовать отдельно.
Как отмечают косметологи, кремовый хайлайтер подходит для всех типов кожи, особенно зимой, когда коже не хватает увлажнения и света. Его текстура мягко распределяется и создаёт естественное сияние без эффекта маски.

Как правильно наносить хайлайтер

Правильная техника нанесения играет решающую роль. Визажисты советуют использовать пальцы или мягкие кисти, двигаясь легкими похлопывающими движениями. Не стоит наносить средство широкими мазками — лучше работать точечно, добавляя продукт постепенно.
Наносить хайлайтер рекомендуется после завершения основного макияжа, но допускается и вариант без тонального средства — это придает лицу свежесть и естественность.

"Лучший инструмент для хайлайтинга — собственные пальцы. Они позволяют почувствовать, где свет ложится естественнее всего", — говорится в обучающем видео RMS Beauty.
Чтобы добиться гармоничного результата, нужно помнить о балансе. Если на скулах уже есть бронзер или румяна, хайлайтер должен лишь дополнить образ, а не перетянуть внимание на себя.

Тренды и советы профессионалов

Современные бьюти-тренды тяготеют к естественности. В моде не сияние "в стиле дискобола", а мягкий влажный блеск, будто кожа просто хорошо увлажнена. Такой эффект достигается с помощью средств без крупных блестящих частиц и при правильном освещении.
Зимой, когда кожа часто страдает от сухости, хайлайтер может стать настоящим спасением. Он помогает вернуть лицу живость и ухоженность, особенно в сочетании с увлажняющим кремом.

"Немного хайлайтера на скулах — и вы выглядите так, будто только что вернулись из отпуска", — говорится на сайте NARS Cosmetics.

Не стоит забывать и об оттенках: людям со светлой кожей подойдут жемчужные и розоватые тона, а обладательницам смуглого оттенка — теплые золотистые или персиковые.
Тем, кто хочет усилить эффект сияния и защитить кожу зимой, косметологи советуют уделить внимание базовому уходу — например, использовать питательные масла и кремы с пептидами. Подробнее об этом читайте в материале "После 30 кожа лучше реагирует на питательные масла — косметологи".

Популярные вопросы о хайлайтинге

Как выбрать хайлайтер по типу кожи?
Для сухой кожи лучше подходят кремовые или жидкие текстуры — они не подчеркивают шелушения и придают естественный блеск. Жирной коже подойдут сухие пудровые формулы с матирующим эффектом.
Сколько стоит хороший хайлайтер?
Цены варьируются от 800 до 7000 рублей. Бюджетные бренды, как Maybelline и Catrice, предлагают достойные аналоги люксовых средств, особенно для повседневного макияжа.
Что лучше — хайлайтер или контуринг?
Оба метода дополняют друг друга. Контуринг моделирует форму лица, а хайлайтер делает кожу визуально здоровее и моложе. В идеале стоит использовать их вместе, но умеренно.

Уход после макияжа

Чтобы сохранить сияние и здоровье кожи, важно не забывать о снятии макияжа. Остатки хайлайтера могут забивать поры, особенно если средство содержит силиконы или плотные масла. Рекомендуется использовать мягкие гидрофильные средства или двухфазные лосьоны.
Регулярное очищение и увлажнение помогут сохранить естественное свечение кожи без косметики. Ведь истинная красота — это ухоженность, а не количество нанесенных средств.

"Самый лучший хайлайтер — это здорова кожа", — говорится в материале журнала Allure.

Освоив простые приёмы хайлайтинга, можно легко подчеркнуть естественную красоту и добиться того самого мягкого сияния, которое делает лицо живым, ухоженным и уверенным в себе.

