Сижу в офисе, а зарплата выше нефтяника: куда стоит идти работать в ХМАО ради зарплаты от 170 тыс. руб

В Югре самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями в 2025 году стали технологи, инженеры и специалисты по охране труда. Об этом агентству URA.RU сообщили эксперты сервиса "Авито Работа".

Что показали данные?

"По итогам первых десяти месяцев 2025 года технологи зарабатывают в среднем 173 457 рублей в месяц, инженеры — около 146 618 рублей, а специалисты по охране труда — 89 912 рублей. Эти данные получены на основе анализа рыночных предложений по вакансиям с опытом работы от одного до трех лет", — сообщили аналитики агентству URA.RU.

Зависимость от квалификации и региона

Эксперты отмечают, что реальные доходы могут быть выше и зависят от уровня квалификации, сферы деятельности компании и региона. В рейтинг не вошли профессии, где значительная часть заработка зависит от бонусов и процентов — например, у брокеров и менеджеров по продажам.