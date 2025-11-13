Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уверенный в себе бизнесмен подписывает контракт за своим столом
Уверенный в себе бизнесмен подписывает контракт за своим столом
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 7:36

Сижу в офисе, а зарплата выше нефтяника: куда стоит идти работать в ХМАО ради зарплаты от 170 тыс. руб

В Югре самые высокие зарплаты у технологов, инженеров и специалистов по охране труда — "Авито Работа"

В Югре самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями в 2025 году стали технологи, инженеры и специалисты по охране труда. Об этом агентству URA.RU сообщили эксперты сервиса "Авито Работа".

Что показали данные?

"По итогам первых десяти месяцев 2025 года технологи зарабатывают в среднем 173 457 рублей в месяц, инженеры — около 146 618 рублей, а специалисты по охране труда — 89 912 рублей. Эти данные получены на основе анализа рыночных предложений по вакансиям с опытом работы от одного до трех лет", — сообщили аналитики агентству URA.RU.

Зависимость от квалификации и региона

Эксперты отмечают, что реальные доходы могут быть выше и зависят от уровня квалификации, сферы деятельности компании и региона. В рейтинг не вошли профессии, где значительная часть заработка зависит от бонусов и процентов — например, у брокеров и менеджеров по продажам.

В Ханты-Мансийском округе МРОТ в 2026 году будет выше федерального — Минтруд вчера в 23:49
Когда заработок на севере сравняется с Москвой: как вырастет МРОТ в ХМАО

С 2026 года МРОТ в России вырастет на 20%. В ХМАО он будет значительно выше, благодаря северным надбавкам и районным коэффициентам. Узнайте, сколько составит минимальная зарплата в разных районах округа.

Читать полностью » Жительница Белово завела карпов в затопленном подвале, чтобы привлечь внимание властей вчера в 23:42
Карпы против бездействия: жительница Кузбасса превратила затопленный подвал в пруд-протест

Жительница Белово в Кузбассе завела карпов в затопленном подвале, чтобы привлечь внимание властей к коммунальной катастрофе, от которой уже пострадали сотни семей.

Читать полностью » Ямал закупит оленину и консервы для учебных заведений и больниц — портал ЕИС вчера в 16:43
От оленины к рыбе: Ямал инвестирует 34 млн рублей в замороженные продукты для больниц и колледжей

В 2026 году Ямал начнёт поставки замороженной оленины и консервов в учебные и медицинские учреждения региона. Как будут организованы закупки и кто получит продукты?

Читать полностью » Совет Федерации рассмотрел инициативу Югры по поддержке добычи трудноизвлекаемой нефти вчера в 5:46
Югра показала сенаторам нефть, прочнее камня: зачем региону новые налоговые льготы

Власти Югры предложили расширить налоговые льготы для нефтяников, включив ещё 56 месторождений в группу по НДД. Инициативу поддержал бюджетный комитет Совета Федерации.

Читать полностью » В ЯНАО продажи зимней экипировки выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом вчера в 4:46
Зима ещё не началась, а снаряжение уже сметают: Ямал готовится к сезону катаний

Жители ЯНАО активно готовятся к зиме: продажи сноубордов, ботинок и зимней одежды выросли почти вдвое. Растёт и спрос на обучение катанию на горных лыжах.

Читать полностью » Специалист: мороз и сухой воздух вызывают купероз и обезвоживание кожи у жителей Ямала вчера в 3:36
Север хранит молодость, но крадёт красоту: косметологи рассказали, чем опасен мороз для кожи

Косметолог из ЯНАО рассказала, как мороз и сухой воздух влияют на кожу. Холод может спровоцировать купероз и обезвоживание, но правильный уход поможет сохранить молодость.

Читать полностью » Жители Нового Уренгоя пожаловались на слабость и головные боли — врачи назвали причины вчера в 2:22
Не могу проснуться до обеда: жители Нового Уренгоя массово сообщают о странной слабости

Жители Нового Уренгоя жалуются на слабость и сонливость. Врачи объяснили, что это связано с магнитными бурями, перепадами температур и нехваткой солнечного света.

Читать полностью » ЯНАО исключил субсидии Курганской области из проекта бюджета на 2026–2028 годы вчера в 1:16
Ямал закрыл кошелёк: за что Курганскую область оставили без денег на ближайшие три года

В бюджете ЯНАО на 2026 год больше нет строки о субсидиях Курганской области. Ямал прекращает многолетнюю поддержку Южного Зауралья, ранее составлявшую до 450 млн рублей в год.

Читать полностью »

